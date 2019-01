Công ty nhà người ta: Chi 30 tỷ mua 45 ô tô, 20 xe máy điện thưởng Tết cho nhân viên, người được thưởng nhiều nhất 900 triệu đồng

Cục Quan hệ lao động và tiền lương (Bộ LĐ-TB&XH) vừa có tổng hợp nhanh về tình hình tiền lương 2018 và kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Trong đó đáng chú ý nhất, 1 doanh nghiệp ở huyện Nam Sách, Hải Dương đã có mức thưởng "khủng" cho cán bộ công nhân viên của mình.

Theo thông tin trên báo Lao Động, doanh nghiệp trên là Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (An Phát Plastic - doanh nghiệp chuyên sản xuất nhựa có nhà máy thuộc cụm công nghiệp An Đồng, Nam Sách, Hải Dương). Để thưởng cho các nhân viên có nhiều đóng góp tích cực trong công việc suốt 1 năm vừa qua, công ty này đã đã kí hợp đồng hơn 30 tỉ đồng để mua 45 xe ô tô và 20 xe máy điện làm phần thưởng.

Ngoài ra, công ty trên cũng quyết định tặng thưởng tiền mặt lên đến 900 triệu đồng cho một nhân viên xuất sắc.

Hình minh họa

Trao đổi với báo Lao Động, ông Nguyễn Lê Trung, Tổng Giám đốc An Phát Plastic chia sẻ, bên cạnh mức thưởng Tết cao thì phía công ty đã và luôn cố gắng đem đến các chế độ phúc lợi tốt nhất cho tất cả nhân viên.

"Những cán bộ công nhân viên có thành tích tốt luôn được chúng tôi ghi nhận và khen thưởng kịp thời. Chúng tôi tin tưởng rằng dựa trên những nền tảng tích cực mà Công ty đã xây dựng cùng với chiến lược kinh doanh phù hợp, năng lực, ý chí và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo và sự đồng lòng của cán bộ nhân viên, công ty sẽ có sự phát triển mạnh mẽ trong năm 2019", ông Trung nói.

Được biết, trước đó vào năm 2017, 2018, An Phát Plastic cũng chính là doanh nghiệp có mức thưởng Tết cho nhân viên cao nhất, mức tiền Thưởng là 700 triệu đồng và gần 800 triệu đồng.

Dây chuyền sản xuất của An Phát - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Trưởng Phòng lao động tiền lương và BHXH, Sở LĐTB&XH tỉnh Hải Dương cho biết, mức thưởng của Công ty An Phát Plastic nói trên là cao nhất ở tỉnh Hải Dương tính đến thời điểm hiện tại.

Theo bà Thủy, mức thưởng Tết bình quân của tỉnh này chỉ từ 4,4-5,4 triệu đồng/người lao động, tùy theo từng khối, ngược lại, mức thưởng thấp nhất trên địa bàn Hải Dương là 50.000 đồng.

Tổng hợp