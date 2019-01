Critics’ Choice Awards và Quả Cầu Vàng, ai mới là nhà tiên tri "nằm lòng" Oscar 2019?

Trước màn chốt hạ hoành tráng nhất mang tên Oscar diễn ra vào ngày 25/02/2019 sắp tới đây, Viện Hàn lâm đã "lót đường" rất nhiều giải thưởng vinh danh cống hiến của các nhà làm phim, ngôi sao điện ảnh/truyền hình xuất sắc trong năm 2018. Uy tín hơn cả trong số hàng chục các giải thưởng này trước thềm Oscar phải kể đến Golden Globe Awards (Quả Cầu Vàng) và Critics’ Choice Awards (Giải thưởng của Hiệp hội phê bình phim). Từ những cái tên giành chiến thắng ở hai giải đáng chú ý này, truyền thông thế giới có thể "tiên tri" khá chính xác các chủ nhân mới của tượng vàng Oscar.

Andy Samberg và Sandra Oh đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình cho Golden Globe Awards.

Vậy trước hết, ta hãy xem xét tính vượt trội của Critics Choice Awards (CCA) và Golden Globe Awards (GGA) nằm ở đâu. Những tác phẩm và người thắng cuộc trong Critics’ Choice Awards được lựa chọn và trao giải bởi hai bên. Thứ nhất là Hiệp hội Phê bình Phim Phát sóng (Broadcast Film Critics Association - viết tắt là BFCA) bao gồm hơn 300 thành viên là các nhà báo từ cả các tạp chí điện tử, phát thanh, truyền hình cho đến báo giấy. Thứ hai là, Hiệp hội Phóng viên Truyền hình (Broadcast Television Journalists Association - BTJA) có khoảng 70 người.



Taye Diggs là người dẫn của Critics' Choice Awards.

Trong khi đó, Golden Globe Awards được chủ trì bởi Hiệp hội Báo chí Hollywood ở Nước ngoài (Hollywood Foreign Press Association) bao gồm các báo xuất bản và kí giả sống ngoài nước Mỹ và chỉ có khoảng 95 thành viên. Nhìn vào số lượng người nằm trong ban giám khảo đến từ hai bên, ta có thể thấy Critics’ Choice "ăn đứt" Golden Globe về lượng. Tuy nhiên, nếu so về tuổi đời và độ phủ sóng thì tình thế lại đảo chiều hoàn toàn. Kể cả đối với quy mô lễ trao giải thì Golden Globe vẫn được đánh giá là rộng rãi, rầm rộ hơn nhiều so với đàn em nghe vẻ cực kì "hàn lâm", sắt đá của mình.

Logo của BFCA

Ngay sau khi lễ trao giải của Critics’ Choice Awards lần thứ 24 vừa diễn ra vào sáng 14/01, các mọt phim đã nhanh tay đặt thành tích đạt được lên bàn cân cùng với kết quả tại đêm trao giải của Golden Globe lần thứ 76.



1. Giải thưởng dành cho Phim hay nhất của Critics’ Choice nhận được nhiều sự đồng tình hơn cả

Rami Malek và các thành viên nhóm Queen tại Golden Globe Awards.

Golden Globe chia giải Phim hay nhất ra làm 2 hạng mục: Phim Điện ảnh Xuất sắc thể loại Chính kịch và Phim Điện ảnh Xuất sắc thể loại Hài kịch hoặc Nhạc kịch. Tác phẩm dẫn đầu 2 hạng mục này năm nay lần lượt là Bohemian Rhapsody – phim tiểu sử về giọng ca chính Freddie Mercury của Queen và Green Book – phim hài kịch về một tình bạn đẹp giữa thời kì nạn phân biệt chủng tộc còn hoành hành.

Điều này đã dẫn đến rất nhiều tranh cãi do cả hai bộ phim này đều nhận được nhiều ý kiến trái chiều, khen chê lẫn lộn từ cả khán giả đại chúng lẫn những nhà phê bình. Đặc biệt nhiều người cho rằng Bohemian Rhapsody không hề xứng đáng một chút nào với giải Phim hay nhất cao quý.

Alfonso Cuarón cùng dàn diễn viên của "Roma" nhận giải tại Critics’ Choice Awards.

Ở Critics’ Choice, tuyệt phẩm của đạo diễn Alfonso Cuaron - Roma - đã giành giải trước sự tán thành của số đông truyền thông đại chúng cũng như người xem. Trước đó, Roma thậm chí còn không được lọt vào đề cử ở cả hai hạng mục Phim Xuất sắc của Golden Globe do sử dụng ngôn ngữ Tây Ban Nha và chỉ được đề cử tại hạng mục Phim Tiếng nước ngoài Xuất sắc. Điều này tạo cho Critics’ Choice một sự tín nhiệm lớn hơn.

Năm 2018, Critics’ Choice đã dẫn trước Golden Globe một đoạn ngắn nhờ lựa chọn The Shape of Water (2017) là phim điện ảnh hay nhất, trùng với ý kiến của Oscar. Liệu lịch sử có lập lại vào năm nay? Nhất là khi Bohemian Rhapsody khó có cửa thắng tại sân chơi lớn này.

2. Các giải thưởng dành cho phim truyền hình giống nhau đến bất ngờ

Đây là một năm thành công của Sanrah Oh khi vừa dẫn và chiến thắng Quả cầu Vàng rồi ẵm luôn Critics' Choice Awards.

Có đến tận 7 chiếc cúp được trao tại Critics’ Choice Awards thuộc về chủ nhân của các hạng mục tương tự của Golden Globe, nếu chỉ tính riêng phim truyền hình. Chủ nhân của những giải thưởng này lần lượt là:

- Phim Truyền hình Xuất sắc thể loại Chính kịch – The Americans. - Nữ chính Truyền hình Xuất sắc thể loại Chính kịch – Sandra Oh. - Nữ chính Truyền hình Xuất sắc thể loại Hài kịch – Rachel Brosnahan. - Nam chính Xuất sắc Mini series – Darren Crisis. - Mini-series Xuất sắc - The Assassination of Gianni Versace. - Nam phụ Xuất sắc Mini series – Ben Wishaw. - Nam phụ Xuất sắc Mini series – Patricia Clarkson.

Sự tương đồng này là hiển nhiên khi các hạng mục trên không gây quá nhiều tranh cãi cũng như không góp mặt tại Oscar sắp tới.

3. Lady Gaga bị Golden Globe ngó lơ nhưng lại là "cần câu rating" của Critics’ Choice

Cho Lady Gaga chia giải chỉ là "chiêu bài" câu khách của Critics' Choice Awards.

Sau khi tay trắng trở về từ Golden Globe, nữ diễn viên/ca sĩ đa tài Lady Gaga đã giành chiến thắng tại hạng mục Nữ chính Xuất sắc của Critics' Choice. Cho dù vẫn có những ý kiến cho rằng BFCA đang "cố đấm ăn xôi" nhằm tăng thiện cảm từ công chúng khi chia đôi giải thưởng này cho cả Glenn Close và Lady Gaga cùng nhận.

Trên thực tế, nếu so về diễn xuất thì Lady Gaga khó có thể đọ lại được với một diễn viên lành nghề như Glenn Close. Tuy vậy, nỗ lực trên của Critics’ Choice có lẽ vẫn đáng được ghi nhận khi rating (số lượng người xem) của lễ trao giải này trong 2 năm qua tăng từ 1,2 lên 1,5 triệu người. Song, nhiều người vẫn cho rằng Oscar vẫn sẽ sướng tên Glenn Close và lần này thì không còn chuyện chia giải thưởng nữa đâu.

4. Christian Bale và Alfonso Cuarón, Roma là những cái tên "chắc kèo"?

Oscar 2019 nhiều khả năng lại vinh danh Christian Bale và Glenn Close.

Giống với trường hợp của Glenn Close, Christian Bale và Alfonso Cuarón là những cái tên được vinh danh tại cả hai giải thưởng. Vị đạo diễn người Mexico đều chiến thắng ở hạng mục Đạo diễn Xuất sắc, riêng tại Critics' Choice Awards, ông cũng giành luôn giải Quay phim Xuất sắc.

Trong khi đó, Christian Bale thì giành chiến thắng ở tất cả mọi hạng mục được đề cử. Do không có mặt trong Nam chính Phim Điện ảnh Xuất sắc thể loại Chính kịch nên Quả cầu Vàng mới gọi tên Rami Malek. Hiện, Bale, Close và Cuarón chính là ba cái tên "chắc kèo" nhất tại giải Oscar.

Trong khi đó, Roma cầm chắc trong tay giải Phim Tiếng nước ngoài Xuất sắc. Điểm then chốt ở đây là liệu Viên Hàn lâm có phá lệ để bộ phim được góp mặt ở hạng mục Phim Xuất sắc như Critics' Choice Awards hay không. Nếu có thì khó ai có thể qua được tác phẩm này.

5. Doanh thu và danh tiếng của một bộ phim điện ảnh quan trọng hơn với giải thưởng nào?

Dàn diễn viên của "Crazy Rich Asians" trên thảm xanh của Critics Choice.

Trước hết, ta sẽ xét đến hạng mục Phim Điện ảnh Xuất sắc thể loại Hài kịch của cả hai giải thưởng. Người thắng cuộc của Golden Globe - Green Book - thậm chí còn không nhận được đề cử nào ở hạng mục tương tự tại Critics’ Choice. Trong khi đó, lễ trao giải ngày 14/01 chứng kiến chiến thắng của Crazy Rich Asians khi vượt qua Sorry to Bother You, Deadpool 2, The Favourite,...

Độ phủ sóng của Crazy Rich Asians trong năm qua thì có lẽ bất cứ ai quan tâm đến điện ảnh đều đã biết. Bộ phim đã nhận được sự quan tâm đặc biệt do trở thành tác phẩm tiên phong của Hollywood có dàn diễn viên 100% châu Á, thu về 139,8 triệu USD chỉ tính riêng Bắc Mỹ, đứng thứ 2 trong danh sách phim hài lãng mạn có thành tích doanh thu xuất sắc nhất mọi thời đại sau The Proposal (2009). Trong khi đó Green Book chỉ thu về được 36,5 triệu USD, thậm chí còn bị gọi là "thảm họa phòng vé" ở nội địa.

Nhà sản xuất cùng các diễn viên của "Green Book" trên sân khấu Golden Globes.

Tiếp theo, nói đến trường hợp của Black Panther ở cả hai lễ trao giải này. Trong năm 2018, Black Panther đã tạo ra một sự thay đổi lớn với danh sách phim điện ảnh có doanh thu lớn nhất mọi thời đại khi vươn lên đứng vị trí thứ 3 và trở thành đại diện của Marvel Studios có thành tích cao nhất.

Tuy nhận được khá nhiều để cử tại Golden Globe bao gồm cả giải thưởng quan trọng nhất là Phim Điện ảnh Xuất sắc thể loại Chính kịch nhưng tác phẩm lại này không mang về chiếc cúp nào. Ngược lại, ở Critics’ Choice, Black Panther mang về 3 giải gồm Thiết kế Sản xuất Xuất sắc, Hiệu ứng Hình ảnh Xuất sắc và Thiết kế Phục trang Xuất sắc. Black Panther trở thành phim nhận được nhiều giải thứ nhì tại Critics’ Choice, sau Roma.

"Black Panther" có thể thắng một vài giải an ủi tại Oscar.

Dễ thấy rằng, Critics’ Choice Awards dường như chịu ảnh hưởng khá nhiều bởi doanh thu và mức độ nổi tiếng của một tác phẩm hơn Golden Globe. Nhưng xét trong bối cảnh 2018 khi Hollywood đang lên án mạnh mẽ nạn phân biệt chủng tộc và đề cao đa dạng hóa điện ảnh thì sự lựa chọn này cũng không quá bất ngờ.

Tuy nhiên, nếu nói về vấn đề chủng tộc thì Black Panther khó mà so được với Green Book hay BlacKkKlansman. Nhiều khả năng, phim chỉ sẽ được những giải phụ như Critics' Choice Award để chiều lòng fan cũng như chiến dịch vận động hành lang của Disney. Có vẻ như Golden Globe năm nay lại thua đàn em ở khoản "bách đoán bách trúng" rồi.

Nhìn chung, ngoài một vài hạng mục "khá là chắc kèo" như Christian Bale, Glenn Close hay Alfonso Cuarón thì BlacKkKlansman, Green Book hay Crazy Rich Asians đều có thể làm nên chuyện. Chúng ta chỉ có thể chờ đến sáng ngày 25/02 để có câu trả lời chính xác mà thôi.