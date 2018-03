15 phim Hàn lên sóng tháng Ba: Lâu lắm rồi mới có nhiều sao hot trở lại thế này! (Phần cuối)

Từ những anh đại chị đại có tiếng tới loạt mĩ nam mĩ nữ trẻ trung, xinh đẹp, truyền hình Hàn Quốc tháng Ba hứa hẹn sẽ khiến khán giả chìm đắm trong bữa tiệc phim ảnh đặc sắc mà lâu lắm rồi, chúng ta mới được chứng kiến. Tiếp nối phần 1, cùng điểm qua 7 cái tên còn lại trong danh sách 15 bộ phim sắp sửa đổ bộ màn ảnh nhỏ tháng này.



9. Let's Look at the Sunset Holding Hands

Thể loại: Lãng mạn, Melodrama Số tập dự kiến: 32 Kênh phát sóng: MBC Thời gian khởi chiếu dự kiến: 14/03 Lịch phát sóng: Thứ Tư - thứ Năm hàng tuần

Nam Hyun Joo (Han Hye Jin) là vợ của Kim Do Young (Yoon Sang Hyun), tiền bối thời đại học của cô. Cả hai có một cuộc sống hôn nhân đầy hạnh phúc. Kim Do Young là một kiến trúc sư và từng được xem là một thiên tài trong giới kiến trúc. Tuy nhiên, tính cách không thích thỏa hiệp và luôn thích làm theo ý mình đã khiến anh gặp nhiều khó khăn trong công việc. Một ngày nọ, Nam Hyun Joo đề nghị li hôn, đó cũng là lúc tình đầu của Kim Do Young là Shin Da Hye (Yoo In Young) xuất hiện trước mặt anh sau nhiều năm.

Teaser "Let's Look at the Sunset Holding Hands"

10. Shall We Live Together

Thể loại: Gia đình, Lãng mạn Số tập dự kiến: 50 Kênh phát sóng: KBS2 Thời gian khởi chiếu dự kiến: 17/03 Lịch phát sóng: Thứ Bảy - Chủ Nhật hàng tuần

Nữ sinh viên y khoa Park Yoo Ha (Han Ji Hye) hiện đã hoàn thành khóa thực tập của mình. Cô nỗ lực trở thành bác sĩ là vì cha mình. Ông đã tự mình nuôi 4 đứa con. Bỗng một ngày, ông quyết định kết hôn với một người phụ nữ giàu có, bà chủ của một tòa nhà. Trong khi đó, Jung Eun Tae (Lee Sang Woo) là một bác sĩ vừa trở về Hàn Quốc sau thời gian làm y tế tình nguyện ở nước ngoài. Anh ta không quan tâm tới chuyện kết hôn, bởi vì bố của anh ta coi trọng địa vị của anh ta trong giới y khoa hơn là gia đình. Jung Eun Tae tin rằng anh ta giống bố mình.

Teaser "Shall We Live Together"

Thể loại: Gia đình, Lãng mạn, Hài hước Số tập dự kiến: 16 Kênh phát sóng: tvN Thời gian khởi chiếu dự kiến: 21/03 Lịch phát sóng: Thứ Tư - thứ Năm hàng tuần

Với sự tham gia của dàn sao tên tuổi Lee Sun Kyun, IU, Na Moon Hee, Song Sae Byuk,... My Ahjusshi xoay quanh câu chuyện về ba anh em ruột với những cách sống khác nhau và một người phụ nữ lạnh nhạt, xa cách phải chịu nhiều đau khổ trong cuộc đời. Cả 4 người đang học cách tận hưởng cuộc sống và hàn gắn vết thương trong quá khứ.

Vì scandal quấy rối tình dục, nam diễn viên Oh Dal Soo đã bị loại khỏi phim. Người thay thế Oh Dal Soo đảm nhận vai anh cả Park Sang Hoon là Park Ho San. Các cảnh phim của Oh Dal Soo cũng được quay lại khẩn cấp trước khi phim chính thức lên sóng.

12. Rich Family's Son

Thể loại: Drama, Lãng mạn Số tập dự kiến: 50 Kênh phát sóng: MBC Thời gian khởi chiếu dự kiến: 25/03 Lịch phát sóng: Chủ Nhật hàng tuần

Lee Kwang Jae (Kim Ji Hoon) là con trai của một gia đình giàu có nhưng tính cách chưa trưởng thành. Bố của anh qua đời, để lại một món nợ khổng lồ. Vì bố, Lee Kwang Jae còng lưng ra đi trả nợ. Kim Young Ha (Kim Joo Hyun), một cô gái lạc quan, vui vẻ, đã đứng ra giúp đỡ Lee Kwang Jae.

13. A Poem a Day

Thể loại: Y khoa Kênh phát sóng: tvN Thời gian khởi chiếu dự kiến: 26/03 Lịch phát sóng: Thứ Hai - thứ Ba hàng tuần

Phim xoay quanh một nhóm gồm các nhà trị liệu vật lí, y tá, kĩ sư công nghệ ngành X-quang và các thực tập sinh. Ye Je Wook là một bác sĩ và giảng viên thuộc chuyên ngành trị liệu vật lí. Woo Bo Young là bác sĩ trị liệu vật lí đã được 3 năm. Cô từng có ước mơ trở thành nhà thơ nhưng vì nhà nghèo, cô đành đi học y. Shin Min Ho là một thực tập sinh không có mấy yêu thích với ngành trị liệu vật lí. Vốn kết quả học tập của anh cũng không đủ để thi vào các trường y nhưng bố mẹ của anh ta, đều là bác sĩ, lại muốn anh phải theo học chuyên ngành này.

Teaser "A Poem A Day"

Thể loại: Lãng mạn Kênh phát sóng: jTBC Lịch phát sóng: Thứ Sáu - thứ Bảy hàng tuần

Pretty Noona Who Buys Me Food xoay quanh câu chuyện về Yoon Jin Ah (Son Ye Jin), một cô gái đã ngoài 30, là giám sát một thương hiệu cà phê nhượng quyền. Yoon Jin Ah là một người dễ tính nhưng cô luôn cảm thấy trống rỗng bên trong. Seo Joon Hee (Jang Hae In) là em trai người bạn thân của cô. Anh ta vừa trở về Hàn Quốc sau quãng thời gian làm việc ở nước ngoài. Yoon Jin Ah từng luôn nghĩ Seo Joon Hee chỉ là một cậu chàng mới lớn, tính tình trẻ con, tuy nhiên giờ cô đã bắt đầu có cảm nhận khác về anh.

15. Sketch

Thể loại: Hành động Kênh phát sóng: jTBC

Đây là tác phẩm hành động đánh dấu sự trở lại của Bi Rain 2 năm sau Please Come Back Mister. Phim xoay quanh những người muốn thay đổi số phận tương lai đã được định sẵn của mình. Nhân vật của Bi Rain là điều tra viên của một cơ quan chống tội phạm bạo lực.