Bớ người ta, thú cưng sắp chiếm lĩnh cả nền điện ảnh rồi, “con sen” toàn thế giới hãy coi chừng!

Từ trước tới nay, thôn tính niền điện ảnh thế giới luôn là khát khao mãnh liệt của loài mèo. Tuy nhiên, chúng chỉ hoạt động trong lĩnh vực phim hài-tình cảm hay chuyên về thú cưng mà thôi. Có cả poster riêng trong Captain Marvel (Đại Úy Marvel) sắp tới đây là bước quan trọng trong việc lên ngôi bá chủ của các "boss".

Tấm Poster của "boss" trong "Captain Marvel".

Có một sự thật là thú cưng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền điện ảnh Hollywood. Từ đóng vai trò tạo tiếng cười, chúng dần trở thành nhận vật phụ quan trọng rồi chiếm luôn cả vị trí diễn viên chính. Nói đâu xa, hồi năm 2016, khán giả đã được xem câu chuyện người cha hóa thành mèo để gắn kết các thành viên gia đình trong Nine Lives. Cũng trong năm đó, cặp danh hài Keegan-Michael Key và Jordan Peele cho ra mắt bộ phim hài Keanu xoay quanh hai anh em họ chiến đấu bảo vệ... con mèo của tay trùm ma túy.

Poster riêng của chàng mèo trong "Nine Lives".

Ra dáng "boss" chưa kìa?

Hay The Secret Life of Pets (2016) từng gây tiếng vang tại phòng vé với 875,5 triệu USD và chuẩn bị ra mắt phần hai trong năm nay. Gần đây, cô cún Olivia từng gây sốt khi góp mặt trong Game Night (2018) và Widows (2018). A Dog’s Way Home xoay quanh đường về nhà của cô cún Bella vừa có màn ra mắt khá ấn tượng tại phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua.

Cô cún Olivia trong cả "Widows" lẫn "Game Night".

Tuy nhiên, việc Captain Marvel dành riêng một poster cho Goose lại là một bước tiến quan trọng hơn hẳn khi chàng mèo này không phải nhân vật chính còn dòng phim siêu anh hùng luôn đề cao sự nghiêm túc và hoành tráng trong khâu quảng bá. Không biết sắp tới đây họ sẽ cho các "boss" làm gì nữa, đánh tay đôi với Thanos (Josh Brolin) trong Avengers: Endgame chăng? Có vẻ như nhiều người dùng Twitter cũng đồng thuận với ý kiến trên.



"Goose trở thành nhân vật yêu thích nhất của mị trong MCU rồi nha!"

"Goose xứng đáng với điều này nha!"

"Việc Marvel lăng xê chú mèo này làm mị bắt đầu tin Goose sắp đánh thắng Thanos rồi đó."

"Thanos "ăn hành" chắc rồi".

Trong nguyên tác, Goose thuộc chủng tộc người ngoài hành tinh Flerken với hình dạng giống loài mèo trên trái đất. Với nguồn gốc này, biết đâu anh chàng cũng chính là "trùm cuối" của phe con người khi đối đầu với Thanos thì sao? Sau lần này thì các "sen" tha hồ mà tôn thờ các "boss" diễn viên vì thời đại thú cưng ở Hollywood không còn xa!

Captain Marvel sẽ ra rạp vào ngày 08/03/2019.