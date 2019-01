Xóm trọ "Chạy Trốn Thanh Xuân" gặp biến lớn, ông Hoài chi 1 tỉ để "bịt mồm" nhân chứng

Cuối tập 14 phim Chạy Trốn Thanh Xuân, bộ mặt thật của ông Hoài (Hoàng Hải) đã bị lật tẩy. Trước một loạt nhân chứng và cả vật chứng, ông không thể nào chối cãi. Ông nhanh chóng bỏ đi, dù cho Phi (Huỳnh Anh) gọi lại nhưng ông cũng không có một lời giải thích.

Phi rất tức giận khi biết chuyện

Lo cho cô bồ êm xuôi, ông quay lại gặp bà Mỹ (Thanh Tú). Dù chia tay đã lâu, nhưng hai người vẫn rất hiểu nhau. Ông Hoài hỏi giá và nhận được con số không tưởng từ tình nhân cũ – 2 tỉ. Sau một hồi thương lượng, con số được giảm xuống 1 tỉ. Ông Hoài sau đó đứng lên và gặp An (Lưu Đê Ly) tới. Ông dằn mặt cô "Cháu giữ mẹ cho cẩn thận".

An dặn mẹ nếu như lấy được cục tiền từ ông Hoài thì hãy trả nợ rồi rời khỏi chốn này. Cô chỉ không ngờ bà lại đi nhanh như thế. Sáng hôm sau, khi mang đồ vào cho mẹ, cô đã nhận được thông tin bà làm thủ tục xuất viện. Nhận được tiền, bà Mỹ nhanh chóng đi trả nợ. Đến gặp gã mặt sẹo, y có ý muốn bà bán con gái vào đường dây của mình. Thế nhưng không ngờ, bà Mỹ lại rất bảo vệ con. Dù thèm tiền, nhưng bà ngay lập tức cảnh cáo nếu gã đụng đến An, bà sẽ không để yên.

Nhận tiền rồi, bà Mỹ tươi như hoa

Ông Hoài khá chật vật khi giải quyết hậu quả. Gặp mẹ con An xong, ông gọi Phi tới. Ban đầu ông quanh co, can ngăn mối quan hệ giữa An và Phi. Nhưng Phi cũng chẳng phải dạng vừa, cậu nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Cậu hứa sẽ không tiết lộ với ai chuyện này, nhưng không phải vì ông, mà là vì bà Phương (Chiều Xuân) và Nam (Mạnh Trường).

Ông Hoài khá yên lòng vì "bịt mồm" được toàn bộ nhân chứng

Giải quyết xong với những "mối hiểm hoạ", ông quay về với cô nhân tình (Nhung). Ông Hoài nhất quyết ép cô phải bỏ cái thai đi. Thấy không làm thay đổi được suy nghĩ của ông, Nhung chấp nhận nhưng nói mình sẽ tự đi. Thế nhưng có lẽ, cô vẫn chưa làm điều mình đã nói. Đêm ấy, Nhung lại gọi ông Hoài hỏi sao không sang với mình. Ông ậm ừ cho qua rồi hỏi xem cô đã "giải quyết" chưa. Đúng lúc này cơn nghén kéo tới khiến ông nghi ngờ Nhung. Nhưng nhanh chóng, cô đã lấy lại được niềm tin của ông. Hôm sau, ông Hoài tới và cuốn gói khỏi nhà của cô bồ. Bây giờ thì chắc chắn, Nhung đã không bỏ cái thai vì cơn nghén vẫn còn.

Nhung nhất quyết muốn giữ cái thai

Ông Hoài thấy không ổn, cuốn gói đồ đạc đi ngay

Trong một diễn biến khác, rời khỏi cuộc hẹn với ông Hoài, Phi sau đó tới gặp Nam. Thái độ của Phi làm Nam khá ngạc nhiên. Bỗng nhiên cậu lại triết lý và quan tâm mjoi người như một người đàn ông trưởng thành. Phi dặn Nam phải chăm sóc và để ý mẹ. Rồi còn nói một loạt những lời triết lý về sự trưởng thành và những ngã rẽ trong cuộc đời. Nam dường như đoán được có gì không đúng, nhưng cũng không chắc chắn.

Từ nhà Nam về, Phi có qua mua vịt nướng để ăn liên hoan ở xóm trọ. Thế nhưng khi bắt đầu ăn thì một chuyện "động trời" đã xảy ra. Vừa đưa miếng thức ăn lên miệng, Vy (Thạch Thu Huyền) đã thấy buồn nôn. Xâu chuỗi những chuyện quá khứ, Đạt (Lâm Đức Anh) kết luận: Vy có thai. Nghe đến đây, cô cáu quá nên đã bỏ lên phòng.

Vy hỏi mua que thử thai ở hiệu thuốc

Sau bữa ăn, Đạt đã có một quyết định quan trọng. Đạt rất sợ Vy làm gì dại dột, nên nói với cô hãy giữ đứa bé lại, anh sẽ kiếm tiền để nuôi và yêu thương nó như con đẻ của mình. Vy nghe vậy càng tăng xông, cô đuổi Đạt đi và không quên doạ "Đi ngay không em lấy cái guốc bổ cho bây giờ".

Đạt sau khi nghe tin chính thức rằng Vy không có bầu đã khá thoải mái, thế nhưng cậu vẫn còn bị xúc động bởi những điều nhỏ nhặt mang tính chất gia đình. Thấy thế, cả hội con trai xúm vào trêu Đạt. Rồi đúng lúc ấy, đôi tình nhân trẻ mới được tác thành đi qua khiến ba nhân sự ngồi trong nhà lại được dịp hỗn loạn. Thấy chuyện tình cảm của Duy có vẻ tiến triển khá nhanh trong khi anh chàng lại khù khờ và kém tinh ý hơn, các bạn đã cho Phi một bài học rằng "Thà hôn em rồi bị tát, chứ đừng để người khác hôn em".

Đúng là Duy có không tinh quái được như Phi, nhưng anh chàng lại biết đánh vào yếu tố tinh tế. Duy chủ động mua tặng cho Thuỳ một thỏi son. Và cũng chính chuyện này làm xóm trọ thêm "hỗn loạn" vì "Tặng son là đòi hôn".

Thấy sự thành công của Duy, Phi nhanh chóng học tập, tiến tới tấn công An. Phi lẵng nhẵng bám theo cô đến tận thư viện sách. Trước đó, An có vô tình gặp bố của Phi. Anh chàng vin vào cớ này mà nói "Bố tôi đang gọi cậu là con dâu rồi đấy". Rồi Phi còn dặn An nếu chọn công việc, đừng đi xa quá, vì cậu chỉ có mỗi bố, mỗi năm đến Tết còn phải về với bố nữa. An lúc này có phần ngại ngùng vì khoảng cách giữa hai người dường như không còn.

An bất ngờ gặp bố Phi

Phi cũng nhanh trí, lảng sang chuyện khác để An bớt ngại ngùng. Thế nhưng không ngờ rằng, cậu lại đẩy cô vào thế khó hơn. Phi nhắc tới chuyện An phải coi anh là người thân rồi thì mới mượn tiền anh. Nào ngờ An nói sẽ trả nợ ngay. Nhưng Phi cũng rất láu cá. Anh nói tiền không thể trả đủ được, mà phải lấy thân trả nợ.

Nhờ sự tếu táo của Phi mà mối quan hệ của hai người có tiến triển khá tốt. Thế nhưng đến chi tiết cuối cùng của tập 15 thì Phi lại khiến An phải buồn khi rủ cô đi ăn cùng mình, anh Nam và chị Châu (người yêu Nam).

Không biết Nam và An sẽ đối diện sao đây? Chuyện quá khứ liệu có dội về và làm tổn thương An thêm nữa? Hãy chờ đón tập 16 vào 21h40 tối mai (thứ 3 ngày 15/01/2019) trên sóng VTV3 nhé.