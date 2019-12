Vụ cháy khiến 4 người tử vong ở Vĩnh Phúc: Các nạn nhân đều ở độ tuổi thanh thiếu niên

Theo báo cáo nhanh của Công an tỉnh Vĩnh Phúc, vụ cháy xảy ra vào khoảng 4h sáng nay (7/12), vào thời điểm trên công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tại nhà hàng ba lẩu trên đường Lạc Long Quân, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên do anh Nguyễn Văn Bắc (SN 1972, ở Gốc Đề, phường Khai Quang) làm chủ.

Hiện trường xảy ra vụ cháy thương tâm.

Ngay sau đó, ban Giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy, cứu nạn và cứu hộ cùng các đơn vị liên quan huy động lực lượng, phương tiện kỹ thuật đến hiện trường trường để tiến hành chữa cháy.

Khoảng 5h sáng cùng ngày, đám cháy cơ bản được không chế. Khi lực lượng chức năng vào phía trong kiểm tra thì phát hiện 4 nạn nhân tử vong.

Cụ thể, các nạn nhân bao gồm, chị Nghiêm Thị Thanh (SN 2002), anh Nguyễn Văn Trung (SN 1996) cả hai đểu ở xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, anh Bùi Quang Duy (SN 2003, ở xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, anh Nguyên Văn Tiến (SN 1998, ở thôn Đoài, xã Thanh Trù, TP Vĩnh Yên.

Được biết, nhà hàng ba lẩu là nhà khung thép dựng 2 tầng trên diện tích 200m2. Vụ cháy làm toàn bộ khu hàng bị thiêu rụi và lan sang 1 phần ki ốt của gia đình anh Nguyễn Minh Đức (SN 1983, ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.