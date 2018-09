Phát cuồng với cô em gái cụ non bá đạo nhất phim ngôn tình teen “To All The Boys I’ve Loved Before”

Nếu đang tìm kiếm một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, hài hước, nhân vật từ chính đến phụ ai cũng gây ấn tượng thì To All The Boys I’ve Loved Before (Những Chàng Trai Năm Ấy) đích thị là lựa chọn dành riêng cho bạn. Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Jenny Han, phim tập trung khắc họa câu chuyện tình yêu kẹo ngọt của cặp đôi Lara Jean Covey ( Lana Condor /Trần Đồng Lan) và Peter Kavinsky (Noah Centineo). Ngoài cặp đôi chính dễ thương muốn xỉu, phim còn có một nhân vật phụ khác cũng đáng yêu không kém. Đó chính là cô bé Kitty, em gái của Lara.

Chân dung cô em gái bá đạo nhất "To All The Boys I’ve Loved Before"

Là một bà cụ non nhưng Kitty vẫn rất thích hamburger

Thật sự phải thông cảm với Lara, "làm chị khó lắm phải đâu chuyện đùa" vì có một cô em gái lắm chiêu như Kitty. Chỉ mới học lớp 6 thôi nhưng cô bé lại là thành viên đa năng nhất trong gia đình Covey vì vừa là "gương mặt thương hiệu" của sữa chua Yakult, vừa là chuyên gia lăng – xê các món ăn Hàn Quốc và nhất là bà mối cho chị gái Lara.



Lăng – xê thành công sữa chua Hàn Quốc, tiện thể hiện thần thái của người lịch sự với anh rể tương lai

Nếu không có Kitty, có lẽ Lara và Peter không thể trở thành một đôi. Nhận thấy bà chị mình suốt ngày chỉ biết viết thư cho crush rồi đóng hộp, Kitty đã nảy ra một ý tưởng táo bạo nhằm giúp Lara thoát ế. Ý tưởng đó chính là phát tán những bức thư ra bên ngoài, đưa nó về với chính chủ. Kitty đã lấy thói quen vứt đồ đạc lung tung của Lara làm cái cớ hoàn hảo để công bố bí mật của chị gái với những chàng trai năm ấy. Kết quả, Lara tá hỏa vì từng người từng người một tìm đến hỏi tội cô nàng về bức thư tình sến rện từ đời nào, trong đó có cả Josh (Israel Broussard) và Peter.

Đây là biểu cảm sợ hãi của bạn khi làm việc xấu

Nhưng sau đó vẫn mạnh miệng nói với bố nguyên nhân bà chị nổi đóa là do đến ngày "dâu rớt"

Không phải ngẫu nhiên mà Kitty muốn chị gái mình thoát ế. Nguyên nhân sâu xa là vì cô bé quá kinh hãi trước khả năng lái xe "gà mờ" của Lara. Bởi vậy, cần phải tuyển gấp một anh người yêu cho bà chị để ngày ngày có người đưa cô bé đi học một cách an toàn.

Không tin tưởng tay lái của chị gái đến mức đội luôn mũ bảo hiểm khi ngồi ô tô, chỉ có thể là Kitty

Tính toán khá lắm Kitty! Một mũi tên trúng hai con chim, vừa có anh rể, vừa có tài xế. Dù hơi bất lương một tí nhưng dù sao, việc phát tán những bức thư tình cũng là giải pháp tối ưu rồi.

Ngoài việc có một trí óc siêu phàm trong chuyện mối lái cho chị gái, Kitty còn có phong thái của một bà cụ non. Theo dõi bộ phim, khán giả có khi sẽ cười lăn cười bò trước những phát ngôn bá đạo và hành động kiểu người lớn của cô bé. Ví dụ như giới thiệu bản thân một cách vô cùng nghiêm túc hay thở dài cảm thán về sự đời khi bà chị nhà mình bỗng nhiên hét toáng lên.

Thở dài cảm thán "Phụ nữ!" như thể đã trải đời nhiều lắm, Kitty vui tính quá

Khi suýt bị xử đẹp vì tội nói cho cả thế giới biết bí mật của Lara, Kitty thậm chí còn đưa ra lí sự "cùn" rằng cô bé thừa hiểu bà chị đã quen với cô đơn sẽ không biết làm gì với chuyện tình cảm của mình. Ý chỉ rằng, vì tình yêu thương vô bờ bến với Lara, Kitty mới bất đắc dĩ phải làm vậy. Đây chính là tinh thần thép của những bà cụ non, luôn biết dùng lí lẽ để hóa nguy thành an.

Vì thương chị cô đơn lẻ bóng nên em mới bất đắc dĩ giúp, chứ thực lòng em cũng không muốn đâu

Những nhân vật phụ với tính cách thú vị như Kitty là một điểm cộng tăng tính hài hước cho To All The Boys I’ve Loved Before. Biết đâu xem xong phim, nhiều người lại ao ước có một cô em gái lém lỉnh như Kitty để cuộc sống gia đình thêm màu sắc. Kitty vui tính thế cơ mà, được khán giả yêu thương cưng nựng cũng phải thôi!

To All The Boys I've Loved Before (Những Chàng Trai Năm Ấy) hiện đang được chiếu trên hệ thống Netflix.