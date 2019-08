Hà Nội: Ngập úng xảy ra khắp nơi, người dân bì bõm lội nước, dịch vụ sửa xe lưu động kiếm tiền triệu sau bão số 3

Theo trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau suy yếu thành vùng áp thấp nên ngày và đêm nay Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Riêng khu Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Thanh Hóa có mưa to đến rất to. Khu vực thủ đô Hà Nội trong hôm này vẫn tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông (tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm). Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ, cao nhất 26 - 29 độ.