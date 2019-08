Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trong rừng đến “thần đồng đan móc”: 5 tuổi tự học đan qua YouTube, 11 tuổi kinh doanh và dùng lợi nhuận làm từ thiện

5 tuổi, Jonah Larson có một sở thích khác lạ so với những đứa trẻ đồng trang lứa, đó là đan móc len. Mọi chuyện bắt đầu khi cậu bé 5 tuổi nhận được một bộ dụng cụ cũ từ người chị gái và đã tự học các kỹ thuật đan qua những clip trên YouTube. Jonah thực sự có năng khiếu với nghề thủ công này. Chỉ một giờ sau khi xem video hướng dẫn, chiếc khăn đầu tiên đã ra đời. Sau đó, cậu nhanh chóng tự đan được những chiếc mũ, khăn quàng cổ, găng tay, chăn để thỏa mãn đam mê của mình và cũng tặng cho các thành viên trong gia đình hay hàng xóm.

Mẹ của Jonah, bà Jennifer, thậm chí đã mở và quản lý một tài khoản Instagram - Jonah's Hands, để đăng tải những sản phẩm sáng tạo tuyệt vời của con trai. Sau khi được một vài tờ báo địa phương đưa tin, cái tên Jonah Larson nhanh chóng trở thành hiện tượng, tài khoản Jonah's Hands thu hút hơn 192.000 lượt theo dõi. Cậu bé cũng có hơn 19.000 người theo dõi trên YouTube.

Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trong rừng…

Trước khi tìm thấy niềm yêu thích đặc biệt và trở nên nổi tiếng, Jonah Larson có một khởi đầu không mấy hạnh phúc và vui vẻ. Sinh ra ở Ethiopia, đứa trẻ sơ sinh ban đầu bị bỏ rơi tại một khu rừng nhưng may mắn được người qua đường cứu sống và đưa đến trại mồ côi. Tại đây, bà Larson đã nhận nuôi Jonah. Cậu bé cũng từng được bác sĩ chẩn đoán là suy dinh dưỡng và có khả năng bị chậm nhận thức.

Nhưng may thay, đứa trẻ sau đó đã có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc hơn bên gia đình mới. Đặc biệt là người mẹ nuôi Larson, luôn ủng hộ hết lòng sở thích của cậu con trai.

Jonah cùng mẹ và anh trai nuôi người da trắng.

Khi anh trai lo lắng và dặn không được chia sẻ về sở thích đan len, điều có phần kỳ lạ với đám con trai và có thể khiến cậu bị trêu ghẹo, Jonah đã tự tin mà nói rằng: "Em là người da màu và có bố mẹ đều là người da trắng, sống trong cộng đồng người da trắng. Vì thế, đan móc chẳng phải điều lạ lùng duy nhất.". Cậu bé thực sự không quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình.



Jonah từng chia sẻ với báo NPR: "Sau một ngày rất vất vả, bận rộn, hỗn loạn trong trường học, thật tuyệt khi cháu có thể trở về và đan móc túi xách ở một góc nhỏ của ngôi nhà, trong khi ngồi bên người cháu yêu thương nhất: mẹ!"

… đến "thần đồng đan len" gây sốt mạng xã hội

Jonah được truyền thông gọi là người "thắp sáng cho thế giới đan móc", mang đến nguồn cảm hứng tích cực tới những đứa trẻ và cả người lớn khác. Mới đây, một ấn phẩm đặc biệt về Jonah mang tên "Hello, Crochet Friends!: Making Art, Being Mindful, Giving Back: Do What Makes You Happy" đã được nhà xuất bản KWiL có trụ sở tại Milwaukee, Wisconsin ra mắt, với nội dung chủ yếu kể về câu chuyện của cậu bé và ảnh hưởng tích cực mà cậu mang lại.

Những sản phẩm đầy sáng tạo do chính Jonah làm ra, được chia sẻ trên tài khoản Instagram Jonah's Hands.

Những hình ảnh gây sốt trên Instagram đã giúp Jonah nhận được nhiều phản ứng tích cực từ cộng đồng đan móc. Một công ty sợi đã đề nghị tài trợ và những người yêu quý, hâm mộ Jonah cũng gửi các dụng cụ như sợi, sách mẫu và nhiều thức khác để ủng hộ cậu bé.



Jonah bắt đầu nhận được các đơn đặt hàng đầu tiên và kinh doanh những sản phầm do chính mình tạo ra. Số lượng đơn tăng lên nhanh chóng, có lúc đạt đến con số 3.000 trong vòng 3 tuần. Nhưng mẹ cậu bé chỉ chấp nhận một vài trong số đó. "Cửa hàng Jonah’s Hands của con trai đã phải tạm ngừng nhận thêm yêu cầu mới vì số lượng đơn hàng quá lớn, cậu bé không thể đáp ứng hết", bà Jennifer chia sẻ.

Trái tim ấm áp

Tiền thu được từ hoạt động kinh doanh, Jonah dùng để mua vật liệu và làm từ thiện. Cậu bé đã thành lập một quỹ trên nền tảng GoFundMe, hợp tác với tổ chức phi lợi nhuận Roots Ethiopia nhằm hỗ trợ các trẻ em, gia đình, giúp họ có thể tìm thấy niềm đam mê và đạt được ước mơ của mình. Bên cạnh đó, Jonah đem lợi nhuận quyên tặng lại trại trẻ mồ côi, nơi cậu từng được nhận trước kia.

Ấn phẩm đặc biệt được nhà xuất bản KWiL viết riêng về Jonah.

Giờ đây, Jonah đã 11 tuổi và vẫn duy trì việc đan móc, 5 tiếng mỗi ngày. "Đôi khi thằng bé còn dậy sớm hơn cả tôi. Lúc tôi thức dậy tôi đã thấy Jonah đang đan móc ở bàn. Và cả khi đã đi ngủ, những chiếc móc, len và đèn pin cũng ở ngay bên cạnh.", bà mẹ kể lại.



Không chỉ có tài đan móc, cậu bé đang học lớp sáu nhưng đã bắt đầu nghiên cứu toán đại số của lớp chín. "Cháu lên kế hoạch theo học tại Học viện Quân sự Hoa Kỳ ở West Point và sau đó trở thành bác sĩ phẫu thuật. Những điều cháu đang làm đều giúp thực hiện giấc mơ đó", Jonah nói.