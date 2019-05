Bị can nộp lại 1 tỷ đồng "mua điểm", phụ huynh chối bỏ của mình

Vụ gian lận điểm thi ở Sơn La trở nên phức tạp khi 8 bị can khai được nhờ 'nâng điểm thi', song những người liên quan thì nói chỉ 'nhờ xem điểm thi' hoặc phủ nhận dính líu. Thậm chí có trường hợp cả số tiền tỉ chi ra để nâng điểm thì đến giờ cũng không ai nhận là của mình.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Sơn La đã triệu tập, xác minh với 18 đối tượng trung gian và làm việc với 42 trường hợp là cha mẹ, người thân của 44 thí sinh trong danh sách được nâng điểm.

Tuy nhiên còn có mâu thuẫn giữa lời khai của các bị can với một số đối tượng trung gian hay giữa người trung gian này với người trung gian khác về một số nội dung như có chuyển thông tin cá nhân thí sinh hay không chuyển, nhờ nâng điểm hay nhờ xem điểm thi, đưa tiền hay không đưa tiền.

Cụ thể là mâu thuẫn giữa lời khai của ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La với lời khai của ông Trần Xuân Yến, Phó giám đốc sở này về mục đích chuyền thông tin cá nhân 8 thí sinh là để nâng điểm hay xem điểm. Ông Yến khai được lãnh đạo nhờ nâng điểm, còn ông Đức khai chỉ nhờ ông Yến xem điểm thi.

Các ông Nguyễn Quang Việt, Bùi Minh Hải, Đỗ Kim Quang, Dương Đức Toàn (phụ huynh các thí sinh) đều khai không chuyển thông tin cá nhân của các thí sinh để nhờ ông Đức xem điểm thi, trong khi trước đây ông Đức khai các trường hợp này nhờ vả ông.

Trước đây, ông Đức khai khoảng cuối tháng 6/2018, tại cuộc họp giao ban ở UBND tỉnh Sơn La, ông Nguyễn Quang Việt (Cục trưởng Cục Thuế tỉnh) đưa thông tin cá nhân của thí sinh N.Đ.A để nhờ ông xem sớm kết quả thi THPT.

Cũng tại đây, theo ông Đức, ông Đỗ Kim Quang (Giám đốc VNPT Sơn La) cũng gặp và chuyển cho ông thông tin của thí sinh Đ.M.H để nhờ xem điểm thi.

Ông Đức cũng khai khoảng ngày 27, 28/6/2018, ông Dương Đức Toàn (Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Sơn La) đến gặp ông tại phòng làm việc Sở GD-ĐT Sơn La cung cấp thông tin và nhờ xem điểm thi sớm cho 2 thí sinh là con và cháu gái.

Cũng khoảng cuối tháng 6/2018, ông Bùi Minh Hải (Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Mai Sơn) nhờ ông giúp xem điểm cho con trai.

Đến nay, các trường hợp này đều phủ nhận việc chuyển thông tin thí sinh và cũng không nhờ vả gì ông Đức. Từ ngày 23/1/2019, qua xác minh, ghi lời khai, ông Đức cũng thay đổi, phủ nhận toàn bộ lời khai trước đó và khẳng định không nhận thông tin của thí sinh và cũng không chuyển thông tin 8 thí sinh cho ông Yến.

Ngoài ra, có mâu thuẫn trong lời khai của ông Nguyễn Ngọc Hà (Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD-ĐT Sơn La) khi các bị can Trần Xuân Yến, Lò Văn Huynh, Nguyễn Thị Hồng Nga khai được ông Hà chuyển thông tin để "nhờ nâng điểm", bà Phạm Thị Thu Huyền (trung gian) cũng khẳng định chuyển thông tin nhờ ông Hà nâng điểm, trong khi ông này chỉ thừa nhận "nhờ xem điểm thi".

Có mâu thuẫn trong lời khai của các bị can Lò Văn Huynh, Đinh Hải Sơn, Đỗ Khắc Hưng với lời khai của ông Nguyễn Minh Khoa (nguyên Phó trưởng Công an huyện Mai Sơn) về động cơ, mục đích chuyển thông tin cá nhân thí sinh cho bị can này. Khoa khai chỉ nhờ xem điểm, trong khi các bị can khai ông này "nhờ nâng điểm. Cùng với đó là mẫu thuẫn trong lời khai về việc đưa tiền khi Lò Văn Huynh khai ông Khoa đã chuyển cho Huynh 1 tỉ đồng để nâng điểm cho thí sinh, nhưng ông Khoa phủ nhận việc này.

Hiện, cơ quan công an cũng thu giữ số tiền do các bị can Nguyễn Thị Hồng Nga, Cầm Thị Bun Sọn và ông Lê Thanh Sơn (em vợ của Lò Văn Huynh), bà Nguyễn Minh Nguyệt (em gái của Nguyễn Thị Hồng Nga) tự nguyện giao nộp.

Bị can nộp lại tiền, gia đình thí sinh chối không nhận của mình

Theo Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La, qua quá trình điều tra, bị can Nguyễn Thị Hồng Nga khai nhận đã thỏa thuận, nhận số tiền 1.040 triệu đồng từ Trần Văn Điện khi giúp sửa bài thi nâng điểm cho các thí sinh Nguyễn Thanh H., Nguyễn Văn M., Trần Ích Q., Ngần Văn Ch. Bà Nga và người thân đã tự nguyện giao nộp tiền cho cơ quan công an. Tuy nhiên, Trần Văn Điện và người thân các thí sinh không thừa nhận việc này.

Bị can Đặng Hữu Thủy khai sau khi sửa bài thi nâng điểm cho các thí sinh Nguyễn Thanh H., Nguyễn Văn M., Trần Ích Q., Ngần Văn Ch. đã nhận được từ bà Nguyễn Thị Kim 150 triệu đồng, từ bà Nguyễn Thị Mai Hà 150 triệu đồng và từ bà Nguyễn Thị Xuyên 200 triệu đồng. Ngày 24/7/2018 bị can đã trả lại số tiền này. Trường hợp bà Bùi Thị Xuân có hứa sau khi giúp nâng điểm cho thí sinh Phạm Sơn T. sẽ đưa cho ông Thủy 270 triệu đồng nhưng đến nay Thủy chưa nhận được tiền. Tuy nhiên, bà Kim, bà Hà, bà Xuyên và bà Xuân đều không thừa nhận việc thỏa thuận, đưa tiền cho Thủy.

Trong quá trình điều tra, bị can Cầm Thị Bun Sọn khai có thỏa thuận, thống nhất và được bà Hoàng Thị Thành đưa 440 triệu đồng giúp nâng điểm cho thí sinh Dương Hoàng Tr. và đã tự nguyện giao nộp số tiền này cho cơ quan công an. Tuy nhiên, bà Thành cũng không thừa nhận việc này.

Bị can Lò Văn Huynh khai sau khi nhận lời giúp nâng điểm thi cho thí sinh Lù Mạnh H. đã được bà Lò Thị Trường đưa 300 triệu đồng nhưng ngày 24/7/2018 đã trả lại số tiền này cho bà Trường. Cùng đó, Huynh đã thỏa thuận với Nguyễn Minh Khoa tiền giúp nâng điểm cho mỗi thí sinh là 700 triệu đồng và đã được Khoa đưa trước 1 tỷ đồng, số tiền này Huynh và người thân đã tự nguyện giao nộp. Tuy nhiên, bà Trường khai không thỏa thuận cụ thể và chưa đưa tiền cho Huynh. Ông Khoa cũng không thừa nhận như lời khai của Huynh.

Quá trình điều tra, Lò Văn Huynh cũng khai sau khi Đỗ Khắc Hưng tạo điều kiện cho tổ xử lý bài thi trắc nghiệm rút sửa bài thi nâng điểm cho thí sinh, ngày 7/7/2018 Huynh đã đưa cho Hưng 100 triệu đồng để cảm ơn nhưng Hưng không thừa nhận.

Vụ án kịch tính khi đến thời điểm này, tiền để đưa cho các bị can không biết từ đâu mà ra.