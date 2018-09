Chi tiết bất ngờ vụ tai nạn thảm khốc ở Lai Châu: Do tránh xe chạy ngược chiều nên xe bồn đã đâm vào xe khách

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc ở Lai Châu, chiều 15/9, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cùng Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng và đoàn công tác đã tới hiện trường vụ TNGT thảm khốc làm 13 người chết để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn.



Chính quyền địa phương báo cáo tình hình với đoàn công tác của Bộ GTVT.

Tại hiện trường, Thứ trưởng Thọ nhấn mạnh QL 4D là tuyến đường huyết mạch, sở GTVT Lai Châu cần chủ động, khẩn trương đưa máy móc, thiết bị khắc phục ngay hiện trường sau vụ tai nạn.

Nghiên cứu, tăng cường biện pháp bảo đảm ATGT trên tuyến đường. Bổ sung lan can mềm được cứng hóa để hạn chế lực va cham nếu xảy ra sự cố.

Lắp biển báo hạn chế tốc độ, gờ giảm tốc, rà soát lại những điểm xung yếu giao thông, cần có đường lánh nạn trên tuyến phòng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau đó, Đoàn công tác đã khẩn trương di chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, cùng chính quyền địa phương thăm hỏi các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại đây và tới nhà thăm viếng các nạn nhân xấu số của vụ tai nạn.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ và Phó chủ tịch Khuất Việt Hùng chia sẻ những mất mát với gia đình các nạn nhân và động viên người thân vượt qua nỗi đau, tập trung lo hậu sự cho người xấu số.

Nấm hương dành cho các nạn nhân xấu số nằm tại hiện trường.

Báo cáo với Đoàn công tác Bộ GTVT, Ủy ban ATGT Quốc gia trong buổi làm việc cuối ngày, ông Phạm Ngọc Phương, Giám đốc Sở GTVT Lai Châu cho biết vụ TNGT xảy ra đã khiến 13 người chết, 3 người bị thương. Hiện các thi thể nạn nhân tử vong đều đã được đưa về nhà tổ chức mai táng theo phong tục.

Ông Bùi Gia Lượt, Phó giám đốc công an tỉnh Lai Châu cũng thông tin, hiện cơ quan điều tra chưa có kết luận nguyên nhân vụ tai nạn nhưng qua nhận định chủ quan ban đầu cho thấy vụ TNGT không do kết cấu giao thông, lái xe cũng không có nồng độ cồn. Nguyên nhân là do mất phanh.

"Lái xe bồn đã đánh lái tránh sang bên trái nhưng có người đi ngược chiều nên lại bẻ lái húc vào đuôi xe khách và vượt qua cầu", ông Lượt nói.

Đoàn công tác Bộ GTVT thăm hỏi nạn nhân.

Về tình trạng các nạn nhân bị thương, đại diện Sở y tế Lai Châu cho biết, ngay sau vụ tai nạn xảy ra, đội ngũ y bác sĩ của đia phương đã đến hiện trường sơ cứu, khi đủ điều kiện đã đưa 4 nạn nhân về bệnh viện đa khoa cấp cứu. Tuy nhiên, do một cháu nhỏ bị thương nặng nên đã không qua khỏi.

"3 nạn nhân bị thương còn lại dự kiến khi đủ điều kiện về sức khỏe sẽ chuyển về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị", đại diện Sở y tế Lai Châu nói.

Người dân địa phương đau buồn sau khi sự việc xảy ra.

Sau khi lắng nghe các báo cáo, ông Khuất Việt Hùng đề nghị các cơ quan ngành GTVT khẩn trương phối hợp công an điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc.

Đỗ Ngọc An, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho biết, tỉnh Lai Châu sẽ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ GTVT và Ủy ban ATGT Quốc gia.

"Hiện một kíp bác sĩ đầu ngành ở Hà Nội đang lên Lai Châu để cứu chữa các nạn nhân, trong rạng sáng mai sẽ có mặt", ông An nói.

Trước đó, Vào khoảng 9h30 sáng nay (15/9), trên Quốc lộ 4D thuộc khu vực thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe bồn và xe khách khiến nhiều người thương vong.

Cơ quan chức năng xác định có 13 nạn nhân tử vong, 3 người bị thương hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.