Vì cớ gì Ghost được "chuyển giới" thành chị gái xấu xa trong "Ant-Man and the Wasp"?

Bộ phim có tiết lộ nội dung, cân nhắc trước khi đọc.

Một trong những nhân vật mới mà Ant-Man and the Wasp (Người Kiến và Chiến Binh Ong) giới thiệu tới khán giả là cô nàng Ghost (Bóng Ma) do nữ diễn viên Hannah John-Kamen thủ vai. Với khả năng đi xuyên tường, tàng hình, Ghost thoắt ẩn thoắt hiện đã khiến cho các siêu anh hùng của chúng ta khốn đốn. Đặc biệt xuất thân của Ghost trong phiên bản truyện tranh lại là một gã hacker chứ không phải cô gái xinh đẹp như trên màn ảnh. Lý giải cho điều này, đạo diễn Peyton Reed cho biết đoàn làm phim đã quyết định xây dựng một phản diện phù hợp với chủ đề tình cảm cha và con gái trong Ant-Man 2.

Sau này chúng ta biết được rằng tên thật của Ghost là Ava Starr - đứa trẻ sống sót sau tai nạn lượng tử. Cha của Ava đã thất bại trong việc cố gắng tạo nên một đường hầm lượng tử - công nghệ mà Hank Pym và Hope van Dyne đang hoàn thiện. Vụ nổ khiến cơ thể của Ava Starr liên tục tái tạo và phân rã ở mức độ lượng tử, và cô chỉ còn rất ít thời gian để sống sót. Vì thế, cô nàng đành làm mọi cách để cứu mình, ngay cả khi đó là những phương án tiêu cực gây hại đến người khác.

Tất cả những tình tiết trên khác xa so với phiên bản Ghost gốc trong truyện tranh. Dù là một nhân vật mới của vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU), thế nhưng Ghost đã hiện diện trên các mặt truyện từ ba thập kỷ nay. Thay vì một nhân vật phản anh hùng như cô nàng Ava trên màn ảnh, Ghost của truyện tranh là một kẻ xấu thực thụ, một kẻ thù không đội trời chung với Iron Man thay vì Ant-Man và the Wasp. Nhân vật này được sáng tạo bởi David Michelinie và Bob Layton vào năm 1987 trong tập 219 của bộ truyện tranh Iron Man mang tên The Ghost and the Machine. Ghost là một kỹ sư công nghệ thành lập nên GhostTech sở hữu các chip máy tính có khả năng thu thập dữ liệu khổng lồ và trở nên tàng hình. Sau khi bạn gái bị giết hại, Ghost đã cấy công nghệ GhostTech vào người để báo thù. Theo Reed, câu chuyện trên thật nhàm chán và chẳng ăn nhập gì với tinh thần của Ant-Man and the Wasp.

Ngoài việc biến Ghost thành nữ nhân, các nhà làm phim đã đưa đến cho nhân vật này một câu chuyện đời phù hợp với chủ đề cha - con gái của Ant-Man and the Wasp. Bi kịch của Ghost khiến cô mất đi người cha ruột, sau này Ava tìm được chỗ dựa nơi Bill Foster (Laurence Fishburne), một người chăm sóc và chở che không khác gì người cha thứ hai của cô.

Trong khi đó, Ant-Man 2 cũng dành ra thời lượng tương đối để khắc hoạ tình cảm cha con giữa Scott Lang và Cassie, cũng như Hank Pym và Hope. Hank Pym là người cha tốt nhưng cũng phải đối mặt với những vấn đề của riêng mình: chứng cáu gắt, sự không trung thực, khó tính. Scott Lang, khỏi phải nói ông bố Người Kiến này có lắm rắc rối thế nào, thậm chí bé Cassie phải đứng ra cứu nguy cho cha một lần.

Bé Cassie lém lỉnh trong "Ant-Man and the Wasp"

Đạo diễn Peyton Reed cũng chia sẻ ông thích thú với ý tưởng những tội lỗi mà thế hệ người cha gây nên đã quay trở lại thành hậu quả mà các cô con gái phải chịu đựng. Hank Pym và the Wasp phải đối mặt với hậu quả của tai nạn từ công nghệ họ đang phát triển. Cassie phải nói dối đặc vụ FBI để hỗ trợ cho bố Scott. Ghost phải tìm cách cứu sống bản thân vì sai sót của người cha. Thế nhưng dù gì đi nữa, họ đều là những ông bố luôn cố gắng hoàn thiện, yêu thương và bảo vệ cho con mình. Ba cặp cha con đã thay nhau chiếm sóng và tạo dựng được những liên kết cảm xúc chặt chẽ cho khán giả.

Ant-Man and the Wasp hiện đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.