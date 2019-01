Đám cưới "khủng" của cô dâu trong lâu đài 7 tầng: Gây chú ý không kém là bộ trang sức đính kim cương 9 tỷ, nhiều món là bản giới hạn

Những ngày gần đây, thông tin và hình ảnh về đám cưới "khủng" của cặp đôi Thu Hương (sinh năm 2000) và chú rể Năng Tĩnh (sinh năm 1993) khi được tổ chức tại ngồi nhà 7 tầng bề thế như cung điện ở Nam Định đã gây xôn xao dư luận.

Mọi người không chỉ trầm trồ về rạp cưới sang trọng, sự xuất hiện của hàng loạt siêu xe cùng thực đơn cỗ cưới có nhiều món ăn, đồ uống đắt tiền như rượu ngoại, tôm hùm,… Bên cạnh đó, hình ảnh cô dâu đeo vàng "nặng trĩu cổ" trong hôn lễ cũng khiến mọi người ngạc nhiên.

Hai vợ chồng Thu Hương - Năng Tĩnh chụp ảnh cùng mọi người trong đám cưới hôm 13/1 vừa qua

Tuy nhiên, sau khi những hình ảnh về đám cưới xa hoa của cặp đôi được chia sẻ lên mạng xã hội, không ít những tín đồ về trang sức đã nhanh chóng bị thu hút bởi bộ trang sức cô dâu Thu Hương đã đeo trong hôn lễ của mình.

Được biết, bộ trang sức cô dâu Thu Hương đã đeo toàn bộ đều được đính kim cương và nhiều món là bản limited chỉ có 20 cái trên thế giới.

Bộ trang sức trị giá khoảng 9 tỷ đồng mà Thu Hương đã đeo trong hôn lễ

Chia sẻ về bộ trang sức mà mình đeo vào ngày cưới, cô dâu 19 tuổi đã bật mí, bộ trang sức này một phần là do bố mẹ tặng trước đó để làm quà cưới cho con gái trước khi đi lấy chồng.

Bộ trang sức bằng kim cương của cô dâu Thu Hương có giá trị khoảng 9 tỷ đồng

"Những món trang sức này là do bố mẹ mua tặng mình. Vòng cổ và đôi bông tai ngoài cùng trị giá khoảng 600 triệu đồng. Riêng chiếc đồng hồ hiệu Sarcar là do bố mình tặng con gái trước khi kết hôn trị giá 280 nghìn USD (khoảng 6,5 tỷ đồng - PV). Còn nhẫn và đôi bông tai còn lại là do mình tự mua trước đó". Theo Thu Hương bật mí, thì tổng giá trị bộ trang sức cô đã đeo trong hôn lễ vừa qua là khoảng 9 tỷ đồng.

Chắc hẳn, trước độ chịu chơi của cặp đôi cũng như giá trị bộ trang sức cưới của cô dâu ở Nam Định đã khiến nhiều người không khỏi sửng sốt.