Xử lý 21 trường hợp tung tin thất thiệt về dịch bệnh nCoV lên Facebook

Chiều ngày 7-2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết các đơn vị công an xã, công an huyện, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý hàng chục trường hợp đăng tải thông tin không đúng sự thật, gây hoang mang về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (nCoV) lên mạng xã hội Facebook.

Các trường hợp thông tin thất thiệt lên mạng xã hội Facebook được công an xử lý - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo đó, chỉ tính từ ngày 31-1 đến ngày 6-2, các đơn vị công an trong tỉnh đã phát hiện, xử lý 21 trường hợp hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh nCoV trên mạng xã hội Facebook, phạt tiền 90 triệu đồng.

Đáng chú ý, ngoài những trường hợp câu like, có nhiều người đã lợi dụng dịch bệnh để công kích, bêu xấu các tổ chức, cá nhân hoặc kêu gọi, kích động công nhân nghỉ việc , đình công.... gây nhiễu loạn thông tin, tạo tâm lý lo lắng, bất an trong nhân dân.

Đơn cử như trường hợp Mai Thị H. (SN 1990, ngụ phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn; là công nhân Công ty giầy Venus đóng tại huyện Hà Trung) đăng tải thông tin nhằm kích động công nhân đình công, nghỉ việc tập thể, gây mất an ninh trật tự.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, hiện nay cả nước đang chung tay phòng chống dịch bệnh nCoV, những thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh đều được công khai trên mọi phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội để mọi người dân dễ dàng cập nhật.

Do đó, mỗi người dân hãy thận trọng khi tiếp cận và chia sẻ thông tin một cách tích cực và có trách nhiệm đối với cộng đồng, tránh làm nhiễu loạn thông tin về tình hình dịch bệnh.

Xem thêm những thông tin khác về sự kiện dịch bệnh virus corona Vũ Hán tại ĐÂY.



Làm thử bộ câu hỏi này để xem hiểu biết về nCoV của bạn tới đâu nhé: