Red Velvet chính thức soán ngôi “bà hoàng trăm triệu view nhà SM” của SNSD

Ngày 10/9, MV ca khúc "Peek-A-Boo" nằm trong full-album thứ 2 "Perfect Velvet" và "Red Flavor" nằm trong mini-album hè "The Red Summer" đã cùng đạt 100 triệu lượt xem trên YouTube. Đây là MV thứ 5 của nhóm làm được điều này sau "Russian Roulette", "Dumb Dumb" và "Bad Boy".

"Peek-A-Boo" và "Red Flavor" đạt 100 triệu lượt xem trên YouTube

Với thành tích kể trên, Red Velvet đã soán ngôi "bà hoàng trăm triệu view nhà SM" của SNSD. Đến thời điểm hiện tại, SNSD chỉ có 4 MV chạm mốc này gồm "I Got A Boy", "Gee", "The Boys" và "Oh!".

"Peek-A-Boo" MV - Red Velvet

"Red Flavor" MV - Red Velvet

Nguồn tham khảo: YT