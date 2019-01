Bị bán sang Trung Quốc vì tin lời người đàn ông lạ

Sau khi trốn thoát về Việt Nam, thiếu nữ 17 tuổi đã đến cơ quan công an trình báo việc mình bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ suốt gần một năm qua.

Ngày 16/1 tiếp xúc với PV, Nhung (17 tuổi, ngụ huyện Bình Tân, Vĩnh Long- tên nạn nhân đã được thay đổi) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại, vào khoảng tháng 5/2018, qua mạng xã hội Facebook, Nhung quen biết với một người đàn ông không rõ danh tính.

Hơn một tuần trò chuyện bằng tin nhắn, người đàn ông lạ cho Nhung biết đang cần người làm việc ở Trung Quốc với thu nhập cao. Sau đó, người đàn ông này liên tục gửi nhiều hình ảnh và vẽ ra viễn cảnh một số người Việt Nam đang làm việc tại Trung Quốc và đang có cuộc sống ổn định với thu nhập cao. Tin tưởng, Nhung đã nhận lời người đàn ông chưa một lần gặp mặt để sang Trung Quốc làm thuê.

Nhung vẫn còn bàng hoàng khi kể lại sự việc

Theo hướng dẫn, Nhung phải tự đón xe đến cửa khẩu ở tỉnh Lạng Sơn. Tại đây, sẽ có người đón Nhung đưa sang Trung Quốc. Cuối tháng 5/2018, Nhung chuẩn bị sẵn vài bộ áo quần, giấy tờ tùy thân, gần 2 triệu đồng tiền mặt và một chiếc điện thoại di động, Nhung trốn gia đình rồi một mình đón xe đến điểm hẹn. Trên đường đi, tất cả mọi liên lạc giữa Nhung và người đàn ông lạ đều thông qua tin nhắn.

“Khi nhận diện được nhau qua trang phục áo quần nói trước, em được một người đàn ông lạ (không rõ tên họ, nói giọng nước ngoài) đến đón đưa sang Trung Quốc rồi lần lượt bán cho 2 người đàn ông khác. Khi biết mình bị lừa, em đã cố tìm cách trở về Việt Nam nhưng đều thất bại”, Nhung bàng hoàng kể lại.

Theo lời của Nhung, sau khi bị lừa bán làm “vợ”, họ thu giữ giấy tờ tùy thân và sẵn sàng đánh đập khi phát hiện Nhung có ý định bỏ trốn. Mãi đến tháng 12/2018, Nhung may mắn được một người tốt bụng giúp đỡ trốn thoát về Việt Nam an toàn. Sau đó, Nhung đã đến Công an tỉnh Vĩnh Long trình báo vụ việc.

Nghe tin Nhung trở về quê an toàn sau nhiều tháng mất tăm tích, bà ngoại của Nhung và người thân trong gia đình rất vui mừng. Bà ngoại của Nhung cho biết, hiện Nhung đã ổn định tinh thần và dự định sau Tết Nguyên đán này sẽ đi học nghề rồi tìm việc làm .

“Nhung vốn bất hạnh, chưa một lần gặp mặt cha ruột mình. Từ bé, tôi đã đón cháu về nuôi dưỡng và cho ăn học. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình nên việc học tập của Nhung phải đứt đoạn khi vừa xong chương trình lớp 9”, bà ngoại của Nhung giọng đượm buồn cho biết.

Trước đó như tin đã đưa, ngày 9/1 Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Vĩnh Long xác nhận, cơ quan này đã tiếp nhận trình báo một thiếu nữ 17 tuổi (ngụ huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) nghi bị lừa bán sang Trung Quốc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng đầu năm 2018, thông qua mạng xã hội, thiếu nữ quen biết với một người đàn ông chưa rõ danh tính. Thời gian quen nhau, người đàn ông này hứa sẽ đưa cô qua Trung Quốc làm việc với mức lương cao.

Dù chỉ quen biết nhau qua mạng xã hội nhưng thiếu nữ vẫn tin tưởng lời người đàn ông lạ. Sau đó, thiếu nữ được người đàn ông lạ hướng dẫn đi đến một cửa khẩu ở tỉnh Lạng Sơn và có người dẫn đường sang Trung Quốc. Khi qua địa phận Trung Quốc, thiếu nữ đã bị lừa bán cho người đàn ông Trung Quốc làm vợ.

Biết mình bị lừa, cuối tháng 12/2018, nạn nhân đã bỏ trốn, tìm đường về Việt Nam và sau đó đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp xác minh, làm rõ.