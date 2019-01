Xinh đẹp và nóng bỏng trong trailer "Spider-Man: Far From Home", dì May có phải nữ thần "câu fan" mới của Marvel?

Được biết đến là chương tiếp theo trong hành trình của "Nhện Nhọ" sau khi trở về ngôi nhà chung Marvel, trailer đầu tiên của Spider-Man: Far From Home (Người Nhện: Xa Nhà) nhanh chóng phủ sóng trên mọi mặt trận ngay từ khi vừa được tung ra. Tạm thời bỏ qua hàng loạt các "trứng phục sinh" song song với sự góp mặt đáng ngạc nhiên của sếp lớn Nick Fury (Samuel L. Jackson) cùng kẻ phản diện trong nguyên tác Mysterio (Jack Gyllenhaal), vẻ đẹp xuất sắc của dì May Parker (Merisa Tomei) chính là một thỏi nam châm thu hút sự chú ý của nhiều mọt phim.

Giây phút xuất hiện đốn tim của dì May trong trailer.

Marvel là cái nôi cho ra đời dàn trai thanh gái tú triệu fan của làng siêu anh hùng điển hình như Captain America (Chris Evans), Loki (Tom Hiddleston), Black Widow (Scarlett Johansson) và Scarlet Witch (Elizabeth Olsen). Tuy không sở hữu bât cứ siêu năng lực nào và chỉ đơn thuần là một người Trái Đất bình thường, May Parker vẫn được vũ trụ này tận lực "bồi dưỡng" để trở thành một bông hồng đậm sắc thay cho nữ chính MJ (Zendaya) cá tính trong loạt phim "đập đi xây lại" về Người Nhện.



Đây không phải là lần đầu tiên May Parker phiên bản nóng bỏng này xuất hiện khi mà sự có mặt của dì May đã mang đến cho khán giả bất ngờ khó quên trong Captain America: Civil War (Captain America: Nội Chiến). Vượt xa ngàn dặm khỏi hình tượng một người dì nghiêm khắc có tuổi tác cao, đầu tóc bạc trắng hay hoa râm như miêu tả của nguyên tác truyện tranh và các tựa phim Người Nhện trước, dì May trong các sản phẩm hợp tác giữa Marvel và Sony đã quay ngoắt 180 độ để trở thành một người phụ nữ mang đầy đủ vẻ đẹp hình thể lẫn nhan sắc.

Lui lại về 17 năm trước, ai lại ngờ có một dì May như thế này vào ngày hôm nay?

Khó có thể bỏ qua độ thu hút của May Parker khi mà hàng loạt các đấng nam nhi phải xiêu lòng, mà một trong số đó lại là vị siêu anh hùng số một Trái Đất. "Thật khó tin cô ấy là dì của bất kỳ ai!" Tony Stark đã nói với Người Nhện Peter Parker ngay từ lần gặp đầu tiên, và sau đó không ngại đề cập đến người dì "hấp dẫn khác thường" này một cách thường xuyên hơn.



Đến cả Người Sắt cũng không cưỡng nổi...

Trong Spider-Man: Homecoming (Người Nhện: Về Nhà), góa phụ nhà Parker cũng được miêu tả như người phụ nữ hấp dẫn bậc nhất của phố Queens. Chuyến đi dạo phố của hai dì cháu Parker trở nên lúng túng hơn khi mà nhờ vẻ ngoài của May Parker mà bọn họ nhận được thức ăn nhẹ miễn phí được gửi đến bởi những người đàn ông si tình. Và chẳng phải tự nhiên mà Marvel gửi gắm một chi tiết nào đó vào những thước phim của mình, đặc biệt là động thái nhấn mạnh một lần nữa độ "hot" của dì May trong trailer của Far From Home.



Đối mặt với tương lai chưa ai rõ của các tường thành nhan sắc gạo cội như Black Widow và Scarlet Witch trong Avengers: Endgame (Avengers: Tàn Cuộc), không quá khó hiểu khi Marvel lại muốn bồi đắp một điểm cộng sáng ngời để thỏa mãn phần nhìn đối với đa số khán giả.



Chỉ nhìn đẹp thôi chưa đủ, Marvel còn phải đầu tư nhiều hơn!

Tuy nhiên, việc biến May Parker từ một người dì trở thành một người chị cả hóm hỉnh, trẻ trung vẫn vấp phải sự phản đối từ một số người hâm mộ. Đã quen với các "chị đại" vừa đẹp lại vừa mạnh, mọt phim vẫn hy vọng Marvel sẽ khai thác thêm chiều sâu cho nhân vật, giúp dì May không chỉ đẹp ở hình thức mà còn là một hậu phương vững chắc để Nhện Nhọ phiên bản nhí nhố của Tom Holland có thể trưởng thành và phát huy tối đa sức mạnh của mình.



Spider-Man: Far From Home dự kiến khởi chiếu 5/7/2019 tại các cụm rạp toàn quốc.