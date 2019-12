"Xem video con bị giúp việc dốc ngược lắc qua lắc lại mà tôi chết lặng, không dám xem hết"

Ngày 6/12, Công an TP. Vinh đã đến gia đình anh Hoàng Anh Tú (27 tuổi; trú tại đường Nguyễn Sỹ Sách, TP. Vinh, Nghệ An) để thu dữ liệu từ camera an ninh và thu thập tài liệu để điều tra làm rõ vụ việc người giúp việc bạo hành bé gái 1 tuổi.

Trước đó, trong đêm 5/12, gia đình anh Tú đã lên Công an TP. Vinh làm đơn trình báo về sự việc.

Clip giúp việc bạo hành, dốc ngược bé gái hơn 1 tuổi đẻ đe dọa vì khóc nhiều ở Nghệ An

Chia sẻ với PV, anh Hoàng Anh Tú cho biết rất bức xúc về sự việc con gái 1 tuổi bị người giúp việc bạo hành, dốc ngược người.



Hiện gia đình anh Tú đang theo dõi sức khỏe con gái và sắp tới sẽ đưa con đi khám tại bệnh viện vì sợ bị lộn ruột sau vụ việc.

Chia sẻ với PV, anh Tú kể lại, trước đó vào khoảng 21h ngày 4/12, anh và vợ ra ngoài có việc nên để con gái là Hoàng Tường Tr.A. (14 tháng) ở nhà cho bà Nguyễn Thị Doan (47 tuổi, trú xã Thượng Sơn, Đô Lương) - người giúp việc, trông coi và ru cháu ngủ.

Căn phòng ngủ của cháu Tr.A. nơi xảy ra sự việc.

Sáng hôm sau, bà Doan kể lại với vợ chồng anh Tú đêm qua cháu Tr.A. khóc nhiều. Vợ chồng anh Tú sau đó đã xem lại camera thì hốt hoảng khi thấy cảnh tượng kinh hoàng của bà giúp việc đối xử với con gái mình.

"Xem qua camera, tôi rất bức xúc. Do cháu khóc nhiều nên bà Doan đã nạt rồi cầm chân dốc ngược cháu bé lên để đe dọa. Bà này sau đó còn đứng xuống đất cầm 2 chân con gái tôi dốc ngược lên rồi lắc qua lắc lại nhiều lần.

Đáng lẽ cháu khóc nhiều phải gọi cho vợ chồng tôi. Chứ đằng này bà ấy bạo hành cháu như vậy là không được. Dù bà Doan mới làm việc gần 1 tháng nhưng gia đình tôi đối xử rất tốt, trả lương 4,5 triệu/1 tháng, nhiều lần cho tiền rồi và mua thuốc bổ nữa. Vậy mà bà ấy nỡ đối xử với con tôi như vậy", anh Tú bức xúc chia sẻ với PV.

Anh Tú đau xót khi kể lại sự việc với PV.

Theo chị Phạm Thị Thu Hường (27 tuổi, vợ anh Tú) cho biết, bà Doan được chị thuê 1 tháng trước qua Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ 37. Bà Doan làm việc gần 1 tháng thì xảy ra sự việc như trên.



Chị Hường cho biết thêm, trước đó chị đã thuê nhiều người giúp việc rồi nhưng những lần trước các người giúp việc đều tự xin nghỉ vì lý do sức khỏe họ yếu không làm được.

Hình ảnh bà Doan dốc ngược rồi lắc qua lắc lại cháu bé hơn 1 tuổi.

"Hôm qua tôi xem video qua camera mà chết lặng, tôi thực sự sốc và không nghĩ bà ấy lại đối xử với con tôi như thế. Tôi không dám xem hết video. Người tôi rung lên bần bật, tôi ra xe về mà phải ngồi chờ 15 phút cho hết rung mới về nhà để nói với chồng và xử lý vụ việc.

Ban đầu gia đình tính nhẹ nhàng cho qua chuyện. Nhưng nghĩ đến nếu sau này bà ấy tiếp tục đến gia đình khác chăm sóc cháu thì sợ lại có chuyện tương tự xảy ra nên gia đình đã quyết trình báo công an để xử lý nghiêm và sẽ không có trường hợp tương tự xảy ra với gia đình khác nữa", chị Hường chia sẻ.

Theo gia đình anh Tú, mấy hôm nay con gái anh có vẻ hoảng sợ và ăn bị nôn trớ nhiều. Hiện gia đình anh vẫn đang tiếp tục theo dõi sức khỏe cho con.

Bà Doan chỉ mới làm việc được gần 1 tháng tại nhà vợ chồng anh Tú.

Hiện gia đình chị Hường đã cho bà Doan nghỉ việc và chờ cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.