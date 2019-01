Vũ đạo khó đã là gì, GFRIEND còn khiến fan "há hốc mồm" với loạt nốt cao và cú "lột xác" của thành viên này

Ngày 14/1, GFRIEND chính thức tái xuất đường đua Kpop bằng full album thứ 2 "Time for us" và MV cho ca khúc chủ đề "Sunrise". Đây là lần trở lại tiếp theo của nhóm sau 6 tháng kể từ album "Sunny Summer" bị cho là thất bại lớn trong sự nghiệp ca hát của girlgroup đến từ Source Music.

MV "Sunrise" – GFRIEND

Đây được xem là màn comeback "phục thù" của GFRIEND nên mọi thứ từ concept, MV đến bài hát và vũ đạo được đầu tư rất chỉn chu. Công ty chủ quản của nhóm cho biết đây là màn tái xuất với concept được nâng cấp hơn so với "Time for the moon night" phát hành cuối tháng 4 năm ngoái.

Kể từ lúc GFRIEND tung ra những bộ hình teaser đầu tiên cho đợt trở lại lần này, người hâm mộ đã "đứng ngồi không yên" khi thấy những bức ảnh ngoại cảnh đẹp xuất sắc. Bên cạnh đó, cú "lột xác" ấn tượng của thủ lĩnh Sowon đã khiến không ít người phải trầm trồ vì nhan sắc của cô như mỹ nhân phương Tây.

Cú "lột xác" với nhan sắc như mỹ nhân phương Tây của Sowon khiến fan trầm trồ

Khi xem phần trình diễn live đầu tiên của "Sunrise", fan không khỏi bất ngờ vì vũ đạo của GFRIEND tuy mềm mại nhưng vẫn có độ khó nhất định vì đội hình thay đổi liên tục. Ngoài ra, còn có một vài điểm nhấn ấn tượng như lúc 5 thành viên cùng đỡ Yuju và cả nhóm nằm tựa đầu vào hông của nhau khi bài hát kết thúc.

5 thành viên cùng đỡ Yuju và...

cả nhóm nằm tựa đầu vào hông của nhau là hai điểm nhấn vũ đạo của "Sunrise"

Tuy nhiên, điều đặc biệt nhất phải kể đến là những nốt cao của mỗi thành viên. Ở những bài hát trước, phần này gần như chỉ được giao cho giọng ca chính Yuju nhưng trong "Sunrise", mỗi người đều có một nốt cao riêng, phù hợp với tông giọng của mình. Chính điểm đặc biệt này đã khiến netizen "há hốc mồm" vì quá ngạc nhiên.

"Sunrise" – GFRIEND [Showcase 14/1]

Nguồn tham khảo: YouTube