Bị ex nói: “Em to như cây cổ thụ”, cô gái giảm liền tù tì 8kg trong 2 tháng rồi chốt hạ một câu cực gắt

"Con gái cứ giảm cân là auto đẹp" - Câu nói này đã được chứng minh trong một loạt những trường hợp mà giảm cân xong, nhiều cô nàng đã trở nên thon gọn, quyến rũ và hấp dẫn hơn rất nhiều. Vậy nên, gọi giảm cân là một dạng "dậy thì lần 2" có phép màu khiến người ta thay đổi thì cũng chẳng quá lời tí nào đâu!

Mới đây, một cô nàng có tên Linh Nguyễn (Tên thật: Nguyễn Thị Thuỳ Linh, sinh năm 1997, ở Hà Nội) đã với màn giảm thành công 8kg trong 2 tháng đã khiến hội chị em vô cùng chú ý.

Thuỳ Linh sở hữu thân hình quyến rũ sau khi giảm được 8kg

Trước đây, cô nàng này nặng khoảng 60kg, sở hữu thân hình không quá mập mạp nhưng trông vẫn nặng nề với phần bắp tay, bắp chân to và cả chiếc bụng ngấn mỡ.

Thân hình trước đây khá nhiều mỡ thừa

Bắp tay và bắp chân to khiến Linh tự ti

Sau khi giảm cân thành công, Linh Nguyễn đã sở hữu thân hình thon thả, thanh thoát hơn nhiều. Số đo 3 vòng của cô nàng là 83-60-94. Linh Nguyễn khoe dáng trong những bộ bikini trông quyến rũ và sang chảnh khiến ai cũng phải xuýt xoa, ngưỡng mộ.



Nói về động lực giảm cân của mình, Linh Nguyễn tiết lộ: "Lúc còn 60kg thì mình cảm thấy rất tự ti về ngoại hình. Bắp chân, bắp tay, bụng đều to. Dù mình mặc quần áo cố giấu đi lớp mỡ nhưng đều không được mà nhìn rất thô. Đi đâu bạn bè hoặc người ngoài cũng bảo béo thế nhìn kém sang. Và có một điều mình cảm thấy tủi thân nhất là khi người yêu cũ mình luôn chê mình: "Đùi em còn to hơn đùi anh ấy nhỉ” , “nhìn em khác gì cây cổ thụ không". Vậy nên sau khi chia tay, mình đã quyết tâm phải đẹp hơn để cho Ex mình thấy rằng anh ấy phải hối hận. Hơn nữa, nếu mình đẹp hơn thì mình sẽ có cơ hội tìm được người yêu hoàn hảo hơn trong tương lai". Ngoài ra, Linh Nguyễn cũng chia sẻ rằng mình muốn giảm cân để tốt cho sức khoẻ và có thể mặc mọi loại trang phục mà mình yêu thích.

Thành quả sau khi giảm 8kg

Phương pháp giảm cân của cô nàng này là chú trọng vào việc ăn uống khoa học. Linh tuyệt đối cắt giảm tinh bột xấu và cả đồ chiên rán, dầu mỡ, đồ uống có gas. Cô nàng ăn các loại thực phẩm cung cấp nhiều năng lượng và tốt cho sức khoẻ như ức gà, thịt bò, cá hồi, rau củ luộc, khoai lang và trái cây. Ngoài ra, cô bạn cũng kết hợp với việc tập gym đều đặn nên đã nhanh chóng giảm được 8kg chỉ trong vòng 2 tháng.

Vóc dáng cực kì đáng ngưỡng mộ

Giảm cân giúp cô bạn thoải mái và vui vẻ hơn

Sau khi giảm cân thành công, điều mà Linh Nguyễn khám phá ra là: "Gầy thì mặc rẻ rách cũng đẹp". Cô bạn chia sẻ: "Nghe thì có vẻ nói quá nhưng đúng là, con gái khi gầy sẽ có rất nhiều lợi thế: tủ quần áo phong phú hơn, mặc đồ tự tin hơn, nhẹ nhàng uyển chuyển hơn. Từ khi gầy đi mình thấy rất thoải mái về cả tinh thần và thể chất. Không còn nặng nề như khi béo nữa."

Nói vậy nhưng cô bạn cũng nhấn mạnh: "Tất nhiên mình chỉ gầy đến một mức nhất định phù hợp với chiều cao và thể trạng của mình. Nếu gầy quá thì sẽ bị mất sức sống như “cái xác không hồn" vậy. Giảm cân cũng là cả một quá trình dài nghiên cứu và tìm hiểu cơ thể. Thế nên, phải mất thời gian đầu tư và tâm huyết thì mới có thể đạt được một body như mong đợi."