Vì sao Apple “khai tử” iPhone X?

Điện thoại bán chạy nhất thế giới, 98% người dùng hài lòng, tuần nào cũng đứng số 1… là những mỹ từ mà Tim Cook dành cho iPhone X, chiếc điện thoại kỷ niệm 10 năm dòng máy này ra đời. Thế nhưng ông đã không dành một từ nào để nhắc đến X khi công bố giá bán dòng iPhone sẽ lưu hành từ hôm nay, và X không hề xuất hiện trong tấm hình đó.



iPhone X không còn tồn tại trong bảng giá của Apple, mặc dù iPhone 7 (ra đời 2016) vẫn đang được bán

Tại sao Apple lại "khai tử" iPhone X, chỉ chưa đầy 1 năm sau khi nó được giới thiệu? Câu trả lời có lẽ chỉ nằm ở một từ: Lợi nhuận.

Theo truyền thống hàng năm của Apple, khi một mẫu mới ra mắt thì điện thoại năm trước sẽ được giảm khoảng 100 USD và đứng ở vị trí thứ hai. Thế nhưng khi iPhone Xs đã là dòng cao nhất, Apple lại lựa chọn phát triển Xr để trở thành lựa chọn cho người dùng ít tiền hơn mà muốn mua iPhone.

iPhone Xr nhìn thoáng qua thì hơi giống iPhone X, nhưng thực sự là thiết kế xấu, thô và chất liệu rẻ hơn

Nhìn thoáng qua thì iPhone Xr hơi giống iPhone X, nhưng thực sự máy có thiết kế kém sang hơn hẳn với viền màn hình dày, khung nhôm chứ không phải là thép không gỉ. Màn hình của máy cũng chuyển sang sử dụng công nghệ LCD, không còn 3D Touch, không phải OLED như iPhone X.

Đây chính là những chi tiết Apple có thể tận dụng để giảm giá thành sản xuất cho iPhone Xr. Theo tính toán từ IHS, chỉ riêng màn hình OLED trên iPhone X đã có giá 110 USD trong tổng số 370 USD tiền linh kiện. Trong khi đó màn hình LCD của iPhone 8 Plus chỉ có giá 52 USD, và tổng tiền linh kiện là 288 USD.

Tương tự, bộ khung thép và lưng kính trên iPhone X có giá 61 USD, còn iPhone 8 Plus chỉ tốn 51 USD. Đó là chưa kể Xr chỉ trang bị 1 camera chứ không phải 2 camera như iPhone X Có thể chi phí linh kiện trên Xr sẽ cao hơn iPhone 8 Plus, nhưng chắc chắn sẽ thấp hơn đáng kể so với iPhone X.

Màn hình, khung vỏ và camera là 3 chi tiết đắt nhất trên iPhone X nhưng đều được cắt giảm trên Xr

Bạn có thể đặt ra câu hỏi: vậy thì chi phí sản xuất iPhone Xr có thể rẻ hơn iPhone X, nhưng giá bán của nó cũng rẻ hơn cơ mà, như thế chắc gì iPhone Xr đã lãi bằng? Đúng vậy, còn một lý do nữa mà iPhone X phải "chết": để Apple bán được iPhone Xs, Xs Max.

Không phải ngẫu nhiên mà Apple làm ra iPhone Xr với kiểu dáng xấu, thô hơn hẳn iPhone X. Những người đang dùng iPhone X có thể không có nhu cầu nâng cấp, nhưng những người muốn mua iPhone mới hẳn sẽ muốn một thiết bị có kiểu dáng, thiết kế cao cấp như X.

iPhone Xr thua kém hẳn so với hai chiếc máy đắt tiền hơn. Nếu iPhone X còn tồn tại, người dùng gần như không có lý do lên Xs.

Không giống như những thế hệ iPhone "s" trước, lần này Apple đã ra mắt một thiết bị mới hoàn toàn để lấp vào vị trí số 2 mà iPhone năm ngoái để lại, nhưng nó kém số 1 quá nhiều. Nếu như X còn tồn tại, người dùng sẽ có rất ít lý do để nâng cấp lên Xs. Do đó, X phải bị loại bỏ. Tất cả cũng chỉ vì lợi nhuận.

Bên cạnh đó, Apple cũng không còn tặng kèm đầu chuyển tai nghe mà chỉ bán rời với giá 9 USD

Chính vì lợi nhuận nên Apple sẵn sàng cắt bỏ những chi tiết họ cho là thừa thãi, như giắc chuyển đổi cổng tai nghe sang Lightning mà họ vẫn tặng kèm từ đời iPhone 7. Nếu vẫn cần sợi dây ngắn này, bạn phải bỏ ra 9 USD để mua trên trang chủ Apple. Tương tự, những tin đồn Apple sẽ tặng kèm sạc nhanh cho iPhone Xs cũng đều trật lất, sạc theo kèm máy vẫn là sạc thường, và người dùng phải bỏ ra ít nhất 68 USD để mua bộ sạc nhanh cùng dây hỗ trợ.

Đúng vậy, giá iPhone ngày càng cao, nhưng Apple ngày càng keo kiệt với người dùng.