TWICE, Red Velvet, Wanna One và iKON sắp trở lại lần 3 trong năm, nhưng số đợt comeback vẫn thua tiền bối này

Kpop đã đi qua gần 3/4 chặng đường của năm 2018 với nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng thuộc các thể loại đa dạng. Trong khi một số nhóm vẫn đang "ở ẩn" trong thời gian dài khiến người hâm mộ nhớ nhung thì cũng có vài nhóm đã, đang và sắp trở lại lần thứ 3, thứ 4 trong năm nay.



Sau 2 màn comeback vào tháng 4 với "What is Love?" và tháng 7 với "Dance The Night Away", TWICE đang được JYP dự kiến cho phát hành thêm một album vào khoảng cuối tháng 10 đầu tháng 11 sau khi nhóm hoàn tất tour diễn ở Nhật vào giữa tháng 10.

Đều gây được ấn tượng mạnh trong 2 màn comeback trước với "Bad Boy" và "Power Up", Red Velvet đã được SM lên kế hoạch cho một màn trở lại tiếp theo. Theo bảng báo cáo kế hoạch được công ty này đăng tải mới đây thì fan dự đoán nhóm sẽ tái xuất trong tháng 11.

2 girlgroup hàng đầu Kpop hiện nay - TWICE và Red Velvet đều được cho là đang "tất bận" chuẩn bị cho màn comeback tiếp theo, tuy nhiên, thời gian cụ thể vẫn chưa được ấn định

Wanna One năm nay đã có 2 màn comeback với "BOOMERANG" và "Light". So với năm ngoái thì những lần trở lại vừa qua của nhóm chưa gây được tiếng vang lớn. Gần đây, công ty chủ quản của Wanna One đã xác nhận cho nhóm ra album cuối cùng vào tháng 11 trước khi tan rã.



iKON sau khi nổi đình nổi đám với siêu hit "Love Scenario" và ca khúc "Killing Me", YG tiếp tục cho nhóm có thêm cơ hội để cạnh tranh với các đối thủ khác và củng cố vị trí hiện tại bằng màn trở lại vào ngày 1/10 tới với mini-album thứ 2 "New Kids: The Final".

Wanna One và iKON cũng đã xác nhận sẽ nhanh chóng tham gia đường đua Kpop lần thứ 3 trong năm 2018 với một album hoàn toàn mới

Boygroup tân binh THE BOYZ năm nay cũng đã trở lại làng nhạc 3 lần với "Giddy Up", "KeePer" và mới đây nhất là "Right Here". Nhóm nữ mới fromis_9 cũng vừa xác nhận tái xuất vào đầu tháng 10 sau 2 lần comeback trước trong năm 2018 với "To Heart" và "DKDK".



Hai idolgroup "mới vào nghề" là THE BOYZ và fromis_9 cũng có 3 màn comeback trong năm nay

Tuy nhiên nghệ sĩ có số màn tái xuất nhiều nhất năm 2018 đến thời điểm hiện tại là SHINee.

Sau 3 lần trở lại trong tháng 5 và 6 với "Good Evening", "I Want You" và "Our Page", nhóm vừa tái ngộ người hâm mộ qua ca khúc "Countless" nằm trong album kỉ niệm 10 năm ra mắt "The Story of Light – Epilogue".



SHINee là nghệ sĩ có số màn tái xuất nhiều nhất trong năm 2018 với con số 4.

MV "Countless" - SHINee

Nguồn: KB, SP