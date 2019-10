Nhìn họ chơi thân với nhau mà fan "sốt hết cả ruột": Là những cặp bạn thân nhất nhì Hollywood nhưng vẫn chẳng có sản phẩm hợp tác chung nào

Ngày ngày, chúng ta vẫn thường được chứng kiến những khoảnh khắc ngọt ngào của các cặp đôi bạn thân. Họ kỉ niệm tình bạn 5 năm, 10 năm và thậm chí là hơn thế nữa. Sự thân thiết của họ khiến bao người ngưỡng mộ và yêu mến. Ấy thế mà thật khó hiểu khi đến thời điểm hiện tại, họ vẫn chưa có một sản phẩm hợp tác nào cùng nhau.

Selena Gomez - Taylor Swift

Thật khó thể nào phủ nhận rằng cô nàng rắn chúa Taylor Swift là một trong những người phụ nữ "quyền lực" nhất Hollywood. Độ quyền lực của Taylor được thể hiện ở việc cô có hẳn một "hậu cung bạn thân" khiến ai nấy cũng đều phải ganh tị. Và có lẽ danh hiệu hội trưởng của hội bạn thân Taylor Swift không cần nói cũng biết đó là Selena Gomez.

Tình bạn này khiến bao người phải ngưỡng mộ và ganh tị.

Tình bạn thân của họ bắt đầu "bén duyên" nhờ anh em nhà Jonas Brothers. Khoảng thời gian còn là những cô cậu tuổi teen (năm 2008), vào cùng một thời điểm, Selena đã hẹn hò với cậu út Nick Jonas còn Taylor thì có chuyện tình yêu đương nhắng nhít với chàng Joe Jonas. Nhờ thế mà cả hai đã có cơ hội gặp gỡ nhau. Mặc dù đều sớm chia tay với anh em nhà Jonas nhưng tình chị em thì vẫn thắm thiết và duy trì đến tận thời điểm hiện tại.

Selena và Taylor không ít lần biểu diễn cùng nhau trên sân khấu.

Tính đến nay, cặp chị em thân thiết Taylor Swift và Selena Gomez đã có hơn 13 năm gắn bó cùng nhau. Đây hẳn là một con số bao người ngưỡng mộ. Tuy nhiều lần xuất hiện cùng nhau trên sân khấu thế nhưng đến tận hôm nay, cả hai cô nàng vẫn chưa có một sản phẩm hợp tác chung nào. Và cũng chẳng ai biết lí do nằm đâu! Có chăng chuyện hai nàng đang âm thầm ấp ủ một dự án âm nhạc để kỉ niệm 15 năm tình bạn?

Taylor Swift - Camila Cabello

Một cặp bạn thân khác dạo gần đây được nhiều người tích cực "đẩy thuyền" chính là nàng rắn chúa Taylor và cô vựa muối Camila Cabello. Cả hai cũng nhiều lần tay trong tay cùng nhau tại các sự kiện, lễ trao giải. Taylor còn từng mời giọng ca "Havana" góp mặt trong "Reputation Stadium Tour".

Một cặp chị em khác được các fan hâm mộ "đẩy thuyền" chính là nàng Taylor và Camila.

Camila Cabello từng chia sẻ: "Tôi sẽ là fan của Taylor Swift suốt cả cuộc đời mình. Tôi rất phấn khích khi được tham gia vào Reputation Stadium Tour. Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi được biết đến là một người bạn thú vị của cô ấy. Khi tôi diễn trên sân khấu, như bạn thấy đó, cô ấy mặc chiếc váy lấp lánh như quả disco và đứng lên cổ vũ phần trình diễn của tôi. Ý tôi là cô ấy thực sự rất đáng để ngưỡng mộ. Taylor xứng đáng cho tất cả những gì cô đạt được trong cả sự nghiệp của mình. Tôi còn phải học tập cô ấy rất nhiều và cảm thấy mình rất may mắn khi được làm bạn với cô ấy."

Khoảnh khắc chia sẻ hạnh phúc cùng nhau tại lễ trao giải "American Music Awards 2018".

Đã trình diễn cùng nhau trên sân khấu thế nhưng cả hai vẫn chưa có màn hợp tác chung nào.

Nhìn độ nhắng nhít của cặp chị em này, không ít lần các fan hâm mộ đã gào thét đòi một màn hợp tác hoành tráng từ họ. Có lẽ sẽ sớm thôi, chúng ta cũng được thưởng thức một sản phẩm âm nhạc đến từ hai giọng ca này!

Taylor Swift - Katy Perry

Từ sau MV "You Need To Calm Down" thay lời xác nhận "nối lại tình xưa" giữa Taylor Swift và Katy Perry thì cặp bạn thân này bỗng trở nên hot hơn bao giờ hết. Ơn giời, 10 năm hận thù cuối cùng cũng được hóa giải trong sự bất ngờ xen lẫn niềm hạnh phúc của bao người hâm mộ. Bên cạnh đó, nhiều fan cũng đặt ra câu hỏi tại sao Katy Perry không góp giọng trong ca khúc mà chỉ là một vai diễn nhỏ?

Làm bạn với nhau cũng đã lâu thế nhưng thật khó hiểu khi đến giờ cả hai vẫn chưa có một màn góp giọng nào cùng nhau chính thức cả!

"You Need To Calm Down" và sự xuất hiện đầy bất ngờ của Katy Perry.

Trước đây, tại lễ trao giải "IHeart Radio Awards" 2019, Katy Perry cũng đã chia sẻ rằng cô đang "bật đèn xanh" cho một màn kết hợp hoành tráng với Taylor Swift. Liệu rằng có một bản hit nào của riêng hai giọng ca này trong thời gian tới?



Taylor Swift - Ellie Goulding

Có lẽ ít ai biết rằng Taylor Swift cũng có một người bạn thân khác là "nữ hoàng nhạc phim" Ellie Goulding. Những ai là fan ruột của Taylor để ý kỹ sẽ thấy giọng ca "Love Me Like You Do" cũng đã không ít lần xuất hiện trong những MV của nàng rắn chúa. Không chỉ thế, cặp bạn thân này cũng đã có vài lần biểu diễn cùng nhau trên sân khấu, thế nhưng hợp tác ra nhạc thì đến nay vẫn chưa!

Ellie Goulding cũng là thành viên trong hội bạn thân Taylor Swift.

Một màn hợp tác cùng nhau thì sao nào?

Taylor Swift - Lorde

Cũng giống như "nữ hoàng nhạc phim" Ellie Goulding, Lorde là một cô bạn thân ít ai biết khác của Taylor Swift. Tình bạn của họ không ồn ào hay khoa trương gì cả mà cứ bình dị và luôn dành cho nhau sự quan tâm nhất định.

Một màn hợp tác kỉ niệm 5 năm tình bạn thì thế nào?

Được biết, trước đây hiện tượng âm nhạc thế giới Lorde không mấy thiện cảm với nàng rắn chúa, thậm chí cô cũng từng thẳng thắn chia sẻ quan điểm rằng hình tượng của Taylor Swift là không hề tốt cho giới trẻ. Thế nhưng sau một thời gian tiếp xúc, Taylor đã "cảm hóa" cô nàng và đưa cô chính thức gia nhập vào "hậu cung bạn thân" của mình. Có lẽ nàng rắn chúa đã giấu bạn quá kỹ nên dù đã thân nhau được hơn 5 năm nhưng vẫn chưa từng có một sản phẩm âm nhạc hợp tác chung nào!

Ariana Grande - Normani

Một cặp chị em tốt khác của Hollywood gọi tên Ariana Grande và Normani. Cặp đôi này dạo gần đây nhận được nhiều sự chú ý khi cựu thành viên Fifth Harmony cho ra mắt ca khúc đồng sáng tác với Ariana mang tên "Motivation". Đây là một trong những bản hit làm mưa làm gió tại các bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhỏ. Chính vì sức nóng của ca khúc cũng như tình chị em thắm thiết này mà nhiều fan hâm mộ không khỏi thắc mắc vì sao nàng "7 Rings" không góp giọng cùng Normani trong ca khúc?

Cả hai luôn quan tâm và ủng hộ những sản phẩm âm nhạc của nhau.

Thân thiết là thế nhưng cặp chị em này vẫn chưa có một màn hợp tác chính thức nào!

"Motivation" là sản phẩm đồng sáng tác bởi Normani và Ariana Grande.

Demi Lovato - Nick Jonas

Demi Lovato "bén duyên" với anh em nhà Jonas từ khi tham gia phim bộ phim của hãng Disney mang tên "Camp Rock" (2008). Những chàng trai Jonas Brothers hẳn đã khiến cho Demi có những năm tháng tuổi trẻ đáng nhớ. Nếu Joe Jonas là người cũ từng thương thì Nick Jonas chính là người bạn thân tri kỉ đã đồng hành cùng nàng Demi hơn 10 năm trời. Lúc cô đơn nhất, có Nick. Lúc đau khổ nhất, có Nick. Lúc bệnh tật bủa vây, có Nick. Nhìn lại chặng đường đó, giọng ca "Heart Attack" đã cảm thấy rất biết ơn: "Tôi thích sự hiện diện của những người hiểu được chỗ đứng của tôi trong cuộc sống và luôn quan tâm đến tôi thật lòng. Tôi cảm thấy Nick là một điều gì đó rất đặc biệt, tôi cảm thấy tôi có thể gọi anh ấy khi tôi chìm đắm trong nỗi buồn và anh ấy sẽ đến bên tôi. Thật sự đó là một cảm giác rất tuyệt vời khi có được một người bạn như thế".

Đẹp đôi thế này, ngầu thế này. Sao còn chưa hợp tác?

Ấy vậy mà cho đến tận bây giờ, cả hai chưa từng có một sản phẩm âm nhạc chính thức nào hợp tác cùng nhau. Có chăng cũng chỉ là những lần diễn trên sân khấu. Từ sau đám cưới thế kỉ của Nick Jonas và cựu Hoa hậu thế giới Priyanka Chopra, cặp bạn thân này có vẻ đã chẳng còn liên lạc và thân thiết như dạo trước. Thế thì ắt hẳn sản phẩm âm nhạc hợp tác chung giữa Demi và Nick có khi sẽ chẳng bao giờ xuất hiện đâu nhỉ!