"Cóp" ngay chiêu tán gái cực đỉnh của Huỳnh Anh trong Chạy Trốn Thanh Xuân, Tết này không lo sợ ế!

Trong diễn biến cuối tập 15 bộ phim Chạy Trốn Thanh Xuân, Phi (Huỳnh Anh) đã có một phát súng trúng tận hai đích. Đó là việc cậu quyết định rủ An (Lưu Đê Ly) đi ăn với mình. Đó là bữa tiệc sinh nhật mà anh Nam (Mạnh Trường) và chị Châu (người yêu, đồng thời là vợ sắp cưới của Nam) tổ chức. An khi tới khá hào hứng, nhưng thái độ ấy nhanh chóng bị dập tắt khi thấy Nam.



Nam khi ngồi bên cạnh người yêu cũng không quên ra ám hiệu cho người thương cũ bằng một cái quẹt mũi. An thất thần nhớ về quá khứ với những điều Nam từng dặn riêng, ví dụ như quẹt mũi là dặn cô phải luôn biết vui vẻ. Vì thế, cô trở nên lúng túng hơn.

Khi Châu hỏi về mối quan hệ giữa An và Phi, anh vội chặn họng không để An giải thích. Thậm chí còn nói phải tranh thủ lấy xe đưa An đi chơi không sau này vào việc thì bận bịu, bó buộc lắm. Anh nói ngọt xớt cứ như là họ cũng đang là một đôi tình nhân trẻ, tranh thủ những phút hiếm hoi bên nhau không bằng.

Chắc chắn, Phi đã tính toán như thần thì mới dắt An theo. Một mặt anh muốn cô biết anh Nam sắp lấy vợ, hãy từ bỏ hy vọng đi. Mặt khác, nhờ chuyện này Phi có thể ăn điểm dễ dàng khi làm điểm tựa và tiếp tục chinh chiến trên con đường tới trái tim An. Rất nhanh chóng, từ vai đến sau, Phi sẽ sớm trở thành người được ở bên cạnh An.

An khá đau lòng khi nghĩ về quá khứ. Vậy liệu Phi có thể xoa dịu nỗi đau này?

Ngoài chuyện cố tình sát lại gần nhau, xoá tan khoảng cách theo "học thuyết" người thích bạn thì sẽ muốn chạm vào người bạn; rồi luôn nhằng nhẵng làm cái đuôi đi theo An mọi nơi, thì phải nói đây là một chiêu rất đỉnh của Phi. An ơi, người ta đã cố gắng lắm rồi, cho người ta một cơ hội đi nào!

Khi An buồn...

Khi An vui...

Thì cũng có sự xuất hiện của Phi

Hãy theo dõi diễn biến này trong tập 16 bộ phim Chạy Trốn Thanh Xuân vào tối nay trên sóng VTV3 để không bỏ lỡ những điều thú vị nhé.