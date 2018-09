Bảo vệ chung cư chặn xe cấp cứu, bệnh nhân đột quỵ qua đời: Cho thôi việc nhân viên bảo vệ

Theo Ban Quản lý tòa nhà Home City, sau khi sự việc xảy ra, ban quản lý đã thăm viếng và chia buồn với gia đình nạn nhân.

Đồng thời, ban quản lý đã nghiêm túc kiểm điểm và buộc thôi việc đối với nhân viên bảo vệ tại vị trí barie.

Lối vào dự án Home City từ đường Trung Kính.

Ban quản lý cũng thông báo, phổ biến lại nội quy xử lý trong các tình huống khẩn cấp trong toàn hệ thống, đặc biệt với đội ngũ nhân viên bảo vệ.

"Chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự việc này và xin được chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân. Chúng tôi cũng rất mong nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ từ các cơ quan thông tấn báo chí để sự việc này không gây xáo trộn và những phản ứng tiêu cực cho cư dân tòa nhà", văn bản gửi báo chí của Ban quản lý tòa nhà nêu rõ.

Cũng liên quan đến sự việc này, theo ban quản lý tòa nhà Home City, sự việc một cư dân bị đột quỵ diễn ra vào sáng 3/9/2018.

Vào lúc 6h17', lực lượng An ninh trực tại Sảnh cư dân tháp V2 của Tòa nhà nhận được thông tin của con gái chủ căn hộ 2511V2 xuống đề nghị hỗ trợ vì bố bị ngất không thở được.

Ngay lập tức, Ca trưởng an ninh và nhân viên An ninh di chuyển lên căn hộ để hỗ trợ cấp cứu nạn nhân, cùng với vợ của nạn nhân thực hiện các thao tác cấp cứu khẩn cấp tại chỗ trong khi con gái của nạn nhân gọi 115 và hàng xóm hỗ trợ. Sau một thời gian thực hiện các động tác cấp cứu, nạn nhân không có phản ứng gì.

Vào lúc 6h51', xe cứu thương 115 tới Barie chân tòa nhà (lối vào 177 Trung Kính), nhân viên An ninh của bộ phận an ninh trực thuộc BQL tòa nhà liên lạc với Ca trưởng, tuy nhiên chưa liên lạc được do Ca trưởng đang cùng gia đình cấp cứu cho nạn nhân trên căn hộ.

Ngay lập tức bác sĩ từ xe cứu thương di chuyển đến căn hộ và làm công tác cấp cứu. Sau 23 giây, bác sỹ từ xe cứu thương tại barie di chuyển lên căn hộ. Sau đó, gần 1 phút, bác sỹ này đã có mặt tại căn hộ để cấp cứu nạn nhân.

Đồng thời, xe cứu thương đã di chuyển sang cổng Nguyễn Chánh để thuận tiện hơn trong việc di chuyển nạn nhân. Chỉ 2 phút sau, xe cứu thương đã di chuyển vào tòa nhà Home City phía cổng Nguyễn Chánh để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, theo cáo phó của gia đình, nạn nhân đã từ trần lúc 6h15’.

Vì vậy, vào lúc 7h30', các bác sỹ cấp cứu ra về. Vào lúc 8h32’, xe vận chuyển của nhà tang lễ bệnh viện E đến làm các thủ tục và đưa nạn nhân đi lúc 8h43’. Toàn bộ các nội dung trên đều được ghi lại bởi hệ thống camera An ninh của tòa nhà.

Cũng theo chủ đầu tư, chủ đầu tư đã có chỉ đạo tới toàn bộ bảo vệ tòa nhà về việc xe cứu thương và xe cứu hỏa được phép đi vào cổng 177 Trung Kính để cứu người, nhưng ca trực bảo vệ hôm đó đã thực hiện không đúng. Trong lúc gấp gáp cứu người, bảo vệ vẫn thực hiện cứng nhắc là gọi điện xin chỉ đạo cấp trên.

Dự án Home City 177 Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội) do Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Văn Phú - Trung Kính làm chủ đầu tư. Được biết, ngay thời điểm vừa bàn giao (năm 2016), đưa các căn hộ tại dự án vào sử dụng, giữa cư dân và chủ đầu tư dự án đã xảy ra nhiều "lùm xùm". Trong đó, đáng chú ý nhất là việc tranh chấp lối đi.

Nhiều người mua nhà tại dự án này đều lầm tưởng lối đi vào nhà mình là 177 Trung Kính, nhưng cuối cùng khi nhận nhà, lối vào dự án này lại từ đường Nguyễn Chánh.