Ant-Man and the Wasp "quật" cả "Ma Nữ" và nàng thơ Kim Go Eun, đứng nhất phòng vé Hàn tuần ra mắt

Doanh thu phòng vé Hàn Quốc từ 02/07 đến 08/07 Ant-Man and the Wasp: 21 triệu USD ~ The Witch: Part 1. The Subversion: 6,5 triệu USD

Sunset in My Hometown: 2 triệu USD

The Accidental Detective 2: In Action: 1,7 triệu USD

Her Story: 530 nghìn USD Jurassic World: Fallen Kingdom: 418 nghìn USD

Sicario: Day of the Soldado: 418 nghìn USD

Midnight Sun: 406 nghìn USD Ocean's 8: 313 nghìn USD

Happy Little Submarine: MagicBox of Time: 242 nghìn USD

Tuần vừa qua, sự chú ý tại phòng vé Hàn đổ dồn vào bom tấn Hollywood mới ra mắt Ant-Man and the Wasp. Điều mà ai cũng dự đoán được từ trước đó là Người Kiến Và Chiến Binh Ong sẽ dễ dàng đả bại mọi đối thủ trong tuần đầu công chiếu. Được trình chiếu tại 1.775 màn hình chiếu, Ant-Man and the Wasp áp đảo phòng vé Hàn tuần qua khi bán được hơn 2,6 triệu vé trong 5 ngày đầu tiên, chiếm tới 61,3% tổng số vé.

Về nhì là The Witch: Part 1. The Subversion của đạo diễn Park Hoon Jung. Phim hạ nhiệt so với tuần 1 và có thêm 848 nghìn khán giả, nâng tổng số vé bán được lên gần 1,8 triệu. Ma Nữ hiện chỉ còn cách mức hòa vốn khoảng 600 nghìn vé nữa mà thôi.

"Sunset in My Hometown".

Ra mắt cùng ngày với Ant-man and the Wasp là Sunset in My Hometown. Bộ phim thứ 13 của đạo diễn Lee Joon Ik quy tụ hai ngôi sao tài năng Park Jung Min và Kim Go Eun, xoay quanh một rapper không mấy tên tuổi trở về quê hương và gặp gỡ người bạn lớp mẫu giáo của mình. Sunset in My Hometown hiện đang đứng thứ ba trong bảng xếp hạng phòng vé với 264 nghìn khán giả cho tuần đầu tiên.