"Tú bà" cầm đầu đường dây mại dâm người nước ngoài hối lộ công an nửa tỷ đồng bất thành

Ngày 26/1, Công an TPHCM đang tạm giữ đối tượng Prokoffva Elena (28 tuổi, quốc tịch Nga) để điều tra về hành vi "Môi giới mai dâm". Đồng thời, công an đang củng cố xử lý với gần 10 người vì liên quan đến đường dây của "tú bà" này cầm đầu vừa bị triệt phá.

Prokoffva Elena tại cơ quan công an

Trước đó, chiều 22/1, trinh sát công an đã ập vào kiểm tra hành chính 2 khách sạn ở đường Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 và ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3. Tại đây, công an phát hiện 3 cô gái gồm: 2 người quốc tịch Ukraine, 1 người quốc tịch Nga đang có hành vi mua bán dâm cho 3 người đàn ông mang quốc tịch Việt Nam.

Từ lời khai, công an xác định đường dây mại dâm này do Prokoffva Elena cầm đầu. Qua xác minh căn hộ do Prokoffva Elena ở chung với bạn trai tại nơi lưu trú của cô này là 1 căn hộ chung cư cao cấp ở quận 2. Thời điểm công an ập vào khống chế bắt giữ, tú bà cũng ngỡ ngàng.

Các cô gái người nước ngoài trong đường dây bán dâm vừa bị công an triệt phá

Ban đầu làm việc, Prokoffva Elena không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Khi trinh sát công an yêu cầu cô cung cấp pass để mở khoá điện thoại kiểm tra cô không đồng ý. Sau đó, "tú bà" còn đặt vấn đề đưa nửa tỷ đồng để "hối lộ" mong rằng công an bỏ qua sự việc.

Một thời gian đấu tranh và được sự động viên của bạn trai, "tú bà" mới lộ diện và thừa nhận hành vi phạm pháp của mình. "Tú bà" khai đường dây của mình hoạt động khoảng 1 tháng nay thì bị công an phát hiện.

Trước đó, "tú bà" đã nảy sinh ý định thành lập 1 đường dây mại dâm cao cấp chủ yếu là cô gái cùng quê hoặc Ukraina… Về lượng khách hàng, “tú bà” trực tiếp tìm kiếm qua mạng xã hội như Facebook, Zalo, WhatsApp, Wechat, Instagram…

Sau đó, “tú bà” sẽ liên hệ với các cô gái ở Nga hay Ukraina để dụ dỗ họ xuất ngoại kiếm tiền bằng việc bán thân. Nếu đồng ý thì tú bà sẽ trả khoản tiền mua vé máy bay, đi lại cho cô gái sang Việt Nam, rồi thuê căn hộ chung cư cao cấp để hành nghề.

Tú bà cũng quy định mức giá bán dâm của các chân dài trong đường dây của mình bao gồm cả sex tour. Cụ thể, giá đi khách là 6 triệu đồng/giờ. Giá đi sex tour với mức cụ thể là 10 triệu đồng/5 giờ, 15 triệu đồng/10 giờ và 20 triệu đồng/ngày đêm… Mỗi cô gái sau khi đi khách thì tú bà sẽ thu 50% tiền môi giới. Trong vòng 1 tháng mới đây, Elena đã thu lợi bất chính khoảng 150 triệu đồng.

Hiện công an đang điều tra mở rộng.