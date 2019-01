Vũ nữ múa khiêu dâm phục vụ nhiều "dân chơi" phê ma túy ở quán bar Sài Gòn

Ngày 25/1, Công an quận 5, TPHCM đang củng cố hồ sơ xử lý với hàng chục "dân chơi" tổ chức phê ma tuý bị lực lượng phát hiện ở quán bar tại khu vực.



Theo đó, khoảng 0h30' cùng ngày, trinh sát công an thuộc nhiều đơn vị nghiệp vụ Công an quận 5 đã bất ngờ kiểm tra hành chính quán bar 86, thuộc Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Đại Dương, số 84-86, đường Hùng Vương, quận 5, TP.HCM.

Nhiều vữ nữ ăn mặc hở hang múa nhảy khiêu dâm trong thời điểm cơ quan chức năng ập vào kiểm tra

Thời điểm kiểm tra, trong quán có hơn 100 "dân chơi" đang nhún nhảy trong điệu nhạc cực lớn của quán cạnh các bình shisha. Trên sân khấu của quán có nhiều vữ nữ ăn mặc hở hang thiếu vải múa nhảy khiêu dâm.

Phát hiện công an các "dân chơi" tháo chạy tán loạn ra bên ngoài. Một số tìm cách phi tang nhiều túi nylon chứa tinh thể màu trắng, hồng, đỏ… nhưng bị chặn lại. Tại bàn Vip 17 có 3 viên nén hình chữ nhật, bàn Vip 18 có 1 bịch nilon chứa tinh thể màu trắng. Dưới chân bàn Vip 26 có 1 mảnh vụn của viên nén màu hồng và một túi nylon chứa chất bột màu trắng.

Các "dân chơi" tại đây không nhận là của mình mà do khách chơi trong bar vứt khi tháo chạy ra ngoài.

Công an đưa gần 50 "dân chơi" nghi phê ma tuý và không có giấy tờ về trụ sở.

Qua kiểm tra, công an đưa gần 50 "dân chơi" nghi phê ma tuý và không có giấy tờ về trụ sở. Đồng thời, công an xử phát hành chính với quán bar các lỗi như: thiếu trách nhiệm để khách sử dụng ma túy, hoạt động quá giờ quy định, quảng cáo rượu trá hình, shisha mà khách sử dụng không có hóa đơn chứng từ, rượu ngoại trên 15 độ không có hóa đơn, dùng các phương thức phục vụ mang tính chất khiêu dâm, nhân viên không hợp đồng lao động, PCCC, hệ thống điện không an toàn.

Qua kiểm tra nhanh, có 12 "dân chơi" gồm 9 nam - 3 nữ dương tính với ma túy. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.