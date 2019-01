Tưởng đã "bốc hơi", Nhện nhí lại du hí trời Âu và để lại 7 chi tiết quan trọng trong trailer "Spider-Man: Far From Home"

Avengers: Endgame (2019) có lẽ là dự án được Marvel bảo mật nhất từ trước tới nay, khi không chỉ liên quan đến cái kết của Avengers: Infinity War (2018) mà còn là dấu chấm hết cho một kỷ nguyên siêu anh hùng của MCU (Vũ trụ Điện ảnh Marvel). Tuy nhiên, đoạn trailer của Spider-Man: Far From Home (Người Nhện: Xa Nhà), vốn lấy mốc thời gian ngay sau Avengers: Endgame, lại khiến người hâm mộ suy đoán được nhiều thứ.

Trailer "Spider-Man: Far From Home"

1. Thế giới đã trở lại bình thường

Thế giới dường như chẳng nhớ gì tới sự kiện trong "Avengers: Infinity War".

Trong đoạn trailer của Avengers: Endgame, thế giới trở nên hoang tàn sau cái búng tay của Thanos (Josh Brolin) khiến một nửa dân số "bay màu". Nhưng bước sang Spider-Man: Far From Home, mọi người dường như chẳng nhắc, chẳng nhớ hay có bất kỳ khái niệm gì về sự kiện trên. Như vậy, giả thuyết du hành thời gian khiến các sự kiện như chưa hề có cuộc chia li sẽ khả thi hơn hồi sinh mọi theo theo cách "thủ công".

Ngoài ra, kế hoạch gì đó được Captain America (Chris Evans) nhắc đến trong đoạn trailer của Avengers: Endgame chắc chắn đã thành công như lời của Black Widow (Scarlett Johansson) rồi. Bằng chứng là Spider-Man (Tom Holland) đã sống lại kia kìa.

2. Không có bóng dáng Tony Stark

Hogan thay vị trí của Tony Stark.

Trong Spider-Man: Homecoming (2017), Tony Stark (Robert Downey Jr.) đóng vai trò thầy giáo cho Peter Parker. Phim còn cố tình "rải thính" giữa tay tỉ phú cùng cô dì May (Marisa Tomei) nóng bỏng. Nhưng sang Spider-Man: Far From Home thì chỉ còn Happy Hogan (Jon Favreau). Sự vắng mặt này khiến nhiều khán giả đặt ra câu hỏi liệu Tony Stark đã chết hay giải nghệ trong Avengers: Endgame? Bởi lẽ, Robert Downey Jr. đã xác nhận rằng anh chính thức kết thúc hợp đồng với Marvel sau khi dự án kết thúc.

3. Michelle Jones chính là "MJ" của MCU

Nhiều fan đã từng vỡ òa khi Michelle Jones (Zendaya) giới thiệu biệt danh của mình là MJ trong Spider-Man: Homecoming. Bởi lẽ, cái tên này gắn liền với Mary Jane-Watson, bạn gái và cũng là vợ của Spider-Man trong nguyên tác. Những tưởng Marvel chỉ làm vậy để chiều fan "cho vui" nhưng đến Spider-Man: Far From Home thì mọi người có thể chắc chắn Michelle Jones chính là MJ của MCU.

4. Nick Fury chưa từng gặp Spider-Man

Một chi tiết khá thú vị trong đoạn trailer chính là việc Nick Fury (Samuel L. Jackson) chưa từng gặp Spider-Man trước các sự kiện diễn ra trong phim. Điều đáng nói ở đây là nếu họ đều được hồi sinh và chiến đấu với Thanos trong Avengers: Endgame thì tại sao lại chưa gặp mặt nhau? Giả thuyết du hành thời gian lại ghi thêm một bàn thắng nữa rồi.

Bên cạnh đó, việc giám đốc của S.H.I.E.L.D tự mình đi tuyển dụng nhân sự lại đặt ra câu hỏi chẳng lẽ tổ chức này chẳng còn ai sao? Hay ông đang trên đường xây dựng một nhóm Avengers mới sau sự ra đi của các thành viên cũ? Liệu anh chàng đã chính thức là một Avengers chưa?

5. Spider-Man có trang phục mới

Qua trailer, khán giả có thể dễ dàng nhận ra Spider-Man có đến 2 bộ trang phục mới. Bộ đầu tiên khá giống trang phục cũ mà anh chàng sử dụng trong Spider-Man: Homecoming và Captain America: Civil War (2016) nhưng sẫm màu hơn. Đôi cánh cũng giúp anh chàng bay lượn tốt hơn trước.

Bộ trang phục thứ hai mang màu đen tuyền với nhiều tính năng khác biệt. Giả thuyết cho rằng Stealth Suit này được Nick Fury giao cho để không ai nhận ra việc Peter Parker vừa đi du lịch châu Âu thì Spider-Man có mặt ở đó một cách "tình cờ".

6. Phản diện là các Elementals

Trong trailer, kẻ thù mà Spider-Man phải đấu lần này mang hình dạng của các nguyên tố như Lửa, Nước, Đất,... và có thể hóa khổng lồ tùy thích. Trong nguyên tác truyện tranh, chúng là các Elementals - những kẻ bất tử có khả năng thao túng nguyên tố và thống trị trái đất từ nhiều năm trước. Bộ tứ này bao gồm Hydron - Chúa tể dòng Nước, Magnum, Chủ nhân mặt Đất, Hellfire - Kẻ thao túng Lửa và Zephyr - Nữ thần Gió.

7. Mysterio có thể là phản diện

Một điểm nhấn đáng lưu ý khác chính là sự xuất hiện của Mysterio do Jake Gyllenhaal thủ vai. Trong phim, anh chàng là một chuyên gia về Elementals do Nick Fury thuê về giúp Spider-Man. Tuy nhiên, xét về nguồn gốc trong truyện tranh thì nhân vật này nhiều khả năng là một phản diện ẩn.

Trong nguyên tác, Mysterio là kẻ thù lâu năm của Spider-Man với năng lực thôi miên và tạo ảo giác. Những Elements có thể bị gã thao túng để làm chuyện ác hay tất cả chỉ là ảo giác do Mysterio thực hiện mà thôi. Hoặc MCU cũng có thể thay đổi siêu năng lực của ác nhân này cho hợp với màn ảnh rộng như vô số nhân vật khác trước đây.

Spider-Man: Far From Home dự kiến công chiếu ngày 05/07/2019.