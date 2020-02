Vừa lộ ảnh tình tứ dựa vai, Quang Hải và "cô chủ tiệm nail" tiếp tục bị soi hẹn hò lãng mạn

Gây chú ý từ cuối năm 2019 nên sang năm 2020, tin đồn tình cảm của Quang Hải và Huyền My tiếp tục được dân tình bàn tán. Nhưng vốn là một người kín kẽ, chàng cầu thủ chưa một lần để lộ sơ hở nào về chuyện hẹn hò của mình. Đương nhiên những phát ngôn về tình yêu lại càng không, tất cả chỉ là đồn đại của cộng đồng mà thôi.



Thế nhưng mới đây, chàng cầu thủ lại mạnh dạn than "alone" trên trang cá nhân với một 1 chiếc story đang ngắm cảnh thành phố về đêm. Tò mò ngó sang Instagram của Huyền My thì ơ kìa... cô nàng cũng vừa check-in ở một bối cảnh y hệt nơi Quang Hải đăng story. Không những thế, "cô chủ tiệm nail" còn gắn 2 trái tim đỏ rực vào ảnh.

Cả Quang Hải và Huyền My cùng khoe cảnh tượng thành phố về đêm từ cùng một chỗ.

Chưa dừng lại ở đó, dân mạng còn được một phen đổ dồn sự chú ý khi lộ bức ảnh Huyền My khoác tay, tựa vai Quang Hải cực tình cảm. Xem ra chuyện hẹn hò của cặp đôi không chỉ là lời đồn nữa rồi?

Trước đó, trong hàng loạt câu trả lời cho thắc mắc của dân mạng, "cô chủ tiệm nail" Huyền My cũng thẳng thắn cho biết mình đã có người yêu. Không những thế, cô nàng còn hãnh diện khoe với mình, bạn trai là một người hoàn hảo.