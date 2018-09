Chuyến xe định mệnh khiến 13 người chết ở Lai Châu: Người đi ăn cưới, người đi đám giỗ nhưng mãi mãi không thể trở về

Như chúng tôi đã thông tin, vào khoảng 9h30 sáng 15/9, trên Quốc lộ 4D thuộc khu vực thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe bồn và xe khách khiến nhiều người thương vong.

Cơ quan chức năng xác định có 13 nạn nhân tử vong, 3 người bị thương hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. Thi thể các nạn nhân đã được đưa về nhà xác của Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Đường, 3 nạn nhân sống sót được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến 13 người tử vong.

Chiều cùng ngày, chúng tôi tìm về Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Đường. Phía bên trong lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành khám nghiệm tử thi. Ở bên ngoài, người nhà nạn nhân khóc không thành tiếng. Họ vẫn chưa thể tin nổi việc người chồng, người mẹ của mình lại ra đi nhanh như vậy.

Nhiều người thân của các nạn nhân khóc ngất, gục ngã giữa sân, cảnh tượng khiến ai chứng kiến cũng không thể kìm nén được giọt nước mắt.

Chia sẻ với phóng viên, chị Lê Thị Vóc, xã Giao Tiến (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Đinh) - chị gái anh Lê Văn Đổng (nạn nhân tử vong) cho biết, do hoàn cảnh khó khăn nên em chị lên Lai Châu làm nghề phụ hồ để kiếm kế sinh nhai.

Chị Vóc khóc lớn khi hay tin em trai gặp nạn.

Sáng nay (15/9), anh Đổng xuống huyện Tân Uyên dự đám cưới của bạn nhưng vừa rời khỏi nhà được 30 phút thì chị nhận được tin sét đánh rằng em mình bị tai nạn. Chị Vóc khóc lớn, nói thêm được câu "Em ơi trở về đi em..." rồi ngã gục dưới sân.

Cùng chung nỗi đau như chị Vóc, bà Trịnh Thị Nảy (vợ nạn nhân Vũ Văn Thố, đã tử vong) nghẹn ngào cho biết, chồng bà lên Lai Châu làm công trình cùng bạn bè, bà ở nhà làm ruộng, trồng rau. Chồng bà bắt xe khách xuống Tân Uyên đám cưới thì gặp nạn, đi mãi không trở về.

Trong khi đó, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, ngồi cạnh giường bệnh bà Nguyễn Thị Luận (quê ở Than Uyên, Lai Châu), bà trẻ của cháu Phạm Thu Hà (một trong 3 nạn nhân may mắn sống sót) cho biết, bé Hà năm nay gần 6 tuổi. Chị Trần Thu Hường, mẹ bé Hà đưa mẹ đẻ và 2 con về Than Uyên để ăn giỗ bố chồng. 4 mẹ con, bà cháu cùng đi trên chuyến xe định mệnh đó.

Bà Nảy buồn xót khi chồng bà đi mãi không trở về.

Chị Hường nằm điều trị tại bệnh viện.

"Vụ tai nạn thương tâm đã khiến bà ngoại cháu Hà tử vong ngay tại chỗ, hai con của Hường một mất một bị thương. Cái Hường và bé Hà giờ đang cấp cứu tại bệnh viện", bà Luận chia sẻ.