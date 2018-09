Bạn có biết rằng Apple đã nói dối chúng ta một thứ khi ra mắt iPhone XS?

Apple mới đây đã ra mắt loạt iPhone XS, XS Max và XR tại sự kiện diễn ra tại nhà hát Steve Jobs Theater. Công ty nào cũng vậy, khi miêu tả về sản phẩm mới luôn sử dụng những tính từ mĩ miều nhất để cho người dùng cảm thấy bị hấp dẫn và sẵn sàng rút hầu bao. Mặc dù vậy, quảng cáo cũng có giới hạn và những câu chữ thường được được các công ty cân nhắc rất kỹ để tránh tình trạng bị kiện vì quảng cáo sai sự thật.

Tuy nhiên, có một thông tin mà Apple đưa ra trong sự kiện ngày hôm qua là không chính xác, và nếu bạn là người không rành công nghệ thì rất có thể bạn sẽ không biết rằng mình vừa bị "lừa".

Khi giới thiệu về con chip A12 Bionic trên iPhone XS, Phó chủ tịch mảng marketing của Apple, ông Phil Schiller đã nói: "A12 Bionic là con chip 7nm đầu tiên trong ngành smartphone, và đó là một sự đột phá lớn" (The A12 Bionic is the industry-first 7nm chip, and that's a huge breakthrough).

Điều này là hoàn toàn sai lầm. Cuối tháng 8 vừa qua, Huawei đã công bố con chip Kirin 980, và đây mới là con chip đầu tiên được sản xuất trên tiến trình 7nm của TSMC. Đây cũng là một điều mà Huawei rất tự hào và liên tục sử dụng nó để quảng cáo.



Huawei cũng rất tự hào bởi Kirin 980 được sản xuất trên tiến trình 7nm

Thực tế, sẽ là không sai nếu Apple điều chỉnh câu chữ một chút, nói rằng "iPhone XS là smartphone đầu tiên được bán ra với con chip 7nm". Sở dĩ như vậy vì tính đến thời điểm hiện tại Kirin 980 vẫn chưa được thương mại hóa trên bất kỳ dòng sản phẩm nào, và phải đến giữa tháng 10, chiếc máy đầu tiên sử dụng nó sẽ là Huawei Mate 20 mới được ra mắt.

Hy vọng Apple sẽ không gặp phải bất kỳ rắc rối pháp lý nào sau câu nói này của ông Phil Schiller.