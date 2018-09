7 phim siêu anh hùng chẳng hẹn mà gặp sẽ cùng khuấy đảo màn ảnh nhỏ mùa thu này

Mùa thu đang tới rất gần, đồng nghĩa với sự trở lại của hàng loạt những series phim siêu anh hùng thuộc dòng phim hành động - viễn tưởng, vốn chưa bao giờ phụ lòng các khán giả màn ảnh nhỏ. Tuy vậy, việc có thể cập nhật mọi tin tức mới nhất từ những bộ phim yêu thích vốn không phải là dễ dàng, ngay cả với những khán giả cuồng nhiệt nhất của dòng phim này, đơn giản như việc các khung giờ chiếu thay đổi, thời gian khởi chiếu khác biệt, hay thậm chí là đổi cả kênh phát sóng.

Đừng băn khoăn quá nhiều vì bạn sẽ sớm được cung cấp những thông tin mới nhất về màn "tái xuất giang hồ" hoành tráng của loạt superhero trong tháng 9, tháng 10 này qua bài viết dưới đây.



1. Iron Fist (Thiết Quyền) - Phần 2

Thể loại: Viễn Tưởng, Hành động Số tập dự kiến: 10 Kênh phát sóng: Netflix Thời gian khởi chiếu: 07/09

Tiếp nối những tình tiết trong The Defenders (Hộ Vệ Siêu Anh Hùng), phần phim với tên gọi Iron Fist bắt đầu với thời điểm võ sư Danny Rand (Finn Jones đóng) trở thành hộ vệ của New York. Những thông tin liên quan đến nội dung phần phim này hiện vẫn chưa được nhà sản xuất tiết lộ nhiều, tuy vậy khán giả chắc chắn có thể trông chờ vào sự xuất hiện của nữ diễn viên xinh đẹp Alice Eve trong vai phản diện Typhoid Mary.

"Ta chính là Iron Fist bất tử đây!".

Trailer "Iron Fist" mùa 2

2. The Gifted (Thiên Bẩm) - Phần 2

Thể loại: Viễn Tưởng, Hành động Số tập dự kiến: 16 Kênh phát sóng: FOX Thời gian khởi chiếu: 25/09

Phần đầu của series The Gifted xoay quanh chuyện gia đình nhà Strucker phải chạy trốn chính phủ và các thế lực săn đuổi khi họ phát hiện ra những năng lực siêu nhiên đặc biệt của hai cô con gái. Trong phần 2 này, người hâm mộ sẽ chứng kiến những lần chạm trán căng thẳng đến nghẹt thở giữa phe người đột biến và Hellfire Club. Bên cạnh đó, phần phim này cũng sẽ có sự xuất hiện của nhiều nhân vật trong bộ truyện X-Men nguyên thủy, như The Morlocks - nhân vật có khả năng xác định vị trí của các dị nhân khác và The Purifiers - tổ chức kỳ thị và chuyên săn lùng để tiêu diệt các dị nhân.

Tuổi trẻ tài cao…

Nhân vật Blink (Jamie Chung) với khả năng biến thành người vô hình.

Trailer "The Gifted" mùa 2

3. The Flash (Người Hùng Tia Chớp) - Phần 5

Thể loại: Viễn Tưởng, Hành động, Tội phạm Số tập dự kiến: 23 Kênh phát sóng: The CW Thời gian khởi chiếu: 09/10

Ngay sau khi phần thứ 4 khép lại, phần tiếp theo này sẽ xuất hiện thêm một nhân vật "siêu tốc độ" nữa của Central City - Nora West-Allen (Jessica Parker Kennedy). Barry Allen (Grant Gustin đóng) và Iris West (Candice Patton) chắc chắn sẽ phải lo lắng vì có khả năng rằng chính những nhân tố tác động trong hiện tại sẽ dẫn đến việc Nora - cô con gái tương lai của họ quay trở về quá khứ. Phần 5 cũng sẽ là cuộc chiến dài hơi giữa team Flash và một thế lực phản diện bí ẩn mang tên Cicada.

Các em gái đã sẵn sàng cho sự trở lại của hotboy tốc độ chưa?

Bên cạnh những cuộc chạm trán căng thẳng, The Flash cũng là một câu chuyện tình nhiều sóng gió

Trailer "The Flash" mùa 5

4. Black Lightning (Tia Chớp Đen) - Phần 2

Thể loại: Viễn tưởng, Hành động, Tội phạm Số tập dự kiến: 13 Kênh phát sóng: The CW Thời gian khởi chiếu: 09/10

Phần đầu tiên của Black Lightning chứng kiến việc Jefferson Pierce (Cress Williams đóng) - siêu anh hùng Tia Chớp Đen dù đã nghỉ hưu từ nhiều năm về trước vì nhận thấy những hệ quả mà công việc của mình ảnh hướng tới gia đình. Black Lightning mùa thứ 2 sẽ khắc hoạ hình ảnh Jefferson nay phải trở lại với nhiệm vụ bảo vệ và giải thoát thành phố Freeland khỏi một loại ma túy mới có tên "Green Light".

Song song với việc hai cô con gái của Jefferson là Anissa (Nafessa Williams) và Jeniffer (China Anne McClain) cũng đã tự phát triển thêm những năng lực đặc biệt di truyền từ cha, trong phần 2 này, Tia Chớp Đen sẽ huấn luyện hai cô gái để cùng mình chống lại băng đảng tội phạm do Tobias Whale (Marvin Jones III thủ vai) cầm đầu - một nhóm những kẻ xấu xa với sức mạnh thuộc hàng "không phải dạng vừa đâu".

Ngoại hình vốn đã rất "đô", sức mạnh của Black Lightning còn thuộc hàng khủng.

Trailer "Black Lightning" mùa 2

5. Titans - Phần 1

Thể loại: Viễn tưởng, Hành động Số tập dự kiến: 13 Kênh phát sóng: DC Universe Thời gian khởi chiếu: 12/10

Dựa trên bộ truyện tranh Teen Titans của Marv Wolfman và George Perez, Titans là bộ phim hành động đầu tiên được khởi chiếu và phát sóng hàng tuần bằng dịch vụ phát sóng trực tiếp (streaming) trên kênh DC Universe. Bộ phim sẽ khai thác về quá trình những nhóm siêu anh hùng trẻ tuổi của DC Comics được thành lập và phát triển lực lượng. Thu hút được rất nhiều sự quan tâm của khán giả sau khi đoạn trailer đầu tiên gây ra nhiều tranh cãi trên khắp các diễn đàn, Titans cũng đã trở thành nguồn cảm hứng cho các nhà sản xuất trong một series phim lẻ (spin-off) có tên Doom Patrol (tạm dịch Biệt Đội Tuần Tra)

Titans là bộ phim đầu tiên được phát sóng bằng dịch vụ streaming trên kênh DC Universe.

Trailer phim "Titans"

6. Arrow (Mũi Tên Xanh) - Mùa 7

Thể loại: Viễn tưởng, Hành động, Tội phạm Số tập dự kiến: Chưa rõ Kênh phát sóng: The CW Thời gian khởi chiếu: 15/10

Trong phần trước các khán giả đã có dịp được "mãn nhãn" với chiến thắng của Oliver Queen (Stephen Amell đóng) trong việc giải cứu thành phố Star City khỏi tên thủ ác Ricardo Diaz (Kirk Acevedo).Tuy vậy, rõ ràng chiến thắng này không hoàn toàn viên mãn trọn vẹn khi mà Diaz vẫn trốn thoát còn Oliver cũng đã để lộ ra rằng mình chính là Green Arrow trước khi yêu cầu cứu viện từ FBI cùng mình chống lại thế lực bành trướng của Diaz. Giờ đây anh sẽ phải đấu tranh cho chính cuộc sống của mình khi mà những đồng đội trong team Arrow đều đang bị cản trở bởi cảnh sát và chính phủ trong những nỗ lực bảo vệ Star City còn Ricardo Diaz cũng đang lên kế hoạch trả thù Arrow.

Tạo hình kinh điển của Green Arrow.

Trailer "Arrow" mùa 7

7. Legends Of Tomorrow (Huyền Thoại Của Ngày Mai) - Phần 4

Thể loại: Viễn tưởng, Hành động Số tập dự kiến: 16 Kênh phát sóng: The CW Thời gian khởi chiếu: 22/10

Phần mới nhất của series Legends Of Tomorrow xoay quanh đội quân siêu anh hùng xuyên thời có sự tham gia của pháp sư John Constantine (Matt Ryan đóng). Trận chiến với quỷ Mallus một cách vô tình đã khai phóng hàng loạt những quái vật trong thần thoại và giờ đây đội quân Legends phải cùng hợp sức để giúp Constantine sắp xếp mọi thứ về đúng vị trí của nó.

Những siêu anh hùng xuất hiện trong Legends of Tomorrow.

Có thể bạn sẽ bất ngờ: Hai trai đẹp của Arrow và The Flash cũng góp mặt trong series này!

Trailer "Legends of Tomorrow" mùa 4

Sao nào, có đến hẳn 7 lựa chọn cày phim tháng này cho fan truyền hình Mỹ, bạn sẵn sàng chưa?