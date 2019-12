YouTube Rewind "cà khịa" cực mạnh: "Hãy xem năm 2019 bạn thích những gì" - Câu trả lời: "Chúng tôi thích "copy & paste" bình luận của nhau"

Mới đây, ngày 05/12, Youtube vừa phát hành video "YouTube Rewind 2019: For the Record" - “YouTube Rewind 2019: Dành cho những kỷ lục” ghi lại những xu hướng, trào lưu nổi bật và những kỷ lục trên nền tảng YouTube xuyên suốt một năm qua. Hàng loạt cái tên đình đám, những xu hướng, sự kiện nổi bật được nhắc đến trong video này. Theo đó, "YouTube Rewind 2019: For the Record" được thực hiện dưới dạng mash-up tổng hợp tất cả nhân vật, sự kiện hay âm nhạc đã tạo thành xu hướng trong năm nay.

Tuy nhiên trên một số trang mạng xã hội, nhiều người cho rằng YouTube Rewind thật sự quá nhạt nhẽo khi chỉ liệt kê những thành tích, kỷ lục trong năm.



YouTube Rewind 2019: For the Record

"Most Liked Creator Videos" – "Video đạt nhiều like nhất từ những người sáng tạo nội dung YouTube"

"Most Liked Music Videos" – "MV đạt nhiều like nhất"

Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita

"Most Liked Dance Videos" – "Video nhảy đạt nhiều like nhất"

"Most Viewed Games" – "Video chơi game đạt nhiều lượt xem nhất"

"Most Liked Beauty Videos" – "Video làm đẹp đạt nhiều like nhất"

Video "Makeup Tutorial en Español"

"Top Breakout Creators" – "Những người sáng tạo nội dung bứt phá nhất"

"Most Viewed Creators" – "Những người sáng tạo nội dung có lượt xem nhiều nhất"

PewDiePie

Bên cạnh đó, ở cuối video, YouTube cũng nhắc đến nhiều kỷ lục khủng được thiết lập trong năm nay. Điển hình như MV “Boy With Luv” xuất sắc trở thành MV có lượt xem khủng nhất 24 giờ đầu phát hành trong lịch sử ghi nhận của YouTube.

Từ YouTuber người Thái đầu tiên có 10 triệu người đăng ký...

... cho đến kênh T-Series chính thức cán mốc 100 triệu người đăng ký.

Đáng chú ý hơn cả là lời "cà khịa" từ YouTube?

Bên dưới video “YouTube Rewind 2019: For the Record”, YouTube cũng ghim một bình luận như sau: "Chúng tôi: 'Một năm 2019, hãy xem bạn đã làm được những gì' - Mọi người: 'Chúng tôi thích sao chép và dán những nhận xét của người khác vào chính bình luận của mình".

Và ngay lập tức, những bình luận tương tự bắt đầu bùng nổ phía dưới video YouTube Rewind 2019, ai ai cũng ra sức copy - paste. Dạo quanh tất cả bình luận cho video YouTube Rewind chắc bạn cũng phải choáng váng vì kiếm mãi cũng chẳng thấy nhận xét khen, chê về video này.

Nếu bạn là 1 mọt YouTube chính hiệu, hẳn bạn sẽ hiểu ra ý đồ "cà khịa" này từ YouTube về phần bình luận trên nền tảng của mình. Không nói đâu xa, ở ngay những MV của Vpop và Kpop chúng ta bắt gặp rất nhiều dòng bình luận giống nhau như "Love from..." hay "I'm from Vietnam, I'm from Brazil..." được thả "spam" nhiệt liệt. Rất nhiều bình luận được copy & paste y chang nhau, thậm chí còn nhớ khi cuộc chiến view 24h đầu diễn ra căng thẳng giữa những "trùm" YouTube như BTS, BLACKPINK, Ariana Grande, Justin Bieber, Taylor Swift diễn ra, có một "thuyết âm mưu" được sinh ra đó là bình luận dấu thăng (#) để làm đóng băng view của nhà khác...

Đương nhiên những điều này làm sao qua mắt được chính chủ YouTube! Và một màn "cà khịa" đã diễn ra như thế này đây.

Chính YouTube ra mặt "cà khịa" thì dân tình cứ thế mà theo thôi!

Hẳn bạn còn nhớ trào lưu bình luận y chang nhau này...

Không chỉ riêng các MV Vpop mà các MV của Kpop hay nhiều MV khác ra mắt trên YouTube, trong vài giờ đầu hay các ngày đầu đều nhận được rất nhiều bình luận "nhây" như thế này.

Hiện tại, sau gần 10 tiếng phát hành video, “YouTube Rewind 2019: For the Record” cán mốc hơn 11 triệu lượt xem. Tuy nhiên, lượt dislike đã chạm tới con số hơn 1.5 triệu. Liệu YouTube Rewind sẽ có số phận tương tự năm ngoái bởi YouTube Rewind 2018 liên tục bị cư dân mạng đả kích vì sự lỏng lẻo, nhạt nhẽo đến thất vọng trong nội dung dành cho cộng đồng mạng của mình. Đặc biệt, số lượt dislike dành cho YouTube Rewind 2018 đã vươn lên số 1 xuyên suốt lịch sử phát triển của mạng lưới video này từ trước tới nay, đánh bại cả "cựu vương" MV "Baby" của Justin Bieber vào 8 năm trước.