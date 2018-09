4 soái ca được đồn đoán sẽ "thừa kế" vai Superman thay thế Henry Cavill

Thông tin về việc Henry Cavill dứt áo ra đi, không còn làm Superman tối ngày 12/9 đã gây chấn động không nhỏ cho cộng đồng yêu mến vũ trụ DC mở rộng (DCEU). Sau 4 năm gắn bó, trải qua 3 bộ phim Henry dần chiếm được cảm tình của đa số các fan yêu mến Superman và trở thành một trong những diễn viên thủ vai Siêu nhân thành công nhất. Dù cả hai bên vẫn chưa chính thức đưa ra kết luận cuối cùng, người hâm mộ đều hiểu rằng khả năng lớn là ngôi sao Anh quốc sẽ không ở lại với chiếc áo choàng đỏ.

Henry Cavill gần như chắc chắn sẽ không trở lại làm Superman trong các phim tiếp theo của DCEU nữa.

Trong vài năm tới Warner Bros. vẫn chưa có kế hoạch khai thác thêm phim riêng nào về Superman, họ muốn tập trung hơn vào các nhân vật khác như Supergirl chẳng hạn, vì cho rằng vũ trụ DC hiện tại chưa đạt được thành công như những gì fan hâm mộ kỳ vọng. Vậy nên việc Henry Cavill rời khỏi DC không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra. Câu hỏi đặt ra là, ai sẽ là người thay thế Henry Cavill gánh vác vai diễn Superman sau này? Trên các diễn đàn, mạng xã hội, nhiều cái tên nhanh chóng được đề xuất và có tiềm năng sẽ trở thành Superman tiếp theo.



1. Michael B. Jordan: Từ ác nhân Marvel thành ứng viên Superman đầu bảng

Ứng cử viên số một đang được đồn đoán sẽ thay thế Henry Cavill chính là Micheal B Jordan.

Theo nhiều luồng thông tin cho hay, Warner Bros. đang muốn xây dựng một hướng đi khác cho Superman và việc đầu tiên có thể sẽ là thay thế hình ảnh Superman da trắng bằng một diễn viên da màu. Michael được biết đến nhớ vai diễn phản Erik Killmonger trong bom tấn cực kỳ thành công Black Panther của nhà Marvel, sự góp mặt của anh đã nhận được nhiều yêu quý của khán giả cũng như đánh giá tích cực của giới chuyên môn. Anh cũng tham gia nhiều dự án trước kia như Fantasic 4, Creed,.. nên chẳng còn lạ gì với dòng phim hành động, siêu anh hùng.

Một Superman da màu đầu tiên? Có thể lắm chứ.

2. Garrett Hedlund: Được đề cử vì ngoại hình lý tưởng

Vẻ "soái ca" đậm chất Mỹ của Garrett Hedlund

Garrett Hedlund đến từ vùng Trung Tây, sinh ra và lớn lên tại Minnesota. Anh sở hữu một chiều cao đầy lý tưởng 6’2 (1m87) cùng ngoại hình sáng sủa và gương mặt điển trai vô cùng phù hợp với tạo hình của Superman.

Garrett là một diễn viên tài năng tuy nhiên trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình, anh chưa có vai diễn nào thực sự nổi bật để trở thành một ngôi sao thực thụ. Hedlund đã có một trải nghiệm không mấy thành công ở phim Tron: Legacy (Trò chơi ảo giác) vào năm 2010, sau đó anh tham gia thêm nhiều bộ phim nhỏ lẻ. Mặc dù được hợp tác và làm việc cùng nhiều diễn viên nổi tiếng và các đạo diễn tên tuổi như anh Joel và Ethan Coen, Angelina Jolie, Dee Rees,..nhưng Garrett có vẻ như vẫn đang loay hoay trong việc tìm được đường đi trong sự nghiệp của mình.

Nếu trở thành Superman, thì đây sẽ là vai diễn lớn nhất trong suốt hơn 10 năm sự nghiệp của Garrett Hedlund.

3. Jack O’Connell: Ngôi sao trẻ đầy tiềm năng tại Hollywood

Ngôi sao của phim Unbroken (Không Khuất Phục), Jack O’Connell là cái tên tiếp theo được cho là tiềm năng thay thế cho Henry đảm nhận Superman. Cũng giống như Garrett Hedlund, Jack đã đã hoạt động ở Hollywood suốt 13 năm nhưng anh vẫn chưa có vai diễn mà khán giả có thể "nhớ mặt điểm tên" , mặc dù anh đã làm việc rất chăm chỉ từ phim truyền hình đến điện ảnh. Xét về ngoại hình và chiều cao, Jack O’Connell có phần lép vế hơn Henry Cavil, nhưng xét về sự chăm chỉ, thái độ làm việc và khả năng diễn xuất thì các fan hâm mộ vẫn kỳ vọng Jack có thể có cơ hội trở thành một Superman tiếp theo.

Bên cạnh đó, Jack mới chỉ 28 tuổi, kém Henry tới 7 tuổi, điều này sẽ rất có lợi cho Warner Bros. ở tương lai khi họ có thể tìm được một diễn viên trẻ tuổi và có thể gắn bó lâu dài với mình.

4. Armie Hammer: Chàng thơ của "Call Me By Your Name" từng suýt gia nhập vũ trụ DC

Armie Hammer từng có cơ hội trở thành... Batman.

Nếu là một fan hâm mộ trung thành của dòng phim siêu anh hùng, thì có lẽ bạn sẽ nhớ rằng nhiều năm trước kia Armie Hammer suýt chút nữa đã có cơ hội gia nhập vũ trụ DC và trở thành cái tên không thể nào quên. Cụ thể hơn, đạo diễn George Miller từng có ý định quay Justice League tại Úc và đã nhắm vai Batman huyền thoại cho Armie. Dù vậy, tại thời điểm đó các nhà biên kịch của Justice League tham gia vào cuộc đình công cùng các đồng nghiệp ở Hollywood, cộng thêm việc thuế quá đắt đỏ tại Úc nên việc trở thành Batman của Armie đã không thành.

Nếu không là Người Dơi, anh vẫn còn cơ hội làm Siêu Nhân mà.

Dù vậy cánh cửa của DC vẫn chưa hoàn toàn đóng với Armie, nếu không thể trở thành Người Dơi biết đâu anh có thể trở thành Superman. Anh thực sự là một ứng cử viên hoàn hảo, với chiều cao thậm chí còn hơn cả Henry và bản gốc trong truyện tranh. Armie Hammer cũng sở hữu ngoại hình đạt chuẩn diễn viên hành động mặc dù anh lại không tham gia quá nhiều thể loại ấy. Đặc biệt hơn, anh đã kề vai sát cánh cùng Henry Cavill trong phim The Man From U.N.C.L.E năm 2015.

Armie Hammer là cộng sự cùng Henry Cavill trong The Man From U.N.C.L.E

Dù có là ai thay thế Henry Cavill trong tương lai thì những người yêu mến Superman cũng không thể nào quên được những dấu ấn mà Cavill đã để lại cho nhân vật của mình.