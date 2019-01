Chạy Trốn Thanh Xuân chính là bộ phim sinh viên đáng xem nhất hiện tại vì 3 lý do sau!

Sau 16 tập, bộ phim Chạy Trốn Thanh Xuân đã thực sự tạo được dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả. Bộ phim là câu chuyện về cuộc sống sinh viên nơi xóm trọ với biết bao số phận khác nhau. An (Lưu Đê Ly) là nhân vật chính của toàn bộ những diễn biến trong phim. Cuộc đời An đã khiến cô trở thành một người có vỏ bọc lạnh lùng đến khó ưa. Sau, nhờ những chuyện cô làm, mọi người dần hiểu ra và xóm trọ đã thân thiết với nhau hơn. Thế nhưng nội dung lại không phải điều quan trọng nhất để đưa Chạy Trốn Thanh Xuân từ một bộ phim bị tẩy chay trở thành điều khán giả mong chờ vào mỗi tối thứ 2, thứ 3 hàng tuần.



Những mối quan hệ lắt léo tạo "twist" cực choáng

Càng về những tập sau, khán giả càng ngỡ ngàng vì những mối quan hệ chồng chéo trong phim. Cũng chính vì điều này mà hàng loạt "chuyện động trời" đã bị bại lộ. Đầu tiên là việc Nam (Mạnh Trường) là anh họ của Phi (Huỳnh Anh). Hai anh em cùng với An tạo thành một mối quan hệ "đuổi bắt" vì Phi thích An nhưng An lại thích Nam. Tuy chuyện của An và Nam chỉ là chuyện quá khứ, nhưng chắc chắn nó sẽ khiến An phải cân nhắc nhiều vì nếu yêu Phi, cô sẽ phải giáp mặt với Nam cũng như bố mẹ anh khá nhiều.

Lại nói về bố mẹ Nam, sở dĩ An muốn tránh mặt họ vì mẹ An (Thanh Tú) đã từng là nhân tình, suýt phá hỏng hạnh phúc gia đình Nam. Ông Hoài (Hoàng Hải) đến mãi sau này vẫn bị bà Phương (Chiều Xuân) trì chiết vì thói gái gú. Nhưng tật đã ngấm vào máu nên ông chẳng thể thay đổi. Trong diễn biến mới đây, không chỉ bà Mỹ, mà cả An và Phi (cháu ông Hoài), Nam đều đã biết chuyện ông làm người tình mới có bầu.

Sơ đồ nhân vật trong phim

Dàn diễn viên trẻ, giàu tài năng và cảm xúc

Nhân vật chính của bộ phim là An do nữ diễn viên Lưu Đê Ly thủ vai. Ban đầu, bộ phim đã gặp khá nhiều ý kiến không hay từ phía khán giả. Nhưng rồi tất cả đều phải công nhận rằng, vai diễn này nếu không phải Ly thì sẽ khó diễn viên nào làm tốt được. Cái lạnh lùng đến khó chịu kết hợp với giọng nói khàn khàn của Lưu Đê Ly làm cho An có một nét riêng ấn tượng.

Diễn viên Lưu Đê Ly trong vai An

Ngoài ra, ba chàng chuẩn soái ca của bộ phim là Nam, Phi và Duy (Bình An) cũng là yếu tố ghi điểm của bộ phim. Mạnh Trường dù trong tạo hình nào cũng khiến chị em mê mệt. Bình An thì luôn nhẹ nhàng và tinh tế trong từng hành động. Còn nhân vật chiếm spotlight nhất chính là Huỳnh Anh với vai diễn Phi. Ban đầu, Phi cho mọi người hình dung về một chàng bad boy chính hiệu, nhưng rồi ẩn sau cái ngang tàng và thái độ bướng bỉnh, cứng đầu chính là một trái tim ấm ấp. Huỳnh Anh đã diễn rất tốt những phân cảnh Phi đối thoại với Nam để khẳng định tình cảm của mình. Đồng thời, khi đứng trước mặt người mình thương, Huỳnh Anh lại càng khiến phái nữ truỵ tim bởi nụ cười toả nắng và những cử chỉ quan tâm rất tự nhiên.

Bình An trong vai Duy

Huỳnh Anh trong vai Phi

Mạnh Trường trong vai Nam

Những diễn viên khác, có thể là những gương mặt khá mới như Lâm Đức Anh, Hiệp Đỗ, Thạch Thu Huyền hay Phạm Ngọc Anh cũng để lại những ấn tượng khá tốt. Vai Đạt "hách nôi" đã được Lâm Đức Anh tô thêm một giọng nói ngọng líu ngọng lo nghe rất buồn cười. Còn Xuân (vai của Hiệp Đỗ) lại là một "chuyên gia tình yêu" đích thực nhưng lại chưa một lần được nếm mùi yêu đương. Xuân chưa bao giờ thôi tỏ ra mình am hiểu, lại còn xông xáo đưa ra những lời khuyên rất chất cho các bạn. Hai chị em nhà Vy (Thạch Thu Huyền) và Thuỳ (Phạm Ngọc Anh) lại là hai cá tính trái ngược. Một người luôn tỏ ra lõi đời nhưng lại chính là nhân vật hay bị lừa nhất, còn một người lúc nào cũng dịu dàng, thuỳ mị như đúng cái tên của mình.

Hiệp Đỗ trong vai Xuân

Lâm Đức Anh trong vai Đạt

Thạch Thu Huyền trong vai Vy

Phạm Ngọc Anh trong vai Thuỳ

Thoại tự nhiên, khẩu ngữ được sử dụng triệt để

Một điểm mới được thay đổi trong hầu hết các bộ phim truyền hình hiện nay, đó là ngôn từ đã được sử dụng thoáng hơn. Trong Chạy Trốn Thanh Xuân, những cụm từ quen thuộc của giới trẻ như "vãi chưởng", "đừng đùa với ninja rùa",… rồi hàng loạt các câu thơ đầy ấn tượng như "Lăn lăn lộn lộn một hồi, chưởng qua chưởng lại thế rồi có thai"… đều xuất hiện một cách rất tự nhiên. Có lẽ nhờ việc đài từ không quá khắt khe, nên chất sinh viên cũng được thể hiện thật hơn, gần hơn và chất hơn.

Phi dạy Đạt tán gái

Bốn chàng lính ngự lâm của xóm trọ

Khoảnh khắc vui vẻ của các bạn xóm trọ

Bộ phim vẫn đang được phát sóng trên VTV3 lúc 21h40 mỗi tối thứ 2, thứ 3 hàng tuần.