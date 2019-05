Có con được nâng điểm 'trên trời', 15 người ở Sơn La phủ nhận việc 'gửi gắm' là những ai?

Trong quá trình điều tra vụ gian lận thi cử, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La triệu tập xác minh 42 trường hợp là cha mẹ, người thân khác của các thí sinh. Trong đó 6 trường hợp thừa nhận chuyển thông tin cá nhân thí sinh để "nhờ nâng điểm thi"; 21 người khai chuyển thông tin cá nhân thí sinh nhưng mục đích chỉ "nhờ xem điểm"; 15 trường hợp phủ nhận liên quan và không cung cấp thông tin thí sinh cho các bị can và những người trung gian khác.

1. Cục trưởng Cục thuế tỉnh Sơn La

Ông Nguyễn Quang Việt có con trai là N.Đ.A tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2018, nguyện vọng xét tuyển vào Học viện An ninh nhân dân.

N.Đ.A được sửa điểm ba môn, trong đó Toán từ 4,8 lên 9,2 điểm, Vật lý từ 6 lên 9 điểm, Ngoại ngữ từ 5 lên 9,6 điểm. Sau khi chấm thẩm định, thí sinh này được nâng 12 điểm.

Tuy nhiên, ông Việt khẳng định, ông và gia đình không trao đổi, cung cấp thông tin cho bất cứ ai giúp tác động, nâng điểm và xem điểm thi cho con trai.

Lời khai này của ông Việt mâu thuẫn với lời khai của ông Hoàng Tiến Đức – Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La. Theo ông Đức, cuối tháng 6/2018 tại UBND tỉnh Sơn La ông Việt có đưa thông tin cá nhân, nhờ ông Đức xem sớm kết quả thi cho con trai.

Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La.

2. Giám đốc Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Sơn La

Ông Dương Đức Toàn có con là D.T.T.H và cháu gái Đ.T.N.K tham gia dự thi xét tuyển vào Đại học Kinh tế Quốc dân và Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Cả hai em này đều được nâng điểm, trong đó, thí sinh D.T.T.H. có điểm Toán là 6,6, được nâng thành 8,4. Ngoại ngữ đạt 6,8, được nâng thành 9. Còn Đ.T.N.K điểm thật môn Toán là 7,4 được nâng lên 8,6; Vật lý là 8,5, nâng thành 9,5 và Hoá 6,5 thành 8,75.

Nhưng ông Toàn nói không cung cấp thông tin cá nhân của 2 thí sinh trên cho ông Hoàng Tiến Đức nhờ xem giúp điểm thi.

Lời khai này cũng mâu thuẫn với lời khai của Giám Sở GD&ĐT Sơn La.

Ông Hoàng Tiến Đức khai khoảng ngày 27/6 - 28/6/2018, ông Toàn đến gặp ông Đức tại phòng làm việc Sở GD&ĐT Sơn La cung cấp thông tin cá nhân nhờ xem điểm thi sớm cho con và cháu mình.

3. Phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Mai Sơn

Ông Bùi Minh Hải có con là B.T.N tham dự kỳ thi, nguyện vọng xét tuyển vào trường Học viện Cảnh sát nhân dân. Ông Hải không cung cấp thông tin cá nhân của con trai cho ông Hoàng Tiến Đức nhờ xem giúp điểm thi.

Lời khai của ông Hải mâu thuẫn với lời khai của ông Đức. Trước đây, ông Đức khai cuối tháng 6/2018 ông Hải có nhờ ông xem giúp điểm thi cho con trai là B.T.N.

4. Cán bộ Phòng Giáo dục TP Sơn La

Bà Phạm Thị Nga có con là T.T.M.A tham dự thi 3 môn Toán, Văn, Tiếng Anh để xét tuyển vào Đại học Kinh tế quốc dân. Trong kỳ thi bà Nga khai không cung cấp thông tin cá nhân của T.T.M.A cho bất kỳ ai để giúp nâng điểm thi.

Tuy nhiên, Bà Nga được T.T.M.A nói lại có đưa số báo danh cho N.Y.K là bạn học cùng lớp T.T.M.A để N.Y.K nhờ bố là ông Nguyễn Ngọc Hà giúp xem điểm thi.

Thí sinh T.T.M.A. có điểm thật là Toán 7 nhưng được nâng lên thành 9,6; Ngoại ngữ 7,2 nâng lên thành 9,6. Còn N.Y.K., số báo danh 14001479 có điểm thực môn Toán là 9, được nâng lên thành 9,6. Môn Ngoại ngữ của thí sinh này là 7,4, được nâng thành 9,6.

5. Một người ở Hà Nội

Bà Võ Thị Hồng Vân (Đường Láng, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP Hà Nội) có con trai là N.T.P - thí sinh tự do tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La với nguyện vọng xét tuyển vào Trường Sỹ quan Không quân.

Trong kỳ thi bà Vân khai không cung cấp thông tin cá nhân của N.T.P cho ai để nhờ giúp tác động can thiệp, nâng điểm thi.

6. Cán bộ Trại giam Yên Hạ (Phù Yên)

Ông Phạm Đăng Cường có con trai là P.A.D tham dự kỳ thi, nguyện vọng xét tuyển vào Đại học Ngoại thương Hà Nội. Trong kỳ thi ông Cường khai không cung cấp thông tin cá nhân của P.A.D cho ai để nhờ giúp tác động can thiệp, nâng điểm hay giúp xem điểm thi cho P.A.D.

7. Một người ở Phú Thọ

Bà Nguyễn Thị Bình (trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) có con trai là Đ.V.Q tham gia nghĩa vụ tại Công an tỉnh Sơn La và tham dự kỳ thi, nguyện vọng xét tuyển vào trường Học Viện Cảnh sát nhân dân.

Bà Bình khai bản thân và người trong gia đình không nhờ ai tác động, nâng điểm thi cho Đ.V.Q để xét tuyển vào Đại học.

8. Cán bộ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sơn La

Bà Bùi Thị Xuân là Trưởng phòng Hành chính tổng hợp. Bà có con trai là P.S.T tham dự kỳ thi, nguyện vọng xét tuyển vào Đại học Công an nhân dân.

Thí sinh này có 5 môn được sửa nâng điểm, tổng điểm chênh lệch giữa hai lần chấm là 23,35.

Bà Xuân khai bản thân không cung cấp thông tin nhờ ai giúp nâng điểm bài thi cho P.S.T.

9. Trạm trưởng trạm Y tế thị trấn Hát Lót

Bà Bà Lê Thị Hà - có con là N.T.A tham dự kỳ thi, nguyện vọng thi xét tuyển vào trường Học viện Cảnh sát nhân dân.

Bà Hà khai bản thân và người trong gia đình không cung cấp thông tin N.T.A nhờ ai giúp tác động nâng điểm thi.

N.A.T từng được báo chí đưa là trường hợp cá biệt, khi em này được nâng từ điểm liệt lên thành điểm giỏi. Thậm chí, đáng lẽ thí sinh này lẽ bị trượt tốt nghiệp nhưng được nâng điểm để nằm trong trong top điểm cao của Sơn La.

Điểm thực của em này là 0 - 0,25 - 0,2 với ba môn Toán, Lý, Ngoại ngữ của N.T.A nhưng được nâng lên lần lượt là 9 - 9 – 9. Như vậy, thí sinh này được nâng tổng cộng 26,55 điểm/3 môn.

10. Một lao động tự do

Bà Tại Thị Hợi có con là N.D.P tham dự kỳ thi, nguyện vọng thi xét tuyển vào trường Học viện Cảnh sát nhân dân. Bà Hợi khai không cung cấp thông tin của N.D.P để nhờ giúp tác động nâng điểm thi.

11. Cán bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Châu (Sơn La)

Ông Nguyễn Ngọc Mạnh có con là N.H.Q tham dự kỳ thi, nguyện vọng thi xét tuyển vào trường Học viện Cảnh sát nhân dân.

Ông Mạnh khai bản thân và gia đình không cung cấp thông tin của N.H.Q cho bị can Trần Xuân Yến hay ai khác để nhờ giúp tác động nâng điểm.

12. Một lao động tự do

Ông Nguyễn Văn Cảnh có con là N.H.P tham dự kỳ thi, nguyện vọng thi xét tuyển vào trường Học viện Cảnh sát nhân dân. Trong kỳ thi này ông Cảnh khai bản thân và gia đình không cung cấp thông tin của N.H.P cho bất kỳ ai để nhờ giúp tác động nâng điểm thi.

13. Phó Chủ tịch UBND TP Sơn La

Ông Đào Văn Quang có con là Đ.T.N.K tham dự kỳ thi, nguyện vọng thi xét tuyển vào trường Học viện Kỹ thuật quân sự - Bộ Quốc phòng. Trong quá trình dự thi và chấm thi ông Quang khai không cung cấp thông tin Đ.T.N.K cho bất kỳ ai để giúp tác động nâng điểm thi hay xem điểm thi cho Đ.T.N.K.

Điểm trước khi thẩm định của Đ.T.N.K của môn Toán là 8,6; Lý 9,5; Hóa 8,75. Sau thẩm định, điểm toán giảm còn 7,4 điểm; Vật lý giảm còn 8,5 điểm; môn Hóa còn 6,5 điểm. Tổng ba môn thí sinh này được nâng 4,45 điểm.

14. Giám đốc doanh nghiệp Tư nhân xây dựng Tuấn Sơn

Ông Phạm Anh Tuấn có con là P.T.S tham dự kỳ thi, nguyện vọng thi xét tuyển vào trường Học viện An ninh nhân dân. Ông Tuấn khai không cung cấp thông tin của P.T.S cho bất kỳ ai để giúp tác động nâng điểm thi cho P.T.S.

15. Cán bộ công an

Bà Lương Thu Hà có con là N.L.B.N tham dự kỳ thi, nguyện vọng thi xét tuyển vào trường Đại học Công an nhân dân, Đại học Luật Hà Nội. Trong kỳ thi bà Hà khai bản thân không được cung cấp thông tin cá nhân của N.L.B để nhờ bất kỳ ai tác động giúp nâng điểm hay xem điểm cho con.