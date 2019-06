Ẵm cúp liên tù tì, BTS phá kỉ lục tồn tại gần 5 năm của Apink, lập thành tích bằng TWICE trên show âm nhạc

Ngày 1/6, "Unspoken Words" của DAVICHI, "Boy With Luv" của BTS và "For lovers who hesistate" của JANNABI là 3 ca khúc cùng tranh nhau vị trí nhất tuần trên "Show Music Core". Với lợi thế ở hạng mục bình chọn trực tuyến, boygroup nhà Bighit dễ dàng đánh bại 2 đối thủ cũng khá mạnh nhạc số còn lại.

BTS giành chiến thắng trên "Show Music Core" tuần này

Sau chiến thắng này, BTS lần đầu tiên trong sự nghiệp có Sextuple Crown (6 chiếc cúp trên một show âm nhạc) tại "Show Music Core". Đồng thời, "Boy With Luv" còn phá kỉ lục ca khúc giành được nhiều cúp nhất trong chương trình này của "LUV" (5 cúp) do Apink nắm giữ suốt gần 5 năm qua.

"LUV" (Apink) mất kỉ lục ca khúc giành nhiều cúp nhất trên "Show Music Core" vào tay "Boy With Luv (BTS)

Ngoài ra, BTS còn đạt 9 cúp trên "Show Music Core" tính đến thời điểm này. Thành tích ấy đã ngang bằng với TWICE, chỉ xếp sau BEAST/ Highlight (10 cúp), Wanna One (12 cúp) và EXO (17 cúp). Tổng số cúp trên các chương trình ca nhạc hằng tuần của "boygroup toàn cầu" được nâng lên con số 69.

BTS lập thành tích ngang TWICE khi lọt top 4 nghệ sĩ giành nhiều cúp nhất trên "Show Music Core"

Sau khi kỉ lục trên thiết lập, BTS sẽ có 2 đêm concert lịch sử tại SVĐ Wembley (Anh) với sức chứa 90 nghìn chỗ vào ngày 1 và 2/6. Trước khi concert này diễn ra, BTS sẽ có một buổi họp báo độc quyền để chia sẻ cảm xúc của nhóm. Sẽ có các phóng viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau tham gia buổi họp báo này.

MV "Boy With Luv" – BTS (ft. Halsey)

Nguồn tham khảo: Wikipedia