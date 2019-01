Vừa thương, vừa buồn cười hình ảnh bát mỳ "chân giò" của Đình Trọng, Xuân Hưng

Trên trang instagram cá nhân, trung vệ Lục Xuân Hưng đã đăng hình ảnh chụp lại 3 bát mỳ tôm cùng 3 chiếc chân vừa trải qua phẫu thuật của anh và hai đàn em Đình Trọng, Văn Tới. Anh để kèm dòng mô tả ngắn nhưng hài hước: "Mỳ chân giò".



Hình ảnh "mỳ chân giò" được Lục Xuân Hưng ghi lại khi ăn mỳ tôm cùng 2 đàn em tại Hàn Quốc. Ảnh: Instagram Lục Xuân Hưng.

Hình ảnh này khiến người xem vừa buồn cười, vừa thương cho tình cảnh hiện tại của 3 tuyển thủ. Nếu không có chấn thương, có lẽ Đình Trọng và Xuân Hưng đã cùng các đồng đội dự Asian Cup 2019. Trong khi đó, Văn Tới cũng sẽ được tập trung ở đội tuyển U22 Việt Nam. Tuy nhiên, thời điểm này, họ chỉ có thể trò chuyện và động viên cùng nhau vượt qua khó khăn.

Văn Tới và Xuân Hưng bị chấn thương liên quan đến dây chằng nên được băng trắng từ đùi đến cổ chân cùng một thiết bị nẹp cố định màu đen. Cả hai chỉ có thể duỗi thẳng chân khi ngồi đất và cần sự trợ giúp của nạng mới di chuyển được bình thường.

Đình Trọng, Xuân Hưng và Văn Tới đều vừa trải qua phẫu thuật chưa lâu nên đều phải làm bạn với giường bệnh. Cầu thủ 21 tuổi may mắn hơn khi không phải dùng nạng để di chuyển. Ảnh: VFF.

Do vừa trải qua phẫu thuật và không thể đi lại bình thường nên những tuyển thủ cũng chỉ có thể ăn đồ ăn do bệnh viện chuẩn bị, một vài món ăn vặt do cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc tặng hoặc đồ ăn nhanh tự chuẩn bị như mỳ tôm.

Trong số 3 cầu thủ, Đình Trọng phải phẫu thuật gắp một mảnh nang xương nhỏ ở bàn chân và sẽ sớm về Việt Nam trong tháng 2/2019. Trường hợp của Xuân Hưng và Văn Tới chấn thương nặng hơn và phải ở lại Hàn Quốc lâu hơn để phục hồi ổn định. Được biết cả 3 cầu thủ này sẽ sớm xuất viện trong ngày hôm nay.