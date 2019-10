Vy Oanh chia sẻ chuyện sinh con một mình quá xúc động, tặng sinh nhật con gái hẳn 1 MV ca nhạc!

Mới đây trên trang cá nhân của ca sỹ Vy Oanh đã chia sẻ những kỷ niệm đặc biệt nhân dịp sinh nhật con gái Tuệ An. Nguyên văn chia sẻ của nữ ca sỹ như sau:

"Được làm mẹ của các con là một điều kỳ diệu nhất, hạnh phúc nhất mà thượng đế đã ban tặng cho mẹ và mẹ sẽ không bao giờ quên được cảm giác lần đầu tiên mẹ được nhìn thấy các con trong những giọt nước mắt hạnh phúc. Briana Tuệ An của mẹ là một cô bé hết sức đặc biệt, con đặc biệt có lẽ là từ khi mẹ mang thai con.

Ngay từ khi mới lọt lòng, thay vì các em bé khác khóc, mắt nhắm tịt thì con mở to, ráo hoảnh nhìn mẹ rồi mới khóc, ánh mắt con gái của mẹ đã sáng ngời từ phút đầu tiên con hiện diện trên trái đất này. Rồi đến khi các bé đi lấy máu xét nghiệm, trong khi các bạn người Tây khóc thật to thì Tuệ An con chỉ nằm im ve vẩy. Con gái của mẹ đã mạnh mẽ cùng mẹ vượt cạn, khi mà đến ngày sinh con mẹ tự 1 mình đến bệnh viện. Sở dĩ như thế vì ba đã ở Mỹ đến mấy tháng ròng để chờ đón con, gác lại công việc lớn, ấy thế mà đợi mãi con vẫn chưa chịu ra. Đến ngày ba có phiên họp quan trọng phải về Việt Nam vài ngày vì nghĩ con chắc còn lâu, ấy thế mà ba con vừa đi hôm trước, hôm sau con chào đời!"

Vy Oanh vừa chia sẻ những kỉ niệm đặc biệt nhân dịp sinh nhật con gái Tuệ An.

Tuệ An trong ngày sinh nhật.

Con gái Tuệ An của Vy Oanh lúc mới chào đời.

Bên cạnh đó, nữ ca sỹ cũng chia sẻ một trong những kỷ niệm nhớ đời khi cô sinh Tuệ An đơn độc bên Mỹ và tình huống éo le của việc quá lo lắng sau sinh đã khiến Vy Oanh bị mất tiền ‘oan" hơn 50 triệu chỉ cho một cuốc điện thoại. Nữ ca sỹ chia sẻ: "Kỉ niệm 2 ngày tuổi, lúc mà mẹ lo đến mức gọi 911 để rồi tốn hơn 50 triệu đồng cho việc chỉ đưa con đến bệnh viện và bác sĩ bảo bé không sao không? Đến giờ nhớ lại mẹ thấy mình thật ngớ ngẩn, còn đổ thừa cho con với ba con là "con gái ba biết xài tiền quá".

Nữ ca sĩ đã từng lo đến mức gọi 911 để rồi tốn hơn 50 triệu đồng cho việc chỉ đưa Tuệ An đến bệnh viện khi bé được 2 ngày tuổi.

Vy Oanh cho biết ngọn nguồn của việc lo lắng này do tinh thần chưa ổn định sau 2 ngày vượt cạn và cô tự tin vì đây là bé thứ 2. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao cô lại lo lắng nhiều như vậy khi thấy Tuệ An khóc.

Giọng ca "Đồng xanh" nhận được nhiều sự đồng cảm tim chị ngập tràn cảm xúc khó tả trong ngày con gái út đầy hai tuổi. Mỗi dịp sinh nhật hai bé, Vy Oanh hay mang đến cho con những món quà đặc biệt. Lần này, chị dành một tháng lên ý tưởng, viết lời và nhạc, thực hiện MV dành riêng cho Tuệ An. Bài hát với những ca từ giản dị nhưng giai điệu vui tai khiến bé dù chưa hiểu vẫn thích thú nhún nhảy. Được biết, ca khúc chỉ được lên ý tưởng và viết ra trong vọn vẹn 1 tiếng đồng hồ. Ngay cả cách tổ chức sinh nhật, Vy Oanh cũng muốn làm đơn giản và tổ chức trong gia đình để mọi người bên nhau, tuy đơn giản mà hạnh phúc.

Mừng Sinh Nhật Bé Cưng | Happy Birthday, Baby | Gia Đình Ca Sĩ Vy Oanh | Nhạc Thiếu Nhi 2019

Vy Oanh làm một MV như món quà dành tặng con gái trong dịp sinh nhật.

Ca khúc được Vy Oanh sáng tác và cả gia đình cùng nhau hoà giọng, góp mặt trong MV.

Không kỳ vọng con gái trở thành đứa trẻ lỗi lạc, Vy Oanh mong Tuệ An và Voi lớn lên trong tình yêu thương, trải nghiệm tuổi thơ bình yên, đầy tiếng cười bên cha mẹ. Chị bảo dẫu muôn vàn khó khăn cũng không ngại, chỉ cần nghĩ đến nụ cười, ánh mắt trong trẻo của hai con là đủ động lực bước tiếp.

Búp Bê Bé Cưng| Nhạc thiếu nhi hay nhất | You Are Like A Doll | Voi TV