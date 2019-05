Tự nhận hát ballad hay nhất SM, em út Super Junior bị "đá xéo": Thế Taeyeon và Chen thì sao?

Ngày 20/5 vừa qua, em út Super Junior – Kyuhyun đã chính thức có màn comeback solo đầu tiên với single thứ 4 mang tên "The day we meet again" gồm ca khúc chủ đề "Aewol-ri" kể từ khi nhập ngũ năm 2017. Trước đó, sau khi xuất ngũ 1 tuần, anh đã tung single "dọn đường" "Time with you".

MV "Aewol-ri" – Kyuhyun (Super Junior)

Tuy không quảng bá sản phẩm mới trên show âm nhạc, song Kyuhyun lại đang rất tích cực tham gia các chương trình tạp kĩ để chia sẻ với mọi người về cuộc sống của anh khi nhập ngũ và xuất ngũ. Mới đây, anh đến "Kim Shin Young's Hope Song at Noon" và đã nhận định về các ca sĩ chuyên trị ballad tại SM:

"Tôi là người giỏi nhất khoản ballad ở SM. Tôi có lòng tự ái rất cao. Nhưng khi nghĩ về vấn đề này hiện tại, Taeyeon cũng hát tốt và Chen cũng tương tự. Tôi còn đề nghị song ca với ca sĩ Sung Sikyung nhưng anh ấy lại không thích một màn kết hợp có 2 nghệ sĩ nam nên tôi vẫn đang thuyêt phục tiền bối ấy".

Kyuhyun tự nhận hát ballad hay nhất SM

Nhận định này khiến một số cư dân mạng không đồng tình. Họ cho rằng chính Taeyeon mới là ca sĩ hát ballad hay nhất SM nhờ cảm xúc thật sự mà cô mang đến cho khán giả trong từng câu chữ. Ngoài ra, Chen cũng là nhân vật được nhắc đến với kĩ thuật rất ổn cùng thành tích tốt trong màn debut với "Beautiful goodbye" đầu tháng 4 vừa qua. Trong khi đó, đợt trở lại mới của Kyuhyun chỉ có một vài thành tích khiêm tốn.

Chen (EXO) và...

...Taeyeon (SNSD) được các cư dân mạng nhận định là ca sĩ ballad tốt nhất SM

Bên ủng hộ Kyuhyun thì lại bênh vực rằng anh xứng đáng với danh hiệu ấy vì em út Super Junior chỉ mất 3 tháng thực tập để vào nhóm nhờ kĩ năng ca hát vượt trội của mình trong khi Chen và Taeyeon mất nhiều thời gian hơn. Ngoài ra, thành viên này từng có đợt debut solo thành công vang dội với hit "At Gwanghwamun" đứng đầu nhiều BXH nhạc số hồi cuối 2014 và giúp anh mang về 4 chiếc cúp trên show âm nhạc.

Nguồn tham khảo: Allkpop