Cảm phục phút sinh tử của người hùng vượt lũ dữ cứu người giữa tâm bão số 3!

Ngồi với anh Huy trong căn nhà rách nát bởi mưa lũ, trong khi bên ngoài người dân cùng các lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng tìm kiếm những nạn nhân mất tích sau cơn "đại hồng thủy" của đất và lũ, chúng tôi bắt đầu câu chuyện khi hỏi anh Huy về ngày đáng nhớ hôm qua.

Huy giọng lập bập kể lại: "Sáng 3/8, trời mưa to, lại mất điện nên xưởng chế biến lâm sản của anh được nghỉ làm. Sống bên dòng sông Luồng hung dữ nên mỗi khi có lũ về, người dân trong bản lại kéo nhau ra bên sông cầu mong những điều tốt đẹp, kỳ diệu. Trong lúc đứng xem dòng nước lũ, người dân đã gào thét khi phát hiện ông Lương Văn Chon đang chới với, kêu cứu giữ dòng nước trên sông Luồng. Lúc này, ông Chon đã bám và trèo lên cành cây nhỏ chới với".

Theo thông tin mới nhất, hiện lực lượng chức năng đã tiếp cận được bản Sa Ná đưa người dân bị thương ra ngoài cứu chữa.

Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời song do dòng nước lũ hung ác nên các giải pháp đưa ra để cứu ông Chon đều chưa thể thực hiện. Anh Huy kể: "Đến khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, khi đấy ông Chon dường như đuối sức nên mọi người quyết định chọn phương án cuối cùng là lợi dụng sợi dây cáp rồi buộc thêm sợi dây thừng để đưa áo phao, phao bơi cùng các vật dụng cứu trợ cần thiết tiếp cận nơi ông Chon bị mắc kẹt. Song dòng nước lũ của sông Luồng vẫn không ngừng chảy xiết, dâng cao, các phương án cứu ông Chon vẫn chưa thể thực hiện.

Lúc này, tôi đã xung phong, có ý kiến với cơ quan chức năng về việc cứu sống ông Chon. Đề xuất của tôi được cơ quan chức năng chấp thuận. Họ cấp áo phao, can nhựa làm phao bơi rồi tôi lần theo dây cáp. Sau khi vật lộn với dòng nước đang cuồn cuộn chảy, tôi đã ra được điểm ông Chon bị mắc kẹt.

Trong lúc di chuyển, dòng nước đã làm cho các vật dụng quấn chặt vào dây cáp nên phải mất gần 2 giờ đồng hồ tôi mới gỡ được áo phao, phao bơi để mặc được vào người cho nạn nhân và ra hiệu cho mọi người kéo nạn nhân vào bờ an toàn. Lúc này nạn nhân gần như đã kiệt sức, trên người có rất nhiều vết thương, tinh thần hoảng loạn" – anh Huy cho biết.

Anh Huy quyết định ôm can nhựa nhảy xuống dòng nước chảy xiết để bơi vào bờ.

Vẫn giọng run run vì chưa hết sợ hãi, anh Huy kể: "Lúc tôi cứu được nạn nhân, đang loay hoay chuẩn bị vào bờ thì bị mắc kẹt ngay chỗ cái cây mà ông Chon bấu víu. Lực lượng chức năng cùng người dân đã tập trung các phương án để cứu tôi và ông Chon. Quả thực lúc đó tôi đã nghĩ tới cái chết!".

Nước sông Luồng vẫn chảy xiết, gầm gừ như muốn cướp tính mạng của anh Huy. Lực lựng chức năng cầm loa kêu gọi anh Huy hãy bình tĩnh, chờ đội cứu nạn, cứu hộ lên giúp đỡ. Trời mỗi lúc một tối dần, anh Huy vẫn kiên cường ở trên cành cây. "Trong lúc bị mắc kẹt bản thân tôi đã nghĩ rất nhiều phương án, nhưng lúc nào cũng nghĩ hãy tự cứu lấy mình. Tôi đã liều mình ôm hai chiếc can nhựa, lao mình xuống dòng nước lũ, tự bơi xuôi vào bờ tả sông Luồng. Sau khi vật lộn với dòng lũ dữ, anh Huy đã tiếp cận được vào phía bờ tả sông Luồng, cách hiện trường bị mắc kẹt khoảng 500 mét". - Anh Huy nhớ lại.

Sau trận chiến với dòng nước lũ, lúc anh Huy vào đến bờ cũng là lúc sức anh đã bị vắt kiệt, anh bèn vào chòi canh ngô của người dân ở nhờ đến sáng hôm sau mới bơi ngược về bản. " Sinh ra và lớn lên bên dòng sông Luồng, mỗi mùa lũ về nó trở nên hung dữ, gầm rú, chưa lúc nào tôi hết sợ sự hung ác của nó, song vì tính mạng của một con người tôi trở nên mạnh mẽ. – anh Huy trải lòng.

Anh Huy kể lại giây phút sinh tử dưới dòng nước hung dữ.

Đang nằm điều trị trong bệnh viện, ông Lương Văn Chon (52 tuổi), trú bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn bàng hoàng nhớ lại: "Khoảng 5h sáng ngày 3/8, trời mưa to và nước sông Luồng lên cao, tôi chạy vào nhà cũ lấy thóc mang sang ngôi nhà sàn mới, cách đó khoảng vài trăm mét để cất. Đến gần 7h, thấy nước sông rút, quay lại nhà cũ xem mẹ, vợ và các cháu thế nào thì thấy căn nhà mới bị lũ cuốn trôi.

Khi căn nhà mới trôi sát vào căn nhà cũ, tôi vội bám vào cái tường nhà vệ sinh, hi vọng vớt được đồ đạc thì bị dòng nước lũ cuốn trôi, vùng vẫy trong nước lũ cuốn xiết, trôi được khoảng 3km thì tôi túm được một bụi cây ở giữa dòng. Xác định chỉ có chết vì nước lũ to quá cộng với đói và rét. Trong lúc không còn hi vọng bỗng có một người đàn ông dũng cảm vượt qua lũ dữ lại gần nhường dây cứu hộ để tôi vào bờ", ông Chon cảm kích kể thêm.

Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, mưa lớn, nước sông Luồng dâng cao khiến ông Lương Văn Chon, bản Na Sá, xã Na Mèo bị mắc vào 1 bụi cây giữa dòng nước xiết. Sau nhiều giờ nỗ lực, anh Phạm Bá Huy đã cứu được ông Chon. Nhưng ngay sau khi ông Chon vào bờ an toàn, anh Huy lại bị mắc kẹt ngay chính vị trí anh vừa cứu người, đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, anh Huy quyết định ôm can nhựa liều mình bơi được vào bờ an toàn.