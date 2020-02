Vừa ra rạp đã bị giới phê bình ném đá tơi bời, Birds Of Prey được ví von "như một bầy chim bay loạn xạ"?

Birds Of Prey: Cuộc Lột Xác Huy Hoàng Của Harley Quinn (Birds Of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) là tác phẩm điện ảnh được khán giả trông đợi đã lâu bởi sẽ mang đến một Harley Quinn (Margot Robbie) cực kỳ mới lạ, rực rỡ và nổi loạn hơn. Háo hức mong chờ và đặt kì vọng cực lớn vào tác phẩm lần này thế nhưng ngay khi phim được công chiếu rộng khắp trên toàn thế giới, nó lại phải nhận về những phản hồi không mấy tích cực.

Trailer phim "Birds Of Prey"

Với chủ đề là sự "trỗi dậy" lần nữa của Harley Quinn từ sự kiện trong phim Suicide Squad, giờ đây, nàng hề không còn sự bảo trợ của Joker nên bỗng dưng dễ bị hiếp đáp hơn. Cô phải phục tùng mệnh lệnh của Roman Sionis (Ewan McGregor). Hắn ta ép Quinn phải đi thu hồi một viên kim cương từ tay Cassandra Cain (Ella Jay Basco). Từ nhiệm vụ này, cô vô tình đụng độ với nữ thám tử Renee Montoya (Rosie Perez), nàng ca sĩ hộp đên Dinah Lance (Jurnee Smollett-Bell) và nữ dân phòng Helena Bertinelli (Mary Elizabeth Winstead). Những cô gái này đều có điểm chung là ai cũng trông chờ vào một cuộc lột xác, thoát khỏi số phận đang đè nén lên mình và cách tốt nhất chính là hạ bệ Sionis.

Harley Quinn

Kẻ phản diện Roman Sionis trong "Birds Of Prey".

Cốt truyện nghe thì hấp dẫn nhưng Birds Of Prey ;ại không nhận được quá nhiều lời khen gì từ phía các nhà phê bình. Trang Collider, một trang thông tin giải trí đã tách từ "Birds" (Đàn chim) ra và đặt thành tiêu đề bài bình luận một cách mỉa mai, rằng: "Birds Of Prey" là một đàn chim bay quá... loạn xạ". Trong bài viết cụ thể, Collider nhận xét: "Harley Quinn (Margot Robbie) là một trong những điểm sáng kể từ Suicide Squad, và cô ấy xứng đáng có một phần phim mới để tỏa sáng. Thế nhưng, vấn đề là Birds Of Prey không biết cách giúp cho Harley Quinn thực hiện điều đó. Đôi khi, phim chọn hướng đi là đưa nàng Hề vào một nhóm để giúp cô tỏa sáng, nhưng đôi lúc Birds Of Prey lại cố gắng đưa Harley phát triển theo hướng riêng. Đồng thời, phim vẫn phải tốn thời gian để giới thiệu dàn nhân vật mới đến khán giả. Rồi lại có những khi ekip bị Studio sản xuất ép làm sao cho giống Deadpool, thế là lại xuất hiện đâu đó vài câu dẫn chuyện lạc lõng, ngôn ngữ 18+ và những yếu tố bạo lực. Bằng cách nào đó, những yếu tố trên vẫn khá phù hợp cho Harley Quinn, thế nhưng phim vẫn chẳng thể nào bứt khỏi được sự trung bình".

Trang Collider nhận định "Birds Of Prey như một bầy chim bay loạn xạ".

Trang thông tin về Giải trí Hollywood đầy uy tín - The Rolling Stones cũng nhận định rằng Birds Of Prey tuy không tệ lậu như Suicide Squad nhưng cũng không hẳn là hay hơn. Harley Quinn là điểm sáng nhưng óc hài hước của cô nàng vẫn khá giống với Deadpool.

Tờ báo NewYorker thì lại nhận xét: "Bird Of Prey là một mớ hỗn độn tàn ác và tội lỗi. Chỉ cần cô nàng Harley tuyên bố rằng "Không gì thu hút sự chú ý của một gã đàn ông bằng bạo lực" là hội chị em của cô đổ xô đi đánh đập nam nhân. Nhưng họ lại hơi quá tàn bạo.

Harley Quinn nhảy lên chân một gã đàn ông khiến chúng bị gãy đôi.

Nhiều năm trước, trong phim Nothing Scared (1937), Carole Lombard - một người phụ nữ muốn trả thù gã đàn ông đấm mình. Cô ta giáng ngược lại một cú đấm khác. Trong một giây, anh ta lảo đảo, Carole thổi nhẹ lên gã đàn ông như thổi đi một đóa hoa bồ công anh. Gã ta lập tức đổ gục. Cách như vậy cũng "thu hút sự chú ý" của đàn ông khá hiệu quả vậy!". Cây bút của NewYorker đang muốn nói rằng, bạo lực trong Birds Of Prey hơi man rợ nhưng thiếu đi chút dịu dàng, đậm chất thơ và xinh đẹp của phái nữ.

Có thực sự là yếu tố bạo lực trong "Birds Of Prey" thiếu duyên dáng như tờ NewYorker đã nhận định?

Một bình luận khác được để lại trên trang bình luận phim nổi tiếng - Rottentomatoes nhận định rằng: "Đối với một phim tuyên truyền về sự "lột xác, giải phóng",... Birds Of Prey khiến chúng ta cảm thấy rằng nó vẫn bị kìm kẹp trong xiềng xích" với hàm ý nhận định rằng cốt truyện, kịch bản của phim vẫn đi theo lề lối cũ và chưa có gì đột phá, mới mẻ cả.

Nhưng theo thông lệ của những tác phẩm điện ảnh Hollywood, phim nào càng mất lòng giới phê bình thì lại càng mang tính giải trí cao và được khán giả đại chúng đón nhận mạnh mẽ. Vậy, nhiều khả năng Birds Of Prey trong mắt các chuyên gia khó tính, có thể chẳng hay nhưng đối với khán giả như chúng ta lại là một trải nghiệm điện ảnh thú vị thì sao? Tốt nhất là khán giả vẫn nên tự nhận định sau khi đã tự ra rạp và xem phim.

Birds Of Prey công chiếu từ 07/02 tại các rạp trên toàn quốc.