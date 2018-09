5 sự thật thú vị mà bạn có thể đã bỏ lỡ ở phim tình cảm cực hot "To All The Boys I've Loved Before"

Nếu bạn chưa từng thưởng thức phim tình cảm Netflix hot nhất những ngày qua To All The Boys I've Loved Before (Những Chàng Trai Năm Ấy), thật đáng tiếc cho bạn. Là câu chuyện ngọt ngào xoay quanh những lá thư tình của cô nàng Lara Jean (Lana Condor), bộ phim khiến khán giả chìm đắm trong dư vị của tình yêu và tuổi trưởng thành. Dù chỉ là một phim tình cảm tuổi teen, thế nhưng To All The Boys I've Loved Before còn ẩn chứa nhiều điều thú vị có thể bạn chưa biết.

1. Có đến hai phiên bản của hợp đồng tình yêu giữa Peter và Lara



Để lảng tránh sự "bám càng" của cậu bạn Josh, Lara quyết định vớ lấy hotboy Peter Kavinsky (Noah Centineo) và cậu bạn đồng ý làm "bạn trai hờ" của cô nàng. Điều thú vị là Lara đã quyết định làm một bản... hợp đồng tình yêu cho cả hai trong đó có những điều khoản không thể đỡ nổi như không được hôn, nhưng thò tay vào túi quần sau thì cho phép. Dựa vào chữ viết tay "Ski Trip" (chuyến đi trượt tuyết) khác nhau có thể thấy đây là hai phiên bản của hợp đồng trên phim.

2. Những lá thư tình là thật

Tờ Buzzfeed còn giải mã hẳn lá thư mà Lara gửi cho anh hàng xóm đẹp trai Josh - bạn trai của chị gái mình và cũng là "crush" hồi nhỏ của Lara để bàn dân đọc. Khi Margot quyết định rời xa Josh để đi du học, cô không biết rằng mình cũng đã làm một phần trái tim em gái tan vỡ. Nội dung bức thư là thế này:

"Josh Sanderson, I liked you first. By all rights, you were mine and if it had been me, I'd have packed you in my suitcase and taken you with me, or, you know what, I would have stayed. I would have never left you. Not in a million years, not for anything. P.S. I still love you and that's a really huge problem for me and it's also a really huge surprise I swear I didn't know. All this time, I thought I was over it. How could I not be, when it's Margot you love? It's always been Margot."

"Josh Sanderson, em yêu anh trước. Công bằng mà nói, anh đã từng là của em và nếu em là người rơi vào tình huống này, em sẽ gói anh vào hành lý và đưa anh đi cùng, hoặc, anh biết không, em sẽ ở lại. Em sẽ chẳng bao giờ rời xa anh, trong một triệu năm, hay vì bất kỳ lý do gì. Tái bút: Em vẫn yêu anh và đó là một rắc rối lớn đối với em. Em nghĩ rằng em đã vượt qua điều đó. Làm sao mà em không thể, khi Margot mới là người anh yêu? Luôn luôn là Margot cơ mà."

Tuy nhiên sau khi bức thư được bật mí thì một câu hỏi khác lại tới với người hâm mộ. Thầm thương trộm nhớ Josh đã lâu, thậm chí còn lớn lên cùng nhau thì cớ sao Lara lại đợi tới tận khi chị gái Margot đi du học mới viết thư cho Josh? Thật là một điều kỳ lạ.

3. Em gái của Lara Jeans đeo chiếc vòng cổ có chữ "Feminist" (Nữ quyền) trong suốt cả phim

Là một trong những nhân vật hay ho bậc nhất của To All The Boys I've Loved Before, Kitty là một cô bé ủng hộ nữ quyền hết lòng. Vì dễ thương và là nhà vận động nữ quyền tí hon, Kitty xứng đáng được tha thứ khi phản bội lại cô chị Lara dám phát tán hết thư của chị mình cho các anh "crush". Công bằng mà nói, nếu không có Kitty thì bao giờ Lara mới có được chàng trai trong mộng Peter Kavinsky đây?



4. Bức ảnh trên nền điện thoại của Lara hóa ra là ảnh hậu trường

Nếu trót rớt tim với hình nền điện thoại của Lara Jean thì bạn cần phải biết đó không phải là một cảnh chính thức của phim. Thực tế đây là bức ảnh chụp lại khoảnh khắc hai diễn viên Lana Condor và Noah Centineo tranh thủ chợp mắt trên phim trường. Vì quá siêu cấp dễ thương mà người ta đã chụp lại và mọi chuyện tiếp theo thì như bạn biết rồi đó.

5. Hai cảnh ngọt nhất trong phim hoá ra là tự biên tự diễn

Bí quyết làm bạn trai tốt: Phải đánh nhau với em gái của gấu nhưng ưu tiên bảo vệ bát bỏng ngô của gấu.

Khi không được hôn thì bạn có thể xoay cô ấy như thế này.

To All The Boys I've Loved Before có rất nhiều cảnh phim ngọt ngào đáng nhớ. Hai trong số đó đã chứng minh Peter là bạn trai tuyệt vời nhất vũ trụ: một là trong cuộc chiến gối với Kitty, Peter đã cứu bát bỏng ngô của Lara khỏi bị lật đổ bằng cách nhanh tay đặt nó xuống chân, hai là cảnh thò tay vào túi quần sau của Lara và xoay nàng một cái. Bất ngờ thay, hai khoảnh khắc đó đều là do nam diễn viên Noah Centineo "tự chế" trước ống kính chứ không hề có trong kịch bản. Kết quả là Peter ghi điểm ầm ầm trong tim Lara và người hâm mộ.



To All The Boys I've Loved Before (Những Chàng Trai Năm Ấy) hiện đang được chiếu trên kênh Netflix.