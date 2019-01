TWICE liên tục “bị hại” tại SMA, bất ngờ khi cô nàng “gây xao xuyến” không phải Tzuyu

Lễ trao giải Seoul Music Awards (SMA) lần thứ 28 chính thức khép lại vào ngày 15/1 vừa qua với sự quy tụ của những nghệ sĩ, nhóm nhạc hàng đầu Kpop như BTS, Wanna One, Red Velvet, iKON, MAMAMOO, NCT,... Các giải thưởng danh giá đều đã được trao cho những chủ nhân xứng đáng. Trong đó, girlgroup chủ lực nhà JYP hiện nay – TWICE đã vinh dự "ẵm" về giải Bonsang.



TWICE giành được giải Bonsang tại SMA lần thứ 28

Bên cạnh đó, tại sân khấu SMA lần này, TWICE còn "chiêu đãi" khán giả 2 ca khúc hit "YES or YES" và "Dance The Night Away". Như mọi khi, 9 cô gái xuất hiện xinh đẹp và biểu diễn hết mình trên sân khấu. Tuy nhiên, các fan đã rất "bất mãn" khi chứng kiến tiết mục của thần tượng mất đi phần trọn vẹn vì những trục trặc không đáng có.

Đầu tiên, mic của Dahyun bị lỗi dẫn tới việc âm thanh phát ra lúc to lúc nhỏ và chính cô nàng cũng phải thường xuyên giữ hoặc chỉnh lại mic. Không chỉ "mất điểm" bởi hệ thống âm thanh mà TWICE còn "bị hại" bởi cameraman đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các nhân viên quay phim đã không thể bắt trọn và chính xác từng thành viên mỗi khi đến phân đoạn của họ. Đặc biệt là phần điệp khúc được các fan trông chờ nhất thì camera lại "lia" xuống khu vực… khán giả.

Mic của Dahyun bị lỗi và cô nàng liên tục phải đưa tay lên giữ mỗi khi đến phân đoạn của mình

Khi đến phần hát của Tzuyu, camera lại tập trung vào... lưng của Momo một cách khó hiểu

Các fan đã rất trông chờ vào phần điệp khúc sôi động của "YES or YES" và đây là khung cảnh mà họ được chiêm ngưỡng

"YES or YES" & "Dance The Night Away" - TWICE (Seoul Music Awards 15/1/2019)

Dẫu không gây được ấn tượng với màn trình diễn nhưng nhan sắc của TWICE tại SMA lại là chủ đề "hot" được netizen bàn tán rôm rả. Nhưng khác với mọi lần, cô nàng "gây xao xuyến" không phải Tzuyu – mỹ nhân được ca ngợi hết lời vì nhan sắc – mà lại là một cái tên kém nổi trong nhóm. Đó chính là Chaeyoung.



Chaeyoung và mái tóc vàng nổi bật chính là cô nàng "gây thương nhớ" tại SMA lần này

Xuất hiện với mái tóc vàng nổi bật, Chaeyoung đã "lột xác" hoàn toàn và chiếm trọn spotlight. Cô nàng ngay lập tức lọt top xu hướng của nhiều quốc gia như Indonesia, Hàn Quốc, Việt Nam, Pháp, Brazil, Mỹ… thậm chí là đứng đầu tại Philippines và Singapore.

Từ khóa "Chaeyoung" lọt top xu hướng của nhiều quốc gia và toàn thế giới trên Twitter

Cùng chiêm ngưỡng thêm những khoảnh khắc "đốn tim" của Chaeyoung nhé!

Nguồn tham khảo: Twitter, Youtube