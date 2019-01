Huỳnh Anh "cưỡng hôn" Lưu Đê Ly lộ liễu giữa chốn đông người trong Chạy Trốn Thanh Xuân tập 16

Cuối tập 15 bộ phim Chạy Trốn Thanh Xuân, Phi (Huỳnh Anh) đã đưa An (Lưu Đê Ly) tới ăn cùng Nam (Mạnh Trường) và Châu (Phan Minh Huyền). Trong bữa ăn, An đã luống cuống nên đổ rượu vào quần áo. Châu định chạy đến chỗ An thì Phi cản. Châu chê cậu không ga-lăng, nhưng Phi lại đáp như muốn tát thẳng vào mặt Nam rằng "ga-lăng cũng chỉ để diễn thôi".

Châu dần nhận ra có gì đó không ổn ở Nam và Phi nhưng không tiện hỏi. Đồng thời, nhờ trực giác của phụ nữ, Châu biết An không vui chuyện Châu - Nam chính thức qua lại với nhau. Thế nhưng Nam nhanh chóng hoá giải được những nỗi lo của người yêu.

Còn Phi, thấy thái độ của An như vậy, cậu rất tức giận, thậm chí còn to tiếng với An. An cũng rất ngang bướng, như thể thách thức khả năng chịu đựng của Phi. Nhưng dù lúc ấy quát lên không cần An, thì tối về Phi vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn lại ảnh chụp chung của họ rồi cười tủm tỉm.

Sáng hôm sau, cậu dậy sớm, tay cầm quả tạ rồi đứng vừa tập thể dục, vừa hô hào ầm xóm để gây sự chú ý. Thế nhưng những điều ấy không đủ để cậu thuyết phục được An đến dự lễ nhận bằng của mình. Cô bỏ đi với gương mặt lạnh tanh làm Phi như "chết ở trong lòng nhiều phần".

Nếu lần trước, Phi bực mình vì anh Nam đã khiến cho mọi công sức lại gần An của cậu đổ xuống sống xuống bể. Thì lần này, Phi phải dành lời cảm ơn trân trọng nhất cho Nam, vì nhờ Nam mà An đã có một quyết định thay đổi cả cuộc đời Phi. An quyết định sẽ cho Phi cơ hội tìm hiểu, đồng thời cũng sẽ mở lòng mình hơn với những mối quan hệ mới.

Phi không hề biết chuyện Nam gặp An, thế nhưng thấy thái độ của An có vẻ khác hôm qua nên đã mạnh dạn tiến tới. Khi mọi người cùng chụp ảnh chung để kỉ niệm, Nam đã lợi dụng để "cưỡng hôn" An. Có được bức ảnh "ngàn vàng" ấy, Phi đã dành cả ngày để ôm ảnh cười một mình. Thấy Phi cứ như người dở hơi, Đạt (Lâm Đức Anh) đã ra bóc mẽ rằng cưỡng hôn thôi có gì sung sướng đâu. Thế nhưng Phi lại quay lại dạy cho Đạt một bài học rằng trong tán gái, đôi khi phải mặt dày lên thì mới thành công.

Thuỳ tặng hoa mừng Duy tốt nghiệp

Hội xóm trọ tranh thủ chụp ảnh đợi Phi và An

Phi nhanh chóng lợi dụng thời cơ để hành động

Đạt ngơ cả người khi biết vì sao mình tán mãi Vy chẳng đổ

Khổ thân anh chàng Phi khi luôn gặp cảnh niềm vui ngắn chẳng tày gang. Vừa hí hửng vì hôn được crush, rồi lại được mẹ Nam cho tiền mừng tốt nghiệp, thì Phi lại bị Nam "dằn mặt" ngầm rằng "tình yêu một chiều không phải khi nào cũng có kết quả tốt". Dù Phi cố gắng nói sẽ thay đổi An từng ngày, nhưng việc Nam nói cậu dành hết tất cả cho An, để rồi cô lại đem tất cả cho người khác quả thực khiến Phi hơi gợn lòng.

Dù bị anh Nam dội gáo nước lại, nhưng Phi vẫn rất kiên tâm với tình cảm của mình. Phi còn đứng đợi An ở chỗ làm để đón cô nàng về. Phi khoe cậu đã nhận được việc làm với mức lương không hề bèo, đồng thời cũng để mời An đi ăn. Và Phi vẫn sử dụng triệt để chiêu thức "chạm để cảm nhận" khi cố tình véo má cô. Dù cho An có mắng Phi là đồ điên, thì cậu vẫn cảm thấy khá vui.

Còn một người rơi vào hoàn cảnh rắc rối không lối thoát trong suốt vài tập gần đây chính là ông Hoài (Hoàng Hải). Sau khi bị Phi nắm bí mật lớn nhất đời, ông Hoài nói chuyện với cậu không còn được tự nhiên nữa. Và đến diễn biến tập này thì Nam đã biết chuyện. Nhung – cô bồ nhí của ông Hoài không phá thai, nhưng lại bị sảy thai. Đồng thời sau khi sảy thai, Nhung cũng mất luôn khả năng sinh nở. Phi và An đã vô tình là người đưa Nhung vào viện.

Nam sau khi biết chuyện đã lần đầu tiên dám "gắt" với bố. Anh nói mình sẽ đứng ra giải quyết chuyện này và nhất quyết không để cho bà Phương biết. Thế nhưng trong một phút giây khi xuống ăn với mẹ, Nam đã buột miệng hỏi "Chuyện hôn nhân của bố mẹ thế nào?" làm bà Phương lấy làm lạ.

Vốn là người nhạy cảm, không biết bà Phương có nhận ra điều gì sai sai ở đây không. Hãy đón xem các diễn biến tiếp theo của Chạy Trốn Thanh Xuân vào lúc 21h40 các tối thứ 2, thứ 3 trên VTV để biết chuyện tình của An – Phi sẽ tới đâu, và bộ mặt thật của ông Hoài bao giờ bị lật tẩy nhé!