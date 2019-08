Xót xa mỹ nhân “nước mắt kim cương” Mina (TWICE) môi trắng bợt, yếu đến mức phải nhờ dìu và bật khóc tại sân bay

Vào ngày 1/8, mỹ nhân “nước mắt kim cương” đình đám của nhóm TWICE - Mina đã được bắt gặp xuất hiện tại sân bay Incheon. Đây cũng chính là lần đầu nữ idol xuất hiện trước công chúng sau thông báo tạm ngưng hoạt động do chứng sợ sân khấu. Đáng nói, Mina khiến fan vô cùng lo âu bởi cô nàng trông hết sức mệt mỏi, thiếu sức sống. Thậm chí có một số phóng viên có mặt tại sân bay còn cho biết Mina đã khóc.

Nữ thần nhà TWICE còn dùng mũ và chăn che mặt nhợt nhạt, yếu đến mức phải có mẹ và nhân viên sân bay đi cạnh dìu

Nhiều fan của TWICE đã lên tiếng bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của Mina, sợ rằng JYP bắt cô nàng làm việc quá sức. Tuy nhiên công ty ngay lập tức trấn an người hâm mộ khi khẳng định nữ idol quay về Hàn để tiếp tục nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe chứ không phải do lịch trình hay lí do nào khác.

Các fan đang bày tỏ sự động viên, cổ vũ cho Mina thông qua các trang mạng xã hội. Hy vọng nàng "thiên nga đen" của TWICE sẽ sớm khỏe lại và tiếp tục đứng trên sân khấu.

Nguồn: Facebook