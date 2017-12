Vừa xuống sân bay, hành khách ngỡ ngàng khi được tặng hoa, chụp ảnh vì là khách bay thứ 94 triệu

Sáng ngày 27/12/2017, tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã diễn ra lễ đón hành khách thứ 94 triệu của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam CTCP (ACV), chuyến bay điều hành thứ 800 nghìn của Tổng công ty quản lý bay Việt Nam (VATM) trong năm 2017 và hội viên Bông sen vàng thứ 1,5 triệu của VietNam Airlines.



Chuyến bay đặc biệt VN220 từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội được đón chào bằng nghi thức phun vòi rồng.

10h05 phút ngày 27/12/2017, chuyến bay đặc biệt mang số hiệu VN220 từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh đáp xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội đánh dấu chuyến bay thứ 800 nghìn trong năm của Tổng công ty quản lý bay Việt Nam. Chuyến bay này cũng chuyên chở hành khách thứ 94 triệu, ông Nguyễn Văn Huỳnh (quốc tịch Việt Nam) thông qua cảng hàng không ACV trong năm 2017 cùng hội viên Bông sen vàng thứ 1,5 triệu của VietNam Airlines - ông Nguyễn Thanh Sơn (quốc tịch Việt Nam).

Nghi thức chào đón chuyến bay được tổ chức trang trọng ngay tại sân đỗ sân bay quốc tế Nội Bài.

Năm 2017, sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không của ACV đạt trên 94 triệu hành khách, tăng 16% so với thực hiện năm 2016; sản lượng hàng hóa - bưu kiện vận chuyển ước đạt 1.338.565 tấn, tăng 19% so với năm 2016; sản lượng cất hạ cánh ước đạt 611.165 lượt/chuyến, tăng 10% so với năm 2016. Với Tổng công ty quản lý bay Việt Nam đã điều hành an toàn hơn 800.000 lần chuyến, tăng 10% so với năm trước.

Ông Nguyễn Văn Huỳnh, hành khách thứ 94 triệu và 2 hành khách thứ 93.999.999 và 94.000.001 được đón chào ngay tại chân cầu thang máy bay.

Nhằm đáp ứng tốt nhu cầu tăng trưởng, phát triển của vận tải hàng không trong nước và quốc tế, 03 Tổng công ty cam kết tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả cũng như tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho các chuyến bay và hoạt động bay tại các cảng hàng không trong mọi tình huống, đảm bảo an ninh quốc phòng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến an toàn, năng động, hấp dẫn hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Hội viên Bông sen vàng thứ 1,5 triệu Nguyễn Thanh Sơn được lãnh đạo VietNam Airline trao hoa ngay sau khi bước xuống máy bay.