"Bỏ rơi" Superman, "kế hoạch sửa sai" của vũ trụ siêu anh hùng DC ra sao?

Có lẽ cái tên DC đã trở thành thương hiệu quá quen thuộc với những con chiên của dòng phim siêu anh hùng, song song với sự phát triển của kẻ khổng lồ mang tên Marvel. Kể từ khi chính thức được công bố với màn khởi động Man of Steel (2013), vũ trụ DC đã gặt hái cả thành công lẫn thất bại, dù rằng phần bại thì nhiều hơn. DCEU giờ đây lại thêm dấu hiệu rệu rã với tin đồn Henry Cavill rời bỏ vai Superman, còn Batman Ben Affleck thì cũng chán vai này tới tận cổ. Vì vậy, bây giờ hoặc không bao giờ, Warner Bros. nhận thấy cần bấm nút "reset" (tái khởi động) vũ trụ của mình trước khi mọi thứ đi quá xa. Hiện tại đã có hai hướng đi khả thi nhất cho DC đang được Warner Bros. nhắm tới.



Ba siêu anh hùng có lẽ sẽ phải gánh vác tương lai vũ trụ DC trong thời gian tới

"Trắng sáng" hơn?

Thứ nhất, DC sẽ có một hướng phim tươi sáng cho những nhân vật như Aquaman, The Flash, Wonder Woman. Có thể nhận thấy rằng trong nhiều năm nay, DC và Marvel vẫn luôn chạy đua với nhau để xây dựng cho mình những vũ trụ đầy rẫy những siêu anh hùng. Sau nhiều năm phát triển, vũ trụ MCU giờ đây đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết với các siêu anh hùng có mối quan hệ hết sức chặt chẽ với nhau, được thể hiện rõ nhất trong các phần Avengers, gần nhất là Infinity War với cuộc hội ngộ cũng như tạm thời ly biệt lớn nhất từ trước đến nay.

DC sẽ học tập Marvel, làm phim... tươi sáng hơn?

Nhưng sự phát triển của DCEU lại không như vậy, các nhân vật trong đó được đánh giá là mang màu sắc khá độc lập, điển hình là thất bại Justice League năm 2017, dù đã cố gắng mang Batman, Superman, Wonder Woman, Cyborg, Aquaman, The Flash "gần nhau hơn chút nữa" nhưng không thành. Mỗi phim của DCEU lại đem tới cảm giác quá biệt lập và khi ghép nối vào trong cùng một vũ trụ chúng trở nên rời rạc.

Các phim thuộc DCEU nhưng lại "mỗi người một phách".

Có ý kiến cho rằng, Warner Bros. nên làm một cuộc "đập đi xây lại" bởi giờ đây ngay cả nhưng trụ cột như Superman hay Batman còn chẳng mấy gắn kết với vũ trụ này nữa. Tuy nhiên, đời luôn không như là mơ khi làm như vậy Warner Bros. sẽ mất đi "cây tiền" Wonder Woman hay Aquaman vốn đang được khán giả thực sự ủng hộ. Bởi vậy, giải pháp đầu tiên ở thời điểm hiện tại chính là giữ lại những gì tinh túy nhất và theo đuổi thế mạnh là sự đa dạng nhưng độc lập. Nhưng để bớt đi tính nặng nề và đen tối khiến khán giả mệt mỏi, có lẽ hãng phim sẽ đem tới màu sắc tươi sáng hơn cho các tác phẩm sau này.

Hậu "Superman", thế hệ siêu anh hùng của DC trên màn ảnh cần có một cuộc cải cách

Trong năm nay, họ dồn hết hy vọng vào bộ phim Aquaman do James Wan đạo diễn và Jason Momoa thủ vai chính, dự kiến ra mắt ngày 21/12. Sang năm tới, Shazam! và Wonder Woman 2 sẽ lên sàn. The Flash cũng bắt đầu bước vào giai đoạn sản xuất vào đầu năm 2019, quyết định bỏ bớt những tình tiết rườm rà trong cốt truyện để dễ tiếp cận thị hiếu khán giả phổ thông. Ngoài Aquaman được review sớm là "sáng quá mức cần thiết" thì Shazam! chắc chắn là một phim có yếu tố hài hước lầy lội khác với tông màu đen tối truyền thống của DC.

Trong tương lai, vũ trụ DC cũng sẽ có khả năng khai thác những siêu anh hùng mới lạ và có tiềm năng hơn thuộc các nhóm thiểu số như nữ siêu anh hùng (Wonder Woman từng rất thành công), siêu anh hùng da màu hoặc thuộc cộng đồng LGBT+... Hậu Superman, Warner Bros. đã có sẵn trong tay con bài Supergirl và thậm chí chính vì nữ siêu nhân này mà hãng đã bỏ rơi Henry Cavill. Vì thế có lẽ sẽ là một hướng đi đúng nếu DC quyết định đem lại cho thế hệ siêu anh hùng mới mẻ này màu sắc tươi sáng.

Supergirl tuổi teen thì phim tươi sáng là đúng rồi còn gì

Hay đen tối hơn?



Một hướng đi khác là hãng Warner Bros. sẽ khai thác những mảng tăm tối hơn dành riêng cho các nhân vật phản diện và cốt truyện có chiều sâu hơn với thương hiệu có tên chưa chính thức là "DC Black" hay "DC Dark" (Tạm dịch: DC đen tối) và viên gạch đầu tiên là phim The Joker (Joaquin Phoenix thủ vai) của đạo diễn Todd Phillips dự kiến ra mắt vào ngày 4/10/2019.

The Joker với vai chính trao cho Joaquin Phoenix sẽ lấy bối cảnh những năm 80 ở thành phố Gotham với câu chuyện về quá trình Joker trở thành ông trùm tội phạm thế giới ngầm tại đây. Phim sẽ dựa nhiều vào các chất liệu từ nguyên tác truyện tranh cùng cốt truyện u ám, rùng rợn mang hơi hướng hình sự, điều tra và tâm lý nhiều hơn thể loại siêu anh hùng. Hãng Warner Bros. có lẽ muốn thu hút khán giả nhờ tính cách nội tâm tên hề xiếc điên loạn, thay vì yếu tố ngôi sao hay kỹ xảo mãn nhãn.

Fan tá hoả vì Joaquin Phoenix ép cân gầy rộc để vào vai Joker nên... trang trí mặt cho anh luôn. Trang điểm cho sao xong lại càng thấy anh giống Joker nhiều hơn.

Dự án này được hãng Warner Bros. "bật đèn xanh" từ giữa năm 2017 tuy nhiên nó lại không thuộc vũ trụ điện ảnh mở rộng DC (DCEU) hiện tại, nhiều khả năng bộ phim thậm chí sẽ không đề cập đến Batman - kẻ thù lớn nhất của Joker. Warner Bros. hé lộ rằng Joker sẽ mang màu sắc khá đen tối. Tác phẩm được đạo diễn bởi Todd Phillips, sẽ là "sự khám phá của một người đàn ông bị xã hội coi thường" (trích lời Scott Silver - đồng biên kịch phim).

Trước đó, Warner Bros. đã khiến fan một phen hốt hoảng khi phát triển liên tục 6 dự án phim về các nhân vật phản diện, gồm Joker Solo, Joker Origin, Harley Quinn Solo (với nhan đề dự kiến là Bird of Preys), phim về cặp đôi Joker và Harley Quinn, Gotham City Sirens và cuối cùng là Suicide Squad 2.

Thất bại của Suicide Squad khiến hậu truyện của phim vẫn chưa được ưu tiên bàn bạc tới.

Cách mà Warner Bros. đang triển khai là khai thác những nhân vật phản diện – một nửa nổi bật và đối lập với các siêu anh hùng. The Joker sẽ mở đường và liên kết cho nhiều câu chuyện về những vai phản diện khác. Đồng thời, nó cũng sẽ nhấn mạnh vai trò quan trọng của Joker trong vũ trụ điện ảnh mà Warner Bros. muốn thực hiện trong tương lai.

Như vậy, DC sẽ sớm có những sự thay đổi nhất định trong thời gian tới, với sự thay đổi nhân sự ở những vị trí quan trọng, đặc biệt là Walter Hamada (người từng được giao giám sát thực hiện các phim kinh dị như The Conjuring hay IT) sẽ được giao "cầm trịch" các dự án phim DC tại Warner Bros. Hãy cùng chờ đợi ông sẽ cùng chủ tịch Toby Emmerich thay đổi hướng đi của vũ trụ DC như thế nào trong thời gian tới.