Con gái kẻ sàm sỡ người phụ nữ khuyết tật tiết lộ thông tin bất ngờ

Ngày 2/8, Công an huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) dẫn giải bị can Đặng Ngọc Thủy (64 tuổi, trú thị trấn Ea Đ’răng) về nhà riêng để thực nghiệm hiện trường, làm rõ vụ hiếp dâm nữ giúp việc bị khuyết tật.

Nghi can Thủy bị công an đọc lệnh bắt giam.

Ngoài ra, công an triệu tập nhân chứng là vợ và con gái bị can Thủy đến hiện trường. Tại hiện trường, còn có chị N.T.L.Q (32 tuổi, quê Phú Yên).

Công an huyện Ea H'leo cho biết thêm, Thủy khai nhận hiếp dâm chị Q. 3 lần, trong đó có 1 lần là do chị tự nguyện. Quá trình thực nghiệm hiện trường phù hợp với lời khai của bị can, bị hại và người làm chứng.

Con gái ông Thủy cho biết, ông Thủy dùng vũ lực, cưỡng ép chị Q. để thực hiện hành vi đồi bại.

Trước đó, năm 2016, chị N.T.LQ. (SN 1987, quê Phú Yên) làm thuê cho gia đình ông Thủy ở huyện Ea H’leo, Đắk Lắk.

Ngày 22/12/2017, ông Thủy khống chế và nhiều lần cưỡng hiếp chị Q. Chưa dừng lại, tháng 8/2018, trong lúc vợ vắng nhà, ông Thủy tiếp tục dùng vũ lực giở trò đồi bại với chị Q.

Bức xúc trước sự việc trên, chị Q. làm đơn tố cáo ông Thủy đến cơ quan chức năng và cơ quan báo chí.

Thông qua nhiều bài phản ánh của báo chí, cơ quan điều tra Công an huyện Ea H’leo nhanh chóng vào cuộc xác minh. Sau một thời gian ngắn, cơ quan điều tra thu được nhiều bằng chứng xác định ông Thủy phạm tội hiếp dâm.

Được biết, chị Q. là người bị khuyết tật nặng, chân rất yếu, nói năng khó khăn.